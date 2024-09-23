https://crimea.ria.ru/20240923/plan-pobedy-ili-smertnyy-prigovor-zachem-zelenskiy-priletel-v-ssha--1140537496.html

"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в США

"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в США - РИА Новости Крым, 23.09.2024

"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в США

"План победы" Владимира Зеленского является прикрытием, в действительности же глава киевского режима прибыл в США, чтобы заручиться поддержкой Дональда Трампа и РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T10:36

2024-09-23T10:36

2024-09-23T10:36

михаил шеремет

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. "План победы" Владимира Зеленского является прикрытием, в действительности же глава киевского режима прибыл в США, чтобы заручиться поддержкой Дональда Трампа и Камалы Харрис, отсутствие которой для него равносильно смертному приговору. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.В этой связи, по мнению Шеремета, Зеленский прилетел в Америку прежде всего для того, чтобы попытаться заручиться поддержкой кандидатов в президенты в США – Дональда Трампа и Камалы Харрис. А все заявления о том, что цель визита – представить Байдену свой "план победы" над Россией являются ширмой, считает Шеремет."Озвученный Зеленским так называемый мирный план – это очередная его уловка и новая отвлекающая пустышка для прикрытия своих истинных намерений", – сказал парламентарий.Ранее Шеремет заявил, что в названии плана Владимира Зеленского есть лишние две буквы, поскольку это план не победы, а беды для украинского народа.Зеленский сообщал в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины уже подготовлен. Еще в августе он утверждал, что план содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Накануне он прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее он заявлял, что намерен представить в США свой "план победы".Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.В МИД РФ заявили, что Россия не будет участвовать в анонсированном Зеленским втором "саммите мира", поскольку слышит прежнюю риторику Киева, который тщетно рассчитывает "на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского". А также видит "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса". Замглавы МИД РФ Михаил Галузин оценил идеи Киева в этом направлении как "очередное проявление мошенничества". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган Шредер: верящие в победу над Россией должны почитать учебник истории В Кремле ответили на идею о передаче Крыма под мандат ООН

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михаил шеремет, государственная дума рф, украина, владимир зеленский, новости, мнения, в мире, россия, сша