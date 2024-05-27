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Повторный удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине: умерла мирная жительница
Повторный удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине: умерла мирная жительница - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Повторный удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине: умерла мирная жительница
После повторной атаки ВСУ на Социальный фонд в Херсонской области умерла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T14:22
2024-05-27T14:22
2024-05-27T14:22
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. После повторной атаки ВСУ на Социальный фонд в Херсонской области умерла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Других пострадавших и погибших в результате нового обстрела, по информации Сальдо, нет.Изначально сообщалось, что в результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района в понедельник утром ранения получили пять человек.Позже стало известно, что при атаке Киев использовал ракеты HIMARS. Рядом с местом прилета находится школа, из которой были эвакуированы дети.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИДПри атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человекВ Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный житель
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости сво
Повторный удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине: умерла мирная жительница
Женщина умерла после повторного удара ВСУ по зданию Соцфонда в Херсонской области