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Следком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Следком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ
Следком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Следком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ
Следственный комитет России установит обстоятельства гибели двоих человек в Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки ВСУ. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T08:30
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Следственный комитет России установит обстоятельства гибели двоих человек в Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки ВСУ. Об этом говорится в сообщении ведомства."Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - заявили в Следкоме России.Ночью в результате ракетной атаки на полуостров в Симферопольском районе Крыма погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал глава региона в Telegram.Он добавил, что удары зафиксированы также на Южном берегу Крыма – в Алуште.На этой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона посчитают ущерб, причиненный обстрелами со стороны Украины, и заставят Киев заплатить.Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономНад Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости крыма
Следком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ

Следком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ

08:30 24.05.2024 (обновлено: 08:41 24.05.2024)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Следственный комитет России установит обстоятельства гибели двоих человек в Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки ВСУ. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - заявили в Следкоме России.
Ночью в результате ракетной атаки на полуостров в Симферопольском районе Крыма погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал глава региона в Telegram.
Он добавил, что удары зафиксированы также на Южном берегу Крыма – в Алуште.
На этой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона посчитают ущерб, причиненный обстрелами со стороны Украины, и заставят Киев заплатить.
Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow.
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Вчера, 23:17
Два человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУ
 
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