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Смена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить Зеленского

Смена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить Зеленского - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Смена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить Зеленского

Кто бы ни пришел на смену Зеленскому на Украине, это не изменит ситуации. Люди, которых в США рассматривают в качестве замены нелегитимного президента Украины,... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T20:16

2024-07-11T20:16

2024-07-11T20:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Кто бы ни пришел на смену Зеленскому на Украине, это не изменит ситуации. Люди, которых в США рассматривают в качестве замены нелегитимного президента Украины, станут такими же винтиками в системе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.Ранее в СВР опубликовали рассекреченную шифрограмму, из которой следует, что в мае США активно искали замену Владимиру Зеленскому. В качестве возможных кандидатов рассматривались Ермак, Залужный, Разумков, а также Кличко и Порошенко.Правящий на Украине режим он назвал "режимом военных преступников", он нелегитимен, а ситуацию на территории страны – "абсолютно криминальной". И поэтому смена одного политического лидера ничего не изменит.Алексей Мухин также заявил, что все президенты Украины в той или иной степени зарабатывали на финансовых потоках, идущих из США. На них были завязаны схемы финансирования различных процессов, в случае с Зеленским – это открытый военный конфликт.По данным СВР, политические силы США активно обсуждали кандидатуры, которые могли бы сменить Зеленского, накануне окончания его официального президентского срока. Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ КремляЧем Зеленский остается важен для УкраиныПо истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - Азаров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, сша, украина, новости, мнения, алексей мухин, политика, коллективный запад