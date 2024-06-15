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Ростовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Ростовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа
Ростовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Ростовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа
Силы российской ПВО в ночь на субботу сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T07:03
2024-06-15T07:03
министерство обороны рф
новости
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в ночь на субботу сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне над территорией области были перехвачены и уничтожены 70 дронов ВСУ. Всего в ночь на пятницу над шестью регионами России за ночь сбили 87 украинских беспилотников.В ночь на пятницу украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Воронежем сбит беспилотникБеспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – АланияНад Ростовской областью сбили три ракеты
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Ростовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа

Ростовскую область в ночь на субботу атаковали украинские беспилотники самолетного типа

07:03 15.06.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный полк
Зенитный ракетный полк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в ночь на субботу сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области", говорится в сообщении.
Накануне над территорией области были перехвачены и уничтожены 70 дронов ВСУ. Всего в ночь на пятницу над шестью регионами России за ночь сбили 87 украинских беспилотников.
В ночь на пятницу украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.
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Министерство обороны РФНовостиРостовская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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