https://crimea.ria.ru/20240618/dron-kamikadze-atakoval-grazhdanskoe-avto-pod-belgorodom--raneny-dvoe-1138202902.html

Дрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое

Дрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Дрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое

При беспилотной атаке ВСУ на гражданский автомобиль пострадали два жителя Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T21:04

2024-06-18T21:04

2024-06-18T21:05

вячеслав гладков

новости

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. При беспилотной атаке ВСУ на гражданский автомобиль пострадали два жителя Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, у женщины контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины – сотрясение головного мозга. Пострадавшие госпитализированы, машина полностью сгорела.При атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Шебекино Белгородской области ранее также пострадали два мирных жителя, одному из них посекло осколками лицо. В Брянской области во вторник трое мирных жителей подорвались на мине, двое из них погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:Операторы "скорых" будут сопровождать вызовы до приезда медиков - ГладковБелгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены людиРостовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области