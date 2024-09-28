https://crimea.ria.ru/20240928/minuc-2000-boevikov-vsu-nesut-kolossalnye-sutochnye-poteri-1140703854.html
Минуc 2000 боевиков: ВСУ несут колоссальные суточные потери
Минуc 2000 боевиков: ВСУ несут колоссальные суточные потери - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Минуc 2000 боевиков: ВСУ несут колоссальные суточные потери
Российские военнослужащие за прошедшие сутки в зоне спецоперации заняли более выгодные рубежи и улучшили свои позиции на ряде направлений, ВСУ потеряли 1990... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T13:50
2024-09-28T13:50
2024-09-28T13:50
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки в зоне спецоперации заняли более выгодные рубежи и улучшили свои позиции на ряде направлений, ВСУ потеряли 1990 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.Наибольший урон врагу принесли бойцы подразделения "Южной" группировки войск. Они заняли более выгодные рубежи и разбили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Высокоивановка, Зализнянское, Дружковка, Курахово, Григоровка и Часов Яр ДНР. Также российское военнослужащие отразили восемь контратак штурмовых групп.Противник потерял до 725 боевиков, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, две гаубицы М777, три орудия Д-20, две гаубицы Д-30 и два М119. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Центр" заняли более выгодные позиции, и поразили украинские формирования в районах населенных пунктов Горняк, Дзержинск, Калиново, Сухая Балка и Розовка ДНР и отразили семь контратак противника.Потери украинских войск превысили 620 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица М777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три гаубицы Д-30.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Купянск, Подвысокое, Новоосиново Харьковской области, Макеевки и Невского Луганской Народной Республики, Торского Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь пикапов, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-30, а также бронетранспортеры М113, гаубица М777, две гаубицы М198 и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Доброволье, Ровнополь и Золотая Нива ДНР и отразили три контратаки штурмовых групп. Противник потерял до 125 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу М777 и орудие Д-20.Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потерял более 60 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.Бойцы группировки войск "Днепр" атаковали врага в районах населенных пунктов Копани Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон.Потери украинской армии составили до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:66 украинских военных сдались в плен России за неделюРоссийская армия освободила Мариновку в ДНР33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на Украине
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , херсон, херсонская область, запорожская область, харьковская область, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки в зоне спецоперации заняли более выгодные рубежи и улучшили свои позиции на ряде направлений, ВСУ потеряли 1990 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.
Наибольший урон врагу принесли бойцы подразделения "Южной" группировки войск. Они заняли более выгодные рубежи и разбили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Высокоивановка, Зализнянское, Дружковка, Курахово, Григоровка и Часов Яр ДНР. Также российское военнослужащие отразили восемь контратак штурмовых групп.
Противник потерял до 725 боевиков, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, две гаубицы М777, три орудия Д-20, две гаубицы Д-30 и два М119. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки войск "Центр" заняли более выгодные позиции, и поразили украинские формирования в районах населенных пунктов Горняк, Дзержинск, Калиново, Сухая Балка и Розовка ДНР и отразили семь контратак противника.
Потери украинских войск превысили 620 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица М777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три гаубицы Д-30.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Купянск, Подвысокое, Новоосиново Харьковской области, Макеевки и Невского Луганской Народной Республики, Торского Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь пикапов, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-30, а также бронетранспортеры М113, гаубица М777, две гаубицы М198 и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Доброволье, Ровнополь и Золотая Нива ДНР и отразили три контратаки штурмовых групп. Противник потерял до 125 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу М777 и орудие Д-20.
Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потерял более 60 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
Бойцы группировки войск "Днепр" атаковали врага в районах населенных пунктов Копани Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон.
Потери украинской армии составили до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов.
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