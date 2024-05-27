https://crimea.ria.ru/20240527/ukrainskie-drony-pytalis-atakovat-gelendzhik-1137615625.html

Украинские дроны пытались атаковать Геленджик

Украинские дроны пытались атаковать Геленджик - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Украинские дроны пытались атаковать Геленджик

Украинские боевики в ночь на понедельник попытались атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории Геленджика. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T08:28

2024-05-27T08:28

2024-05-27T08:30

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

вениамин кондратьев

происшествия

пво

геленджик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на понедельник попытались атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории Геленджика. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его информации, все дроны были подавлены силами ПВО. Как сообщили утром в понедельник в Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над четырьмя российскими регионами силы ПВО сбили и подавили 12 украинских беспилотников. В Орловской области в результате атаки беспилотников на АЗС погиб водитель 8-й областной пожарной части, еще три сотрудника служб, прибывших на место происшествия, пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе сжигают дома и авто в Белгородской области: ранен ребенокСША передадут Киеву помощь для сдерживания наступления РФ на ХарьковСледком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ

краснодарский край

геленджик

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2024

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краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), вениамин кондратьев, происшествия, пво, геленджик