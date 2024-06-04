В рубашке родился: в Шебекино мужчина выжил после двух ударов дронами
Водитель грузовика выжил после двух ударов дронами в Белгородской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В городе Шебекино Белгородской области грузовой автомобиль дважды подвергся ударам беспилотников ВСУ. Водитель с многочисленными ранениями смог самостоятельно добраться до больницы, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями различных частей тела самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ", – написал он.
Автомобиль во время атаки находился на территории коммерческого предприятия, уточняет губернатор. Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"После обработки ран пострадавший будет переведен для дальнейшего лечения в больницу № 2 города Белгорода. В результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания", – написал Гладков.
Ранее в результате аналогичного удара дроном по автомобилю в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области водитель погиб. В селе Байцуры Борисовского района области дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия, водитель с контузией доставлен в больницу.
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