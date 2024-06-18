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Дрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Дрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое
Дрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Дрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое
При беспилотной атаке ВСУ на гражданский автомобиль пострадали два жителя Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T21:04
2024-06-18T21:05
вячеслав гладков
новости
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. При беспилотной атаке ВСУ на гражданский автомобиль пострадали два жителя Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, у женщины контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины – сотрясение головного мозга. Пострадавшие госпитализированы, машина полностью сгорела.При атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Шебекино Белгородской области ранее также пострадали два мирных жителя, одному из них посекло осколками лицо. В Брянской области во вторник трое мирных жителей подорвались на мине, двое из них погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:Операторы "скорых" будут сопровождать вызовы до приезда медиков - ГладковБелгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены людиРостовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа
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Новости
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Дрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое

При атаке на гражданское авто ранены два жителя Белгородской области – Гладков

21:04 18.06.2024 (обновлено: 21:05 18.06.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ районе села Березовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль
В районе села Березовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. При беспилотной атаке ВСУ на гражданский автомобиль пострадали два жителя Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В районе села Березовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. В результате взрыва пострадали двое мирных жителей", – написал глава области в своем Telegram-канале

По его данным, у женщины контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины – сотрясение головного мозга. Пострадавшие госпитализированы, машина полностью сгорела.
При атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Шебекино Белгородской области ранее также пострадали два мирных жителя, одному из них посекло осколками лицо. В Брянской области во вторник трое мирных жителей подорвались на мине, двое из них погибли.
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