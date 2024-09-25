https://crimea.ria.ru/20240925/v-kremle-nazvali-fatalnuyu-oshibku-zelenskogo-1140602514.html
В Кремле назвали фатальную ошибку Зеленского
В Кремле назвали фатальную ошибку Зеленского - РИА Новости Крым, 25.09.2024
В Кремле назвали фатальную ошибку Зеленского
Заявления Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН против проведения переговоров с Россией являются фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T12:38
2024-09-25T12:38
2024-09-25T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Заявления Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН против проведения переговоров с Россией являются фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН против проведения переговоров с Россией, раскритиковал тех, кто "хочет говорить" с президентом РФ Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского конфликта. По его мнению, Москву "необходимо принудить к миру".Песков подчеркнул, что РФ действует в соответствии с нормами международного права и не нарушает принципов устава ООН, защищая свои интересы. Также он ответил на заявление США о готовности возобновить переговоры с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений."В нынешних условиях говорить о безопасности без учета новых факторов невозможно, нужно все обсуждать вместе", - сказал пресс-секретарь Кремля.Речь Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН была эмоциональной и драматичной, направленной на тех союзников, которые сомневаются в однозначной поддержке киевского режима, но при этом не несла никаких принципиально новых тезисов. Так в комментарии РИА Новости Крым охарактеризовал выступление Зеленского политолог Денис Батурин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в СШАНебензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперации
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дмитрий песков, владимир зеленский, украина, новости, кремль, россия, политика
В Кремле назвали фатальную ошибку Зеленского
Заявления Зеленского в Совбезе ООН являются фатальной ошибкой - Кремль
12:38 25.09.2024 (обновлено: 12:54 25.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Заявления Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН против проведения переговоров с Россией являются фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН против проведения переговоров с Россией, раскритиковал тех, кто "хочет говорить" с президентом РФ Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского конфликта. По его мнению, Москву "необходимо принудить к миру".
"Такая позиция является фатальной, системной ошибкой. Это глубочайшее заблуждение, которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима. Принудить Россию к миру невозможно. Россия является сторонницей мира, но с условиями обеспечения безопасности и задач спецоперации", — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.
Песков подчеркнул, что РФ действует в соответствии с нормами международного права и не нарушает принципов устава ООН, защищая свои интересы.
Также он ответил на заявление США о готовности возобновить переговоры с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.
"В нынешних условиях говорить о безопасности без учета новых факторов невозможно, нужно все обсуждать вместе", - сказал пресс-секретарь Кремля.
Речь Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН была эмоциональной и драматичной, направленной на тех союзников, которые сомневаются в однозначной поддержке киевского режима, но при этом не несла никаких принципиально новых тезисов. Так в комментарии
РИА Новости Крым охарактеризовал выступление Зеленского политолог Денис Батурин.
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