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Военный переворот на Украине возможен только под контролем ЦРУ – мнение - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Военный переворот на Украине возможен только под контролем ЦРУ – мнение
Военный переворот на Украине возможен только под контролем ЦРУ – мнение - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Военный переворот на Украине возможен только под контролем ЦРУ – мнение
Военный переворот на Украине может быть только искусственным и управляемым извне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил российский документалист,... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T07:19
2024-09-19T07:19
радио "спутник в крыму"
мнения
игорь прокопенко
украина
сша
цру
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Военный переворот на Украине может быть только искусственным и управляемым извне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил российский документалист, журналист, телеведущий и писатель Игорь Прокопенко. По его мнению, это происходит из-за тотальной марионеточности украинской власти.Более того, он убежден, что такое положение вещей на Украине сложилось несколько десятилетий тому назад."Мы можем сделать экскурс в историю, когда на втором этаже на Банковой (улица, на которой располагается здание администрации президента Украины и его официальная резиденция – ред.) еще при Кучме образовалось вот это подразделение ЦРУ и туда все украинские политики ходили как на работу", – пояснил эксперт.При этом переворот на Украине, если даже он и будет, станет очередной запланированной акцией.Законность власти на Украине прервалась в 2014 году, после того, как в стране произошел государственный переворот. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Всероссийского Экономического Форума.20 мая истек пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы киевского режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страна самозванцев: зачем на Украине продолжают перестановки во властиСмена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить ЗеленскогоНа Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - Медведчук
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мнения, игорь прокопенко, украина, сша, цру, россия
Военный переворот на Украине возможен только под контролем ЦРУ – мнение

Военный переворот на Украине может быть управляем ЦРУ – мнение

07:19 19.09.2024
 
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Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Военный переворот на Украине может быть только искусственным и управляемым извне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил российский документалист, журналист, телеведущий и писатель Игорь Прокопенко. По его мнению, это происходит из-за тотальной марионеточности украинской власти.

"На сегодняшний день украинская государственность – искусственный политтехнологический фашизм, где все находится под контролем MI-6 (разведывательная служба Великобритании – ред.). Известно, что Зеленский управляется британской разведкой и ЦРУ", – уверен журналист.

Более того, он убежден, что такое положение вещей на Украине сложилось несколько десятилетий тому назад.
"Мы можем сделать экскурс в историю, когда на втором этаже на Банковой (улица, на которой располагается здание администрации президента Украины и его официальная резиденция – ред.) еще при Кучме образовалось вот это подразделение ЦРУ и туда все украинские политики ходили как на работу", – пояснил эксперт.
При этом переворот на Украине, если даже он и будет, станет очередной запланированной акцией.
"Если только они (ЦРУ и MI-6 – ред.) не захотят насильственным образом поменять Зеленского. Это может быть искусственное действие под контролем американских и британских спецслужб", – подытожил журналист.
Законность власти на Украине прервалась в 2014 году, после того, как в стране произошел государственный переворот. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Всероссийского Экономического Форума.
20 мая истек пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы киевского режима.
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