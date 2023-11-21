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ВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД

ВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД - РИА Новости Крым, 21.11.2023

ВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД

Украинские боевики ежедневно наносят от 200 до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, количество пострадавших мирных жителей еженедельно... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T12:31

2023-11-21T12:31

2023-11-21T12:36

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики ежедневно наносят от 200 до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, количество пострадавших мирных жителей еженедельно составляет 60-70 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.ВСУ охотятся за мирными гражданамиОн констатировал, что объектами прицельных ударов украинских боевиков все чаще становятся социальные коммунальные центры и службы, куда приходит исключительно гражданское население и где работают гражданские сотрудники. Также ударам подвергаются медицинские и образовательные учреждения и санитарный транспорт.По словам дипломата, для ударов по невоенным целям, жилью и социальным объектам ВСУ массово используют дальнобойные ракеты Storm Shadow, SCALP, HARM, ATACMS и их модификации, снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.Кроме того, российская сторона отмечает, что в последние недели в повседневную практику украинских боевиков вошла массовая "охота" за мирными гражданами и гражданским транспортом с использованием ударных беспилотников. В этих случаях операторы дронов точно видят, по кому и как они наносят целенаправленные удары, подчеркнул дипломат.Удары по Запорожской АЭСОтдельным пунктом для киевского режима стоят попытки создать радиационную катастрофу, отметил посол. Он напомнил, что ВСУ и украинские спецслужбы многократно пытались нанести удары сразу по трем ядерным объектам России.Кроме того, 26 октября Курская АЭС подверглась трем нападениям украинских беспилотников. Россия проинформировала руководство МАГАТЭ и государства-члены агентства об этих инцидентах, создавших опасность радиационного заражения, которое может иметь трансграничные последствия, отметил Мирошник.Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко ранее рассказал, что ВСУ атакуют с дронов общественные здания и гражданские автомобили в 15-километровой зоне.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отбила атаку дрона на Курскую областьНовая атака на Москву: дрон сбит над городом ЭлектростальВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых

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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), обстрелы всу, россия, украина, новости, всу (вооруженные силы украины)