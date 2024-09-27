Российская армия освободила Мариновку в ДНР
Российская армия освободила Мариновку в ДНР - Минобороны
13:36 27.09.2024 (обновлено: 13:41 27.09.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
ВС РФ нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии. Отражены 67 контратак штурмовых групп противника.
За неделю украинские формирования потеряли на данном направлении до 3880 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 44 орудия полевой артиллерии.
О том, что российские военные освободили город Украинск, ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин.
25 сентября сообщалось об освобождении населенных пунктов Острое и Григоровка. 19 сентября подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в Донбассе, а 14 сентября под контроль ВС РФ перешло село Желанное Первое в ДНР. А еще днем ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Также ранее стало известно о взятии под контроль российскими войсками Красногоровки, Галицыновки, Григоровки и Водяного в Донбассе.
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