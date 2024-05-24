https://crimea.ria.ru/20240524/sledkom-rassleduet-gibel-v-krymu-dvukh-mirnykh-grazhdan-pri-atake-vsu-1137539239.html

Следком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ

Следком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Следком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ

Следственный комитет России установит обстоятельства гибели двоих человек в Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки ВСУ. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T08:30

2024-05-24T08:30

2024-05-24T08:41

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Следственный комитет России установит обстоятельства гибели двоих человек в Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки ВСУ. Об этом говорится в сообщении ведомства."Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - заявили в Следкоме России.Ночью в результате ракетной атаки на полуостров в Симферопольском районе Крыма погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал глава региона в Telegram.Он добавил, что удары зафиксированы также на Южном берегу Крыма – в Алуште.На этой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона посчитают ущерб, причиненный обстрелами со стороны Украины, и заставят Киев заплатить.Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономНад Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240523/dva-cheloveka-pogibli-v-simferopolskom-rayone-pri-atake-vsu-1137537574.html

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