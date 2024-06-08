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Беспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – Алания
Беспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – Алания - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Беспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – Алания
Украинский беспилотник уничтожен над территорией Северной Осетии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T09:49
2024-06-08T09:49
2024-06-08T09:49
северная осетия
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
обстрелы всу
происшествия
пво
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен над территорией Северной Осетии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что атака была пресечена утром в субботу.По данным главы республики Сергея Меняйло, атака была отражена в Моздоке."По предварительной информации БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет", - написал он в Telegram.По данным оборонного ведомства, за ночь над семью регионами России перехвачены и сбиты 25 украинских беспилотников. В Черном море уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма.В субботу утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУИстребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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северная осетия, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, обстрелы всу, происшествия, пво, безопасность, новости
Беспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – Алания
Беспилотник ВСУ сбит над территорией Северной Осетии – Минобороны РФ