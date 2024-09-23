Рейтинг@Mail.ru
Глобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240923/globalnaya-sistema-bezopasnosti-terpit-krakh--erdogan-1140535285.html
Глобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган
Глобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Глобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган
Глобальная система безопасности терпит крах, на фоне чего переговоры в Стамбуле в 2022 году по урегулированию украинского конфликта не достигли цели из-за... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T09:05
2024-09-23T09:05
реджеп тайип эрдоган
турция
безопасность
политика
в мире
сша
украина
россия
переговоры
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140535451_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_6e9c0f45a85dcaa41b5ff2ad87e19d30.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Глобальная система безопасности терпит крах, на фоне чего переговоры в Стамбуле в 2022 году по урегулированию украинского конфликта не достигли цели из-за "определенных лобби". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пребывая с визитом в США, его цитирует турецкое государственное агентство Anadolu.По словам Эрдогана, боевые действия на Украине угрожают региональной и глобальной стабильности. И хотя с первого дня конфликта было ясно, что достижение прочного мира в регионе возможно только благодаря дипломатии, "определенные лобби" не захотели, чтобы переговоры в Стамбуле в 2022 году "достигли своей цели".Несмотря на это, Турция "терпеливо продолжает усилия по установлению мира на Украине", добавил турецкий лидер.Эрдоган также подчеркнул, что Турция имеет разногласия с администрацией США по некоторым вопросам, касающимся ее национальной безопасности. И дал понять, что кто бы ни стал президентом США по итогам президентских выборов, диалог между странами на высоком уровне не изменится.Говоря о приоритетах внешней политики Турции, Эрдоган подчеркнул, что страна намерена развивать сотрудничество и с западным миром, и с Востоком."Мы намерены укреплять наш диалог с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), БРИКС и АСЕАН. В последнее время мы предприняли важные шаги в этом направлении. Мы добились совершенно иного климата", – сказал Эрдоган, отметив, что Турция продолжит развивать сотрудничество с различными региональными организациями, ориентируясь собственные интересы.Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС 4 сентября. В западных СМИ, комментируя новость, сообщали, что таким образом республика стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников В Кремле заявили, что Турция действительно интересуется членством в объединении.Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России, заявляла ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина МатвиенкоЧитайте также на РИА Новости Крым:Многовекторный Эрдоган - почему Анкара не признает российский Крым Выбор в пользу БРИКС – что выиграет ТурцияЧто может лечь в основу переговоров по Украине – ответ Путина
турция
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140535451_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_4b1d29ec44da12c06ccb744f8d9ba410.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реджеп тайип эрдоган, турция, безопасность, политика, в мире, сша, украина, россия, переговоры, новости
Глобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган

Глобальная система безопасности начала терять всю свою эффективность и авторитет - Эрдоган

09:05 23.09.2024
 
© AP Photo Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo Francisco Seco
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Глобальная система безопасности терпит крах, на фоне чего переговоры в Стамбуле в 2022 году по урегулированию украинского конфликта не достигли цели из-за "определенных лобби". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пребывая с визитом в США, его цитирует турецкое государственное агентство Anadolu.
По словам Эрдогана, боевые действия на Украине угрожают региональной и глобальной стабильности. И хотя с первого дня конфликта было ясно, что достижение прочного мира в регионе возможно только благодаря дипломатии, "определенные лобби" не захотели, чтобы переговоры в Стамбуле в 2022 году "достигли своей цели".
"Глобальная система начала терять всю свою эффективность и авторитет. Институты, чьей обязанностью является обеспечение мира и безопасности, переживают очевидный моральный крах", – заявил Эрдоган в Нью-Йорке, куда прибыл для участия на Генассамблее ООН.
Несмотря на это, Турция "терпеливо продолжает усилия по установлению мира на Украине", добавил турецкий лидер.
Эрдоган также подчеркнул, что Турция имеет разногласия с администрацией США по некоторым вопросам, касающимся ее национальной безопасности. И дал понять, что кто бы ни стал президентом США по итогам президентских выборов, диалог между странами на высоком уровне не изменится.
Говоря о приоритетах внешней политики Турции, Эрдоган подчеркнул, что страна намерена развивать сотрудничество и с западным миром, и с Востоком.
"Мы намерены укреплять наш диалог с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), БРИКС и АСЕАН. В последнее время мы предприняли важные шаги в этом направлении. Мы добились совершенно иного климата", – сказал Эрдоган, отметив, что Турция продолжит развивать сотрудничество с различными региональными организациями, ориентируясь собственные интересы.
Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС 4 сентября. В западных СМИ, комментируя новость, сообщали, что таким образом республика стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников В Кремле заявили, что Турция действительно интересуется членством в объединении.
Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России, заявляла ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Читайте также на РИА Новости Крым:
Многовекторный Эрдоган - почему Анкара не признает российский Крым
Выбор в пользу БРИКС – что выиграет Турция
Что может лечь в основу переговоров по Украине – ответ Путина
 
Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияБезопасностьПолитикаВ миреСШАУкраинаРоссияПереговорыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:05Глобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган
08:49Депортацию мигрантов будут снимать на видео для "вечного" архива
08:31Два года референдумам в новых регионах: как это было
08:11Зачем России необходим Миграционный кодекс – мнение
07:46Киев атаковал дронами российские регионы
07:36Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя
06:58В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты
06:32Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море
06:18Почему выпускники школ предпочитают поступать в колледжи
06:01Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае
00:01Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди
00:00Какой сегодня праздник: 23 сентября
22:30Главное за день: 22 сентября
22:06В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян
21:40Чем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти
21:14Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладам
20:54В Симферополе и пригороде на сутки отключат газ
20:41Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго
20:17Разминирование после атаки беспилотников на Тихорецк завершено
20:02Признание Крыма частью России по факту в мире состоялось – Константинов
Лента новостейМолния