https://crimea.ria.ru/20240608/bespilotnik-vsu-sbit-nad-respublikoy-severnaya-osetiya--alaniya-1137956210.html

Беспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – Алания

Беспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – Алания - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Беспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – Алания

Украинский беспилотник уничтожен над территорией Северной Осетии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T09:49

2024-06-08T09:49

2024-06-08T09:49

северная осетия

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

обстрелы всу

происшествия

пво

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен над территорией Северной Осетии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что атака была пресечена утром в субботу.По данным главы республики Сергея Меняйло, атака была отражена в Моздоке."По предварительной информации БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет", - написал он в Telegram.По данным оборонного ведомства, за ночь над семью регионами России перехвачены и сбиты 25 украинских беспилотников. В Черном море уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма.В субботу утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУИстребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море

северная осетия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная осетия, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, обстрелы всу, происшествия, пво, безопасность, новости