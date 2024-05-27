https://crimea.ria.ru/20240527/povtornyy-udar-vsu-po-sotsfondu-na-khersonschine-umerla-mirnaya-zhitelnitsa-1137623756.html

Повторный удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине: умерла мирная жительница

Повторный удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине: умерла мирная жительница - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Повторный удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине: умерла мирная жительница

После повторной атаки ВСУ на Социальный фонд в Херсонской области умерла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T14:22

2024-05-27T14:22

2024-05-27T14:22

владимир сальдо

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327035_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bb9471d313afe9d0fb2b959063c6c7d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. После повторной атаки ВСУ на Социальный фонд в Херсонской области умерла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Других пострадавших и погибших в результате нового обстрела, по информации Сальдо, нет.Изначально сообщалось, что в результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района в понедельник утром ранения получили пять человек.Позже стало известно, что при атаке Киев использовал ракеты HIMARS. Рядом с местом прилета находится школа, из которой были эвакуированы дети.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИДПри атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человекВ Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный житель

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости сво