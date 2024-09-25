https://crimea.ria.ru/20240925/matvienko-pereizbrali-predsedatelem-soveta-federatsii--1140599171.html

Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации

Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации

Валентина Матвиенко единогласно переизбрана на пост председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Ее кандидатура поддержана в ходе... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T10:19

2024-09-25T10:19

2024-09-25T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Валентина Матвиенко единогласно переизбрана на пост председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Ее кандидатура поддержана в ходе тайного голосования во время 575-го пленарного заседания Совфеда. Кандидатуру Валентины Матвиенко предложил сенатор Юрий Воробьев.Матвиенко поблагодарила всех за поддержку и назвала сенаторов профессиональной командой.Валентина Матвиенко - представитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга. 21 сентября 2011 года единогласно избирается председателем Совета Федерации Федерального Собрания, в 2014 году и в 2019 году вновь избрана на этот пост. С сентября 2011 года является постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации. Имеет государственные награды: орден "Знак Почета" (1976 год), орден Трудового Красного Знамени (1981 год), орден Почета (1996 год), орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999 год), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2003 год), орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009 год), орден "За заслуги перед Отечеством" I степени (2014 год), орден Святого апостола Андрея Первозванного (2019 год), Герой Труда Российской Федерации (2024).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, политика, совет федерации, валентина матвиенко