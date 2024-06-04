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Ударные дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт на Белгородчине - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Ударные дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт на Белгородчине
Ударные дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт на Белгородчине - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Ударные дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт на Белгородчине
Водитель автобуса сельхозпредприятия в Белгородской области госпитализирован после атаки ударного дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T13:40
2024-06-04T13:40
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Водитель автобуса сельхозпредприятия в Белгородской области госпитализирован после атаки ударного дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Глава региона отметил, что атаке украинских боевиков подверглись два населенных пункта Борисовского района области.Мужчина с контузией был госпитализирован бригадой скорой помощи в больницу № 2 Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.Второй дрон атаковал спецтехнику для перевозки комбикормов, которая находилась на территории предприятия. В результате взрыва транспортное средство полностью сгорело.На окраине поселка Борисовка в результате атаки дрона-камикадзе повреждены кровля хозяйственного объекта и легковой автомобиль.Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Накануне украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области, при взрыве погиб водитель.Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны украинских боевиков, в городе по несколько раз в день объявляется воздушная тревога. В регионе, как и других приграничных районах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установили 22 остановки-убежищаВ Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейБелгород стал "личной операцией" Зеленского – политолог
белгородская область
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, украина, россия
Ударные дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт на Белгородчине

Ударные дроны ВСУ атаковали автобус и трактор в Белгородской области – есть пострадавший

13:40 04.06.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ атаковали дроном автобус в Белгородской области
ВСУ атаковали дроном автобус в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Водитель автобуса сельхозпредприятия в Белгородской области госпитализирован после атаки ударного дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что атаке украинских боевиков подверглись два населенных пункта Борисовского района области.
"В селе Байцуры беспилотником атакован служебный автобус сельскохозяйственного предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находился водитель", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
Мужчина с контузией был госпитализирован бригадой скорой помощи в больницу № 2 Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Второй дрон атаковал спецтехнику для перевозки комбикормов, которая находилась на территории предприятия. В результате взрыва транспортное средство полностью сгорело.
На окраине поселка Борисовка в результате атаки дрона-камикадзе повреждены кровля хозяйственного объекта и легковой автомобиль.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Накануне украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области, при взрыве погиб водитель.
Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны украинских боевиков, в городе по несколько раз в день объявляется воздушная тревога. В регионе, как и других приграничных районах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Белгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияУкраинаРоссия
 
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