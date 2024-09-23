https://crimea.ria.ru/20240923/globalnaya-sistema-bezopasnosti-terpit-krakh--erdogan-1140535285.html
Глобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган
Глобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Глобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган
Глобальная система безопасности терпит крах, на фоне чего переговоры в Стамбуле в 2022 году по урегулированию украинского конфликта не достигли цели из-за... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T09:05
2024-09-23T09:05
2024-09-23T09:05
реджеп тайип эрдоган
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Глобальная система безопасности терпит крах, на фоне чего переговоры в Стамбуле в 2022 году по урегулированию украинского конфликта не достигли цели из-за "определенных лобби". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пребывая с визитом в США, его цитирует турецкое государственное агентство Anadolu.По словам Эрдогана, боевые действия на Украине угрожают региональной и глобальной стабильности. И хотя с первого дня конфликта было ясно, что достижение прочного мира в регионе возможно только благодаря дипломатии, "определенные лобби" не захотели, чтобы переговоры в Стамбуле в 2022 году "достигли своей цели".Несмотря на это, Турция "терпеливо продолжает усилия по установлению мира на Украине", добавил турецкий лидер.Эрдоган также подчеркнул, что Турция имеет разногласия с администрацией США по некоторым вопросам, касающимся ее национальной безопасности. И дал понять, что кто бы ни стал президентом США по итогам президентских выборов, диалог между странами на высоком уровне не изменится.Говоря о приоритетах внешней политики Турции, Эрдоган подчеркнул, что страна намерена развивать сотрудничество и с западным миром, и с Востоком."Мы намерены укреплять наш диалог с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), БРИКС и АСЕАН. В последнее время мы предприняли важные шаги в этом направлении. Мы добились совершенно иного климата", – сказал Эрдоган, отметив, что Турция продолжит развивать сотрудничество с различными региональными организациями, ориентируясь собственные интересы.Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС 4 сентября. В западных СМИ, комментируя новость, сообщали, что таким образом республика стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников В Кремле заявили, что Турция действительно интересуется членством в объединении.Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России, заявляла ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина МатвиенкоЧитайте также на РИА Новости Крым:Многовекторный Эрдоган - почему Анкара не признает российский Крым Выбор в пользу БРИКС – что выиграет ТурцияЧто может лечь в основу переговоров по Украине – ответ Путина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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реджеп тайип эрдоган, турция, безопасность, политика, в мире, сша, украина, россия, переговоры, новости
Глобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган
Глобальная система безопасности начала терять всю свою эффективность и авторитет - Эрдоган
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Глобальная система безопасности терпит крах, на фоне чего переговоры в Стамбуле в 2022 году по урегулированию украинского конфликта не достигли цели из-за "определенных лобби". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пребывая с визитом в США, его цитирует турецкое государственное агентство Anadolu.
По словам Эрдогана, боевые действия на Украине угрожают региональной и глобальной стабильности. И хотя с первого дня конфликта было ясно, что достижение прочного мира в регионе возможно только благодаря дипломатии, "определенные лобби" не захотели, чтобы переговоры в Стамбуле в 2022 году "достигли своей цели".
"Глобальная система начала терять всю свою эффективность и авторитет. Институты, чьей обязанностью является обеспечение мира и безопасности, переживают очевидный моральный крах", – заявил Эрдоган в Нью-Йорке, куда прибыл для участия на Генассамблее ООН.
Несмотря на это, Турция "терпеливо продолжает усилия по установлению мира на Украине", добавил турецкий лидер.
Эрдоган также подчеркнул, что Турция имеет разногласия с администрацией США по некоторым вопросам, касающимся ее национальной безопасности. И дал понять, что кто бы ни стал президентом США по итогам президентских выборов, диалог между странами на высоком уровне не изменится.
Говоря о приоритетах внешней политики Турции, Эрдоган подчеркнул, что страна намерена развивать сотрудничество и с западным миром, и с Востоком.
"Мы намерены укреплять наш диалог с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), БРИКС и АСЕАН. В последнее время мы предприняли важные шаги в этом направлении. Мы добились совершенно иного климата", – сказал Эрдоган, отметив, что Турция продолжит развивать сотрудничество с различными региональными организациями, ориентируясь собственные интересы.
Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС 4 сентября. В западных СМИ, комментируя новость, сообщали, что таким образом республика стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников В Кремле заявили
, что Турция действительно интересуется членством в объединении.
Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России, заявляла ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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