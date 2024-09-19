Военный переворот на Украине возможен только под контролем ЦРУ – мнение
Военный переворот на Украине может быть управляем ЦРУ – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Военный переворот на Украине может быть только искусственным и управляемым извне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил российский документалист, журналист, телеведущий и писатель Игорь Прокопенко. По его мнению, это происходит из-за тотальной марионеточности украинской власти.
"На сегодняшний день украинская государственность – искусственный политтехнологический фашизм, где все находится под контролем MI-6 (разведывательная служба Великобритании – ред.). Известно, что Зеленский управляется британской разведкой и ЦРУ", – уверен журналист.
Более того, он убежден, что такое положение вещей на Украине сложилось несколько десятилетий тому назад.
"Мы можем сделать экскурс в историю, когда на втором этаже на Банковой (улица, на которой располагается здание администрации президента Украины и его официальная резиденция – ред.) еще при Кучме образовалось вот это подразделение ЦРУ и туда все украинские политики ходили как на работу", – пояснил эксперт.
При этом переворот на Украине, если даже он и будет, станет очередной запланированной акцией.
"Если только они (ЦРУ и MI-6 – ред.) не захотят насильственным образом поменять Зеленского. Это может быть искусственное действие под контролем американских и британских спецслужб", – подытожил журналист.
Законность власти на Украине прервалась в 2014 году, после того, как в стране произошел государственный переворот. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Всероссийского Экономического Форума.
20 мая истек пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы киевского режима.
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