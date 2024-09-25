Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали фатальную ошибку Зеленского - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240925/v-kremle-nazvali-fatalnuyu-oshibku-zelenskogo-1140602514.html
В Кремле назвали фатальную ошибку Зеленского
В Кремле назвали фатальную ошибку Зеленского - РИА Новости Крым, 25.09.2024
В Кремле назвали фатальную ошибку Зеленского
Заявления Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН против проведения переговоров с Россией являются фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T12:38
2024-09-25T12:54
дмитрий песков
владимир зеленский
украина
новости
кремль
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1e/1132432912_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30afc8f72d672fec5ded2ecf100e163a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Заявления Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН против проведения переговоров с Россией являются фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН против проведения переговоров с Россией, раскритиковал тех, кто "хочет говорить" с президентом РФ Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского конфликта. По его мнению, Москву "необходимо принудить к миру".Песков подчеркнул, что РФ действует в соответствии с нормами международного права и не нарушает принципов устава ООН, защищая свои интересы. Также он ответил на заявление США о готовности возобновить переговоры с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений."В нынешних условиях говорить о безопасности без учета новых факторов невозможно, нужно все обсуждать вместе", - сказал пресс-секретарь Кремля.Речь Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН была эмоциональной и драматичной, направленной на тех союзников, которые сомневаются в однозначной поддержке киевского режима, но при этом не несла никаких принципиально новых тезисов. Так в комментарии РИА Новости Крым охарактеризовал выступление Зеленского политолог Денис Батурин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в СШАНебензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперации
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1e/1132432912_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8731c4fb34799239753d01fc917322c2.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир зеленский, украина, новости, кремль, россия, политика
В Кремле назвали фатальную ошибку Зеленского

Заявления Зеленского в Совбезе ООН являются фатальной ошибкой - Кремль

12:38 25.09.2024 (обновлено: 12:54 25.09.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Заявления Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН против проведения переговоров с Россией являются фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН против проведения переговоров с Россией, раскритиковал тех, кто "хочет говорить" с президентом РФ Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского конфликта. По его мнению, Москву "необходимо принудить к миру".
"Такая позиция является фатальной, системной ошибкой. Это глубочайшее заблуждение, которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима. Принудить Россию к миру невозможно. Россия является сторонницей мира, но с условиями обеспечения безопасности и задач спецоперации", — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.
Песков подчеркнул, что РФ действует в соответствии с нормами международного права и не нарушает принципов устава ООН, защищая свои интересы.
Также он ответил на заявление США о готовности возобновить переговоры с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.
"В нынешних условиях говорить о безопасности без учета новых факторов невозможно, нужно все обсуждать вместе", - сказал пресс-секретарь Кремля.
Речь Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН была эмоциональной и драматичной, направленной на тех союзников, которые сомневаются в однозначной поддержке киевского режима, но при этом не несла никаких принципиально новых тезисов. Так в комментарии РИА Новости Крым охарактеризовал выступление Зеленского политолог Денис Батурин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В ООН призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине
"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в США
Небензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперации
 
Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийУкраинаНовостиКремльРоссияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Крупный пожар под Симферополем - огонь локализовали
14:00Когда запустят поезда между Крымом и Белоруссией
13:31В Севастополе иномарка протаранила рейсовый автобус
13:30Глава минимущества Крыма отправлена в отставку
13:21В трех районах Крыма объявили карантин по ОРВИ в школах и детском саду
13:12Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменей
13:05Тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ в живой силе и вооружениях растут
12:54В Симферопольском районе ликвидируют пожар на площади 1 гектар
12:52Севастопольским рыбакам выделили 174 миллиона рублей
12:45Уникальный робот задействован на военных учениях России и Лаоса
12:38В Кремле назвали фатальную ошибку Зеленского
12:12Армия России освободила еще два населенных пункта в ДНР
12:05Трещины в стенах и бесхозная земля: в Крыму семья живет в вековом бараке
11:56Лучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООН
11:27РФ успешно решает вопросы интеграции новых регионов - Матвиенко
11:17Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей
11:11Водители в Крыму за лето собрали "урожай" штрафов
10:41В ДНР освобожден город Украинск
10:26Свыше шести тысяч человек на четыре дня остались без газа под Феодосией
10:19Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации
Лента новостейМолния