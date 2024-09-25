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Армия России освободила еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Армия России освободила еще два населенных пункта в ДНР
Армия России освободила еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Армия России освободила еще два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T12:12
2024-09-25T12:55
новости сво
министерство обороны рф
новости
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики, сообщили в среду в Минобороны РФ.Также нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово. Противник потерял свыше 800 военнослужащих, автомобили, пять гаубиц, в том числе иностранного производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и другие орудия. Кроме того, уничтожены семь складов боеприпасов.По информации главы ДНР Дениса Пушилина, освобожден также город Украинск.19 сентября подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в Донбассе, а 14 сентября под контроль ВС РФ перешло село Желанное Первое в ДНР. А еще днем ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Также ранее стало известно о взятии под контроль российскими войсками Красногоровки, Галицыновки, Григоровки и Водяного в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР освобожден город УкраинскКогда закончится СВО на Украине - ответ КремляНа Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии
Армия России освободила еще два населенных пункта в ДНР

Армия России освободила населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР

12:12 25.09.2024 (обновлено: 12:55 25.09.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Также нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово.
Противник потерял свыше 800 военнослужащих, автомобили, пять гаубиц, в том числе иностранного производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и другие орудия. Кроме того, уничтожены семь складов боеприпасов.
По информации главы ДНР Дениса Пушилина, освобожден также город Украинск.
19 сентября подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в Донбассе, а 14 сентября под контроль ВС РФ перешло село Желанное Первое в ДНР. А еще днем ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Также ранее стало известно о взятии под контроль российскими войсками Красногоровки, Галицыновки, Григоровки и Водяного в Донбассе.
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Новости СВОМинистерство обороны РФНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы России
 
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