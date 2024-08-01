https://crimea.ria.ru/20240801/matvienko-nazvala-uslovie-vozobnovleniya-peregovorov-s-ukrainoy-1139280108.html

Матвиенко назвала условие возобновления переговоров с Украиной

Матвиенко назвала условие возобновления переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Матвиенко назвала условие возобновления переговоров с Украиной

Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России, заявила... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T11:12

2024-08-01T11:12

2024-08-01T11:12

валентина матвиенко

совет федерации

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.Матвиенко подчеркнула, что РФ готова к переговорам "с учетом ситуации на земле, и, что называется, реалий"."Мы готовы к переговорам с учетом национальных интересов Российской Федерации и достижений задач и целей, поставленных в рамках специальной военной операции", - указала председатель Совфеда.При этом она исключила какие-либо территориальные уступки со стороны России в случае таких переговоров."Луганская, Донецкая народные республики, Запорожская, Херсонская области – теперь составная часть России, что закреплено в нашей конституции. Наша Конституция запрещает какое-либо отторжение территории Российской Федерации<…>. Никаких территориальных уступок по этим четырем воссоединенным территориям не может быть и не будет", – подчеркнула политик.23 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Китай заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что сам по себе посыл МИД Украины "идет в унисон" с позицией Москвы, но здесь "важны детали", поэтому следует дождаться дальнейших разъяснений этой позиции Киева.Он также напомнил, что препятствием для переговоров, помимо вопроса легитимности Зеленского, остается и законодательный запрет Киева на какие-либо контакты с российской стороной.Помощник президента России Николай Патрушев отметил, что заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ.Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН на прошлой неделе заявил, что киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле боя.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, но там на законодательном уровне ввели на них запрет. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: Кулеба и Зеленский часто говорят противоположное о переговорахБез России и Китая мира на Украине достичь не получится - президент ЧехииЗеленский допустил возможность переговоров с Путиным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации, переговоры, россия, украина, политика, новости