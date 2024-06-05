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Над Воронежем сбит беспилотник

Над Воронежем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Над Воронежем сбит беспилотник

Российские силы ПВО отразили попытку украинских боевиков атаковать Воронеж с помощью беспилотника. О последствиях сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T06:08

2024-06-05T06:08

2024-06-05T06:18

воронеж

воронежская область

атака украинских беспилотников на воронеж

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безопасность

пво

александр гусев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО отразили попытку украинских боевиков атаковать Воронеж с помощью беспилотника. О последствиях сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев."Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - сообщил он в Telegram. При этом режим опасности БПЛА в регионе не вводился, добавил Гусев.Беспилотники ВСУ регулярно уничтожаются над российскими регионами. приграничным областями, Крымом и Севастополем. 3 июня 20 украинских дронов были обезврежены в приграничных районах Курской области.Утром в воскресенье силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В рубашке родился: в Шебекино мужчина выжил после двух ударов дронамиМашина сгорела дотла: в Новой Каховке после атаки ВСУ ранен водительЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, происшествия, безопасность, пво, александр гусев, новости