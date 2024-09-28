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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 28.09.2024
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T12:17
2024-09-28T12:17
2024-09-28T12:26
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.При этом ,по прогнозам крымского гидрометцентра, в Севастополе в субботу тепло до +27 градусов, осадков не ожидается, ветер до 10 метров в секунду.Движение морского транспорта возобновили спустя 11 минут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости крыма
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили морской транспорт
12:17 28.09.2024 (обновлено: 12:26 28.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.
При этом ,по прогнозам крымского гидрометцентра, в Севастополе в субботу тепло до +27 градусов, осадков не ожидается, ветер до 10 метров в секунду.
Движение морского транспорта возобновили спустя 11 минут.
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