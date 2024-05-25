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Дроны-камикадзе сжигают дома и авто в Белгородской области: ранен ребенок - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Дроны-камикадзе сжигают дома и авто в Белгородской области: ранен ребенок
Дроны-камикадзе сжигают дома и авто в Белгородской области: ранен ребенок - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Дроны-камикадзе сжигают дома и авто в Белгородской области: ранен ребенок
Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T20:40
2024-05-25T20:45
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригадой скорой девочка доставляется в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство полностью сгорело.⠀Также, по информации губернатора, в хуторе Панков Шебекинского городского округа дронами-камикадзе атакованы один частный жилой дом и хозпостройка и три транспортных средства, в результате чего они загорелись. В результате еще одного взрыва сильно повреждена еще одна машина. Пострадавших нет.
https://crimea.ria.ru/20240525/obstrel-belgoroda-vsu-dvoe-pogibli-i-10-postradali-1137595906.html
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Дроны-камикадзе сжигают дома и авто в Белгородской области: ранен ребенок

ВСУ атаковали белгородскую обалсть дронами-камикадзе - ранен ребенок

20:40 25.05.2024 (обновлено: 20:45 25.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийДроны ВСУ
Дроны ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района дроном был атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девочка 9 лет. У ребенка осколочное ранение левой голени", - сообщил он.
Бригадой скорой девочка доставляется в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство полностью сгорело.

Также, по информации губернатора, в хуторе Панков Шебекинского городского округа дронами-камикадзе атакованы один частный жилой дом и хозпостройка и три транспортных средства, в результате чего они загорелись.
В результате еще одного взрыва сильно повреждена еще одна машина. Пострадавших нет.
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