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ВСУ атаковали грузовик на трассе в Шебекино – ранен водитель - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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ВСУ атаковали грузовик на трассе в Шебекино – ранен водитель
ВСУ атаковали грузовик на трассе в Шебекино – ранен водитель - РИА Новости Крым, 25.06.2024
ВСУ атаковали грузовик на трассе в Шебекино – ранен водитель
Водитель КамАЗа ранен при беспилотной атаке ВСУ в районе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T11:00
2024-06-25T11:48
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Водитель КамАЗа ранен при беспилотной атаке ВСУ в районе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром Шебекинского городского округа во вторник.Мужчина доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги. В белгородском селе Беловском в результате ночной атаки ВСУ при прямом попадании в жилой дом погибла местная жительница. До этого во вторник сообщалось, что четыре мирных жителя ранены после ночной атаки ВСУ на Белгородскую область. Всего над регионом за ночь сбиты 29 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую областиМирный житель погиб в Белгородской области после удара ВСУ - ГладковДрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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4.7
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
ВСУ атаковали грузовик на трассе в Шебекино – ранен водитель

При атаке дрона ВСУ на КамАЗ в Белгородской области ранен водитель – Гладков

11:00 25.06.2024 (обновлено: 11:48 25.06.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийДроны ВСУ
Дроны ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Водитель КамАЗа ранен при беспилотной атаке ВСУ в районе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром Шебекинского городского округа во вторник.
"Движущийся по дороге КамАЗ сельскохозяйственного предприятия атакован ВСУ с помощью FPV-дрона. Пострадал водитель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Мужчина доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги.
В белгородском селе Беловском в результате ночной атаки ВСУ при прямом попадании в жилой дом погибла местная жительница. До этого во вторник сообщалось, что четыре мирных жителя ранены после ночной атаки ВСУ на Белгородскую область. Всего над регионом за ночь сбиты 29 украинских беспилотников.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВячеслав ГладковШебекино (город в Белгородской области)Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовости
 
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