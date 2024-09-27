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Российская армия освободила Мариновку в ДНР

Российская армия освободила Мариновку в ДНР - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Российская армия освободила Мариновку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T13:36

2024-09-27T13:36

2024-09-27T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.ВС РФ нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии. Отражены 67 контратак штурмовых групп противника.За неделю украинские формирования потеряли на данном направлении до 3880 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 44 орудия полевой артиллерии.О том, что российские военные освободили город Украинск, ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин.25 сентября сообщалось об освобождении населенных пунктов Острое и Григоровка. 19 сентября подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в Донбассе, а 14 сентября под контроль ВС РФ перешло село Желанное Первое в ДНР. А еще днем ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Также ранее стало известно о взятии под контроль российскими войсками Красногоровки, Галицыновки, Григоровки и Водяного в Донбассе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на УкраинеАвиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ

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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу , новости