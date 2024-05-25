https://crimea.ria.ru/20240525/ataka-dronov-kamikadze-na-belgorodchinu-ranena-devochka-1137596973.html

Дроны-камикадзе сжигают дома и авто в Белгородской области: ранен ребенок

Дроны-камикадзе сжигают дома и авто в Белгородской области: ранен ребенок - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Дроны-камикадзе сжигают дома и авто в Белгородской области: ранен ребенок

Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T20:40

2024-05-25T20:40

2024-05-25T20:45

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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белгородская область

обстрелы белгородской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригадой скорой девочка доставляется в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство полностью сгорело.⠀Также, по информации губернатора, в хуторе Панков Шебекинского городского округа дронами-камикадзе атакованы один частный жилой дом и хозпостройка и три транспортных средства, в результате чего они загорелись. В результате еще одного взрыва сильно повреждена еще одна машина. Пострадавших нет.

https://crimea.ria.ru/20240525/obstrel-belgoroda-vsu-dvoe-pogibli-i-10-postradali-1137595906.html

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