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Украинские дроны пытались атаковать Геленджик - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Украинские дроны пытались атаковать Геленджик
Украинские дроны пытались атаковать Геленджик - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Украинские дроны пытались атаковать Геленджик
Украинские боевики в ночь на понедельник попытались атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории Геленджика. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T08:28
2024-05-27T08:30
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
вениамин кондратьев
происшествия
пво
геленджик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на понедельник попытались атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории Геленджика. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его информации, все дроны были подавлены силами ПВО. Как сообщили утром в понедельник в Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над четырьмя российскими регионами силы ПВО сбили и подавили 12 украинских беспилотников. В Орловской области в результате атаки беспилотников на АЗС погиб водитель 8-й областной пожарной части, еще три сотрудника служб, прибывших на место происшествия, пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе сжигают дома и авто в Белгородской области: ранен ребенокСША передадут Киеву помощь для сдерживания наступления РФ на ХарьковСледком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ
краснодарский край
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краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), вениамин кондратьев, происшествия, пво, геленджик
Украинские дроны пытались атаковать Геленджик

Украинские дроны пытались атаковать гражданские объекты на территории Геленджика

08:28 27.05.2024 (обновлено: 08:30 27.05.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРегионы России. Краснодарский край
Регионы России. Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на понедельник попытались атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории Геленджика. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его информации, все дроны были подавлены силами ПВО.
"В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Кондратьев в своем ТГ-канале.
Как сообщили утром в понедельник в Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над четырьмя российскими регионами силы ПВО сбили и подавили 12 украинских беспилотников. В Орловской области в результате атаки беспилотников на АЗС погиб водитель 8-й областной пожарной части, еще три сотрудника служб, прибывших на место происшествия, пострадали.
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Краснодарский крайБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вениамин КондратьевПроисшествияПВОГеленджик
 
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