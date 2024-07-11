Смена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить Зеленского
Замена Зеленского любым украинским политиком ничего не изменит в ситуации – мнение
© AP Photo Britta PedersenПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo Britta Pedersen
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Кто бы ни пришел на смену Зеленскому на Украине, это не изменит ситуации. Люди, которых в США рассматривают в качестве замены нелегитимного президента Украины, станут такими же винтиками в системе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Ранее в СВР опубликовали рассекреченную шифрограмму, из которой следует, что в мае США активно искали замену Владимиру Зеленскому. В качестве возможных кандидатов рассматривались Ермак, Залужный, Разумков, а также Кличко и Порошенко.
"Все перечисленные люди являются участниками той системы, "работу" которой, в кавычках, мы сейчас наблюдаем. Эти люди ничем не отличаются от Зеленского, потому что будут поставлены ровно в такие же условия", - сказал Алексей Мухин.
Правящий на Украине режим он назвал "режимом военных преступников", он нелегитимен, а ситуацию на территории страны – "абсолютно криминальной". И поэтому смена одного политического лидера ничего не изменит.
Алексей Мухин также заявил, что все президенты Украины в той или иной степени зарабатывали на финансовых потоках, идущих из США. На них были завязаны схемы финансирования различных процессов, в случае с Зеленским – это открытый военный конфликт.
По данным СВР, политические силы США активно обсуждали кандидатуры, которые могли бы сменить Зеленского, накануне окончания его официального президентского срока. Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
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