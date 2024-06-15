https://crimea.ria.ru/20240615/rostovskaya-oblast-atakovana-ukrainskimi-bespilotnikami-samoletnogo-tipa-1138124571.html

Ростовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа

Ростовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Ростовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа

Силы российской ПВО в ночь на субботу сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T07:03

2024-06-15T07:03

2024-06-15T07:03

министерство обороны рф

новости

ростовская область

беспилотник (бпла, дрон)

пво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/14/1135856885_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1609214b11a6c278e35debf40da79d69.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в ночь на субботу сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне над территорией области были перехвачены и уничтожены 70 дронов ВСУ. Всего в ночь на пятницу над шестью регионами России за ночь сбили 87 украинских беспилотников.В ночь на пятницу украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Воронежем сбит беспилотникБеспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – АланияНад Ростовской областью сбили три ракеты

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)