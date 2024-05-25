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Число погибших в результате атак ВСУ на Белгород выросло до 4 человек
Число погибших в результате атак ВСУ на Белгород выросло до 4 человек - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Число погибших в результате атак ВСУ на Белгород выросло до 4 человек
В результате двух террористических атак Белгородского района количество погибших мирных жителей увеличилось до 4 человек. Об этом сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T22:29
2024-05-25T22:29
2024-05-25T22:55
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В результате двух террористических атак Белгородского района количество погибших мирных жителей увеличилось до 4 человек. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По данным губернатора, после двух обстрелов в больницах находятся 12 человек: 11 взрослых и 1 ребенок.Восемь пострадавших с осколочными ранениями различных частей тела госпитализированы в профильные отделения городской больницы №2 г. Белгорода. Состояние всех пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Одна женщина после оказанной медицинской помощи отпущена домой на амбулаторное лечение.В результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района в областную клиническую больницу госпитализированы двое раненых в тяжелом состоянии: у мужчины - множественные осколочные ранения туловища и конечностей и торако-абдоминальное ранение, у женщины - проникающее ранение брюшной полости. Врачами оперативно проведены операции, в настоящее время они находятся в отделении реанимации.В хирургическое отделение детской областной больницы госпитализирован 8-летний мальчик, который получил ранение в поселке Октябрьский. На момент обстрела ребенок находился на улице. У мальчика диагностирована минно-взрывная травма и поверхностная рана правой поясничной области. Медиками проведены УЗИ брюшной полости и обработка раны, состояние оценивается как средней степени тяжести. Госпитализирован в хирургическое отделение. Планируется телемедицинская консультация с Российской детской клинической больницей.
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород, белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, новости, происшествия
Число погибших в результате атак ВСУ на Белгород выросло до 4 человек
Число погибших в результате атак ВСУ на Белгород выросло до 4 человек - губернатор
22:29 25.05.2024 (обновлено: 22:55 25.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В результате двух террористических атак Белгородского района количество погибших мирных жителей увеличилось до 4 человек. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"К большому горю, количество погибших мирных жителей увеличилось до 4 человек. В городской больнице №2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из поселка Октябрьский. Врачи до последнего боролись за его жизнь", - написал Гладков с своем ТГ-канале.
По данным губернатора, после двух обстрелов в больницах находятся 12 человек: 11 взрослых и 1 ребенок.
Восемь пострадавших с осколочными ранениями различных частей тела госпитализированы в профильные отделения городской больницы №2 г. Белгорода. Состояние всех пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Одна женщина после оказанной медицинской помощи отпущена домой на амбулаторное лечение.
В результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района в областную клиническую больницу госпитализированы двое раненых в тяжелом состоянии: у мужчины - множественные осколочные ранения туловища и конечностей и торако-абдоминальное ранение, у женщины - проникающее ранение брюшной полости. Врачами оперативно проведены операции, в настоящее время они находятся в отделении реанимации.
В хирургическое отделение детской областной больницы госпитализирован 8-летний мальчик, который получил ранение в поселке Октябрьский. На момент обстрела ребенок находился на улице. У мальчика диагностирована минно-взрывная травма и поверхностная рана правой поясничной области. Медиками проведены УЗИ брюшной полости и обработка раны, состояние оценивается как средней степени тяжести. Госпитализирован в хирургическое отделение. Планируется телемедицинская консультация с Российской детской клинической больницей.