https://crimea.ria.ru/20240605/nad-voronezhem-sbit-bespilotnik-1137855977.html
Над Воронежем сбит беспилотник
Над Воронежем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Над Воронежем сбит беспилотник
Российские силы ПВО отразили попытку украинских боевиков атаковать Воронеж с помощью беспилотника. О последствиях сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T06:08
2024-06-05T06:08
2024-06-05T06:18
воронеж
воронежская область
атака украинских беспилотников на воронеж
происшествия
безопасность
пво
александр гусев
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131299866_0:17:1281:737_1920x0_80_0_0_3c988f4d57d8d186ee6f1375b17e76aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО отразили попытку украинских боевиков атаковать Воронеж с помощью беспилотника. О последствиях сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев."Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - сообщил он в Telegram. При этом режим опасности БПЛА в регионе не вводился, добавил Гусев.Беспилотники ВСУ регулярно уничтожаются над российскими регионами. приграничным областями, Крымом и Севастополем. 3 июня 20 украинских дронов были обезврежены в приграничных районах Курской области.Утром в воскресенье силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В рубашке родился: в Шебекино мужчина выжил после двух ударов дронамиМашина сгорела дотла: в Новой Каховке после атаки ВСУ ранен водительЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131299866_65:0:1201:852_1920x0_80_0_0_c99367d4a97a00ecd35e69f5e2c7d79a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, происшествия, безопасность, пво, александр гусев, новости
Над Воронежем сбит беспилотник
На подлете к Воронежу силы ПВО сбили украинский беспилотник на предельно низкой высоте
06:08 05.06.2024 (обновлено: 06:18 05.06.2024)