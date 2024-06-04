https://crimea.ria.ru/20240604/udarnye-drony-vsu-atakovali-grazhdanskiy-transport-na-belgorodchine-1137838150.html

Ударные дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт на Белгородчине

Ударные дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт на Белгородчине - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Ударные дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт на Белгородчине

Водитель автобуса сельхозпредприятия в Белгородской области госпитализирован после атаки ударного дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T13:40

2024-06-04T13:40

2024-06-04T13:40

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Водитель автобуса сельхозпредприятия в Белгородской области госпитализирован после атаки ударного дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Глава региона отметил, что атаке украинских боевиков подверглись два населенных пункта Борисовского района области.Мужчина с контузией был госпитализирован бригадой скорой помощи в больницу № 2 Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.Второй дрон атаковал спецтехнику для перевозки комбикормов, которая находилась на территории предприятия. В результате взрыва транспортное средство полностью сгорело.На окраине поселка Борисовка в результате атаки дрона-камикадзе повреждены кровля хозяйственного объекта и легковой автомобиль.Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Накануне украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области, при взрыве погиб водитель.Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны украинских боевиков, в городе по несколько раз в день объявляется воздушная тревога. В регионе, как и других приграничных районах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установили 22 остановки-убежищаВ Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейБелгород стал "личной операцией" Зеленского – политолог

белгородская область

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, украина, россия