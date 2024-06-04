https://crimea.ria.ru/20240604/v-rubashke-rodilsya-v-shebekino-muzhchina-vyzhil-posle-dvukh-udarov-dronami-1137843624.html

В рубашке родился: в Шебекино мужчина выжил после двух ударов дронами

В рубашке родился: в Шебекино мужчина выжил после двух ударов дронами - РИА Новости Крым, 04.06.2024

В рубашке родился: в Шебекино мужчина выжил после двух ударов дронами

В городе Шебекино Белгородской области грузовой автомобиль дважды подвергся ударам беспилотников ВСУ. Водитель с многочисленными ранениями смог самостоятельно... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T15:43

2024-06-04T15:43

2024-06-04T15:34

вячеслав гладков

белгородская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8ad542b1a4fe8b9df355ff0b7f7befa6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В городе Шебекино Белгородской области грузовой автомобиль дважды подвергся ударам беспилотников ВСУ. Водитель с многочисленными ранениями смог самостоятельно добраться до больницы, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.Автомобиль во время атаки находился на территории коммерческого предприятия, уточняет губернатор. Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь."После обработки ран пострадавший будет переведен для дальнейшего лечения в больницу № 2 города Белгорода. В результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания", – написал Гладков.Ранее в результате аналогичного удара дроном по автомобилю в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области водитель погиб. В селе Байцуры Борисовского района области дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия, водитель с контузией доставлен в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области защитят автобусы от дронов ВСУТри человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской областиЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу