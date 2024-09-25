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Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации
Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации
Валентина Матвиенко единогласно переизбрана на пост председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Ее кандидатура поддержана в ходе... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T10:19
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совет федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Валентина Матвиенко единогласно переизбрана на пост председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Ее кандидатура поддержана в ходе тайного голосования во время 575-го пленарного заседания Совфеда. Кандидатуру Валентины Матвиенко предложил сенатор Юрий Воробьев.Матвиенко поблагодарила всех за поддержку и назвала сенаторов профессиональной командой.Валентина Матвиенко - представитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга. 21 сентября 2011 года единогласно избирается председателем Совета Федерации Федерального Собрания, в 2014 году и в 2019 году вновь избрана на этот пост. С сентября 2011 года является постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации. Имеет государственные награды: орден "Знак Почета" (1976 год), орден Трудового Красного Знамени (1981 год), орден Почета (1996 год), орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999 год), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2003 год), орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009 год), орден "За заслуги перед Отечеством" I степени (2014 год), орден Святого апостола Андрея Первозванного (2019 год), Герой Труда Российской Федерации (2024).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, политика, совет федерации, валентина матвиенко
Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации

Председателем Совета Федерации переизбрана Валентина Матвиенко

10:19 25.09.2024 (обновлено: 10:33 25.09.2024)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Валентина Матвиенко единогласно переизбрана на пост председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Ее кандидатура поддержана в ходе тайного голосования во время 575-го пленарного заседания Совфеда.
Кандидатуру Валентины Матвиенко предложил сенатор Юрий Воробьев.

"В период ее председательства при непосредственном участии палаты были обеспечены многие государственные решения, которые можно назвать судьбоносными. Это возвращение Крыма и Севастополя, воссоединение России и ее исторических земель", - сказал Юрий Воробьев.

Матвиенко поблагодарила всех за поддержку и назвала сенаторов профессиональной командой.
"Спасибо за то, что вы поддержали мое выдвижение. Я горжусь работать в такой команде! Каждый из вас представляет свои регионы и у вас замечательная профессиональная команда, нацеленная на результат", - сказала Матвиенко после избрания.
Валентина Матвиенко - представитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга. 21 сентября 2011 года единогласно избирается председателем Совета Федерации Федерального Собрания, в 2014 году и в 2019 году вновь избрана на этот пост. С сентября 2011 года является постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации.
Имеет государственные награды: орден "Знак Почета" (1976 год), орден Трудового Красного Знамени (1981 год), орден Почета (1996 год), орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999 год), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2003 год), орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009 год), орден "За заслуги перед Отечеством" I степени (2014 год), орден Святого апостола Андрея Первозванного (2019 год), Герой Труда Российской Федерации (2024).
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