Рейтинг@Mail.ru
Над Воронежем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240605/nad-voronezhem-sbit-bespilotnik-1137855977.html
Над Воронежем сбит беспилотник
Над Воронежем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Над Воронежем сбит беспилотник
Российские силы ПВО отразили попытку украинских боевиков атаковать Воронеж с помощью беспилотника. О последствиях сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T06:08
2024-06-05T06:18
воронеж
воронежская область
атака украинских беспилотников на воронеж
происшествия
безопасность
пво
александр гусев
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131299866_0:17:1281:737_1920x0_80_0_0_3c988f4d57d8d186ee6f1375b17e76aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО отразили попытку украинских боевиков атаковать Воронеж с помощью беспилотника. О последствиях сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев."Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - сообщил он в Telegram. При этом режим опасности БПЛА в регионе не вводился, добавил Гусев.Беспилотники ВСУ регулярно уничтожаются над российскими регионами. приграничным областями, Крымом и Севастополем. 3 июня 20 украинских дронов были обезврежены в приграничных районах Курской области.Утром в воскресенье силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В рубашке родился: в Шебекино мужчина выжил после двух ударов дронамиМашина сгорела дотла: в Новой Каховке после атаки ВСУ ранен водительЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131299866_65:0:1201:852_1920x0_80_0_0_c99367d4a97a00ecd35e69f5e2c7d79a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, происшествия, безопасность, пво, александр гусев, новости
Над Воронежем сбит беспилотник

На подлете к Воронежу силы ПВО сбили украинский беспилотник на предельно низкой высоте

06:08 05.06.2024 (обновлено: 06:18 05.06.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ запускает беспилотник в зоне спецоперации
Солдат ВСУ запускает беспилотник в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО отразили попытку украинских боевиков атаковать Воронеж с помощью беспилотника. О последствиях сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - сообщил он в Telegram.
При этом режим опасности БПЛА в регионе не вводился, добавил Гусев.
Беспилотники ВСУ регулярно уничтожаются над российскими регионами. приграничным областями, Крымом и Севастополем. 3 июня 20 украинских дронов были обезврежены в приграничных районах Курской области.
Утром в воскресенье силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В рубашке родился: в Шебекино мужчина выжил после двух ударов дронами
Машина сгорела дотла: в Новой Каховке после атаки ВСУ ранен водитель
ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко
 
ВоронежВоронежская областьАтака украинских беспилотников на ВоронежПроисшествияБезопасностьПВОАлександр ГусевНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:12ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых
09:11Громкое утро на Украине: взрывы прогремели в пяти областях
08:55Планировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием
08:39Отключение света в Севастополе в среду: список адресов
08:31Экотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму
08:19В Крыму бойцы ЧВК получают статус ветеранов боевых действий
07:59Российский космонавт установил мировой рекорд в космосе
07:49В США сделали заявление об отправке военных инструкторов на Украину
07:28Когда откроют областной дом ребенка на Херсонщине
07:03Как продать квартиру в ипотеке
06:43Дорожники за ночь заделали провал на трассе в Ялту
06:08Над Воронежем сбит беспилотник
06:04Какие специалисты остро нужны заводам в Крыму
00:01Тропическая воздушная масса над Крымом: чего ждать от погоды в среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 июня
23:59Россия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделке
23:02Главное за день: 4 июня
22:37ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие
22:24Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей
22:03Главные новости Крыма: 4 июня
Лента новостейМолния