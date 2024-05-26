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ВСУ ночью атаковали беспилотниками Курскую и Орловскую области
ВСУ ночью атаковали беспилотниками Курскую и Орловскую области - РИА Новости Крым, 26.05.2024
ВСУ ночью атаковали беспилотниками Курскую и Орловскую области
В воскресенье ночью над Курской и Орловской областями были ликвидированы 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T08:04
2024-05-26T08:04
2024-05-26T08:06
новости
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орловская область
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье ночью над Курской и Орловской областями были ликвидированы 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области, уточнили в оборонном ведомстве.Накануне сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ дронами-камикадзе, был атакован движущийся автомобиль – в результате взрыва пострадала девочка 9 лет. При атаке ВСУ на Белгород погибли четыре человека. Над регионом были сбиты 29 снарядов РСЗО Vampire и Противокорабельная ракета "Нептун".Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в АлешкахСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской областиЖитель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ
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новости, курская область, орловская область, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ ночью атаковали беспилотниками Курскую и Орловскую области
ВСУ атаковали беспилотниками Курскую и Орловскую области в ночь на воскресенье
08:04 26.05.2024 (обновлено: 08:06 26.05.2024)