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"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в США - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в США
"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в США - РИА Новости Крым, 23.09.2024
"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в США
"План победы" Владимира Зеленского является прикрытием, в действительности же глава киевского режима прибыл в США, чтобы заручиться поддержкой Дональда Трампа и РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T10:36
2024-09-23T10:36
михаил шеремет
государственная дума рф
украина
владимир зеленский
новости
мнения
в мире
россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. "План победы" Владимира Зеленского является прикрытием, в действительности же глава киевского режима прибыл в США, чтобы заручиться поддержкой Дональда Трампа и Камалы Харрис, отсутствие которой для него равносильно смертному приговору. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.В этой связи, по мнению Шеремета, Зеленский прилетел в Америку прежде всего для того, чтобы попытаться заручиться поддержкой кандидатов в президенты в США – Дональда Трампа и Камалы Харрис. А все заявления о том, что цель визита – представить Байдену свой "план победы" над Россией являются ширмой, считает Шеремет."Озвученный Зеленским так называемый мирный план – это очередная его уловка и новая отвлекающая пустышка для прикрытия своих истинных намерений", – сказал парламентарий.Ранее Шеремет заявил, что в названии плана Владимира Зеленского есть лишние две буквы, поскольку это план не победы, а беды для украинского народа.Зеленский сообщал в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины уже подготовлен. Еще в августе он утверждал, что план содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Накануне он прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее он заявлял, что намерен представить в США свой "план победы".Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.В МИД РФ заявили, что Россия не будет участвовать в анонсированном Зеленским втором "саммите мира", поскольку слышит прежнюю риторику Киева, который тщетно рассчитывает "на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского". А также видит "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса". Замглавы МИД РФ Михаил Галузин оценил идеи Киева в этом направлении как "очередное проявление мошенничества". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган Шредер: верящие в победу над Россией должны почитать учебник истории В Кремле ответили на идею о передаче Крыма под мандат ООН
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михаил шеремет, государственная дума рф, украина, владимир зеленский, новости, мнения, в мире, россия, сша
"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в США

Зеленский прилетел в США заручиться поддержкой Трампа и Харрис - Шеремет

10:36 23.09.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский прилетел в США
Владимир Зеленский прилетел в США
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. "План победы" Владимира Зеленского является прикрытием, в действительности же глава киевского режима прибыл в США, чтобы заручиться поддержкой Дональда Трампа и Камалы Харрис, отсутствие которой для него равносильно смертному приговору. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Зеленский опасается, что его непосредственного начальника Байдена (Джо, президент США – ред.) попросту отстранили от президентской гонки, а с новым президентом у Зеленского больше такого террористического тандема может уже и не сложиться, что для него самого равносильно смертному приговору", – заявил депутат в комментарии РИА Новости.

В этой связи, по мнению Шеремета, Зеленский прилетел в Америку прежде всего для того, чтобы попытаться заручиться поддержкой кандидатов в президенты в США – Дональда Трампа и Камалы Харрис. А все заявления о том, что цель визита – представить Байдену свой "план победы" над Россией являются ширмой, считает Шеремет.
"Озвученный Зеленским так называемый мирный план – это очередная его уловка и новая отвлекающая пустышка для прикрытия своих истинных намерений", – сказал парламентарий.
Ранее Шеремет заявил, что в названии плана Владимира Зеленского есть лишние две буквы, поскольку это план не победы, а беды для украинского народа.
Зеленский сообщал в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины уже подготовлен. Еще в августе он утверждал, что план содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Накануне он прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее он заявлял, что намерен представить в США свой "план победы".
Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
В МИД РФ заявили, что Россия не будет участвовать в анонсированном Зеленским втором "саммите мира", поскольку слышит прежнюю риторику Киева, который тщетно рассчитывает "на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского". А также видит "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса". Замглавы МИД РФ Михаил Галузин оценил идеи Киева в этом направлении как "очередное проявление мошенничества".
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Михаил ШереметГосударственная Дума РФУкраинаВладимир ЗеленскийНовостиМненияВ миреРоссияСША
 
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