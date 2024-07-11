https://crimea.ria.ru/20240711/ssha-aktivno-ischut-zamenu-zelenskomu--dannye-razvedki-1138762813.html
США активно ищут замену Зеленскому – данные разведки
США активно ищут замену Зеленскому – данные разведки - РИА Новости Крым, 11.07.2024
США активно ищут замену Зеленскому – данные разведки
Служба внешней разведки России выяснила, что американцы активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому во главе украинского государства. Об... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T10:19
2024-07-11T10:19
2024-07-11T10:17
владимир зеленский
служба внешней разведки (свр)
украина
политика
сша
валерий залужный
андрей ермак
петр порошенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Служба внешней разведки России выяснила, что американцы активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому во главе украинского государства. Об этом говорится в рассекреченной шифрограмме СВР, опубликованной в ведомственном журнале "Разведчик".Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованы в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера, отмечается в шифрограмме. В этом случае США могут выбрать одну из этих кандидатур, списав все неудачи на Зеленского.Пока, однако, американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался во главе Украины, поскольку на него завязаны схемы финансирования конфликта, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений, отметили в СВР. В этой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине "до поры до времени" проявлять сдержанность.В то же время, по данным российской разведки, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан "нарастают недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам".По данным проводимых американцами и европейцами закрытых соцопросов, рейтинг Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. При этом более 70% населения Украины не доверяет всем украинским СМИ, а около 90% хотели бы покинуть страну.20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым предположил, что на фоне слабеющих позиций Зеленского на Украине может произойти своего рода "дворцовый" переворот, которые могут осуществить его противники из числа оппозиционно настроенных политиков и олигархов.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступает период "утилизации" Зеленского – КонстантиновНа Украине за подготовку к смене власти арестованы несколько человек"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном Зеленском
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владимир зеленский, служба внешней разведки (свр), украина, политика, сша, валерий залужный, андрей ермак, петр порошенко
США активно ищут замену Зеленскому – данные разведки
США активизировали поиск замены Зеленскому – Служба внешней разведки
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Служба внешней разведки России выяснила, что американцы активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому во главе украинского государства. Об этом говорится в рассекреченной шифрограмме СВР, опубликованной в ведомственном журнале "Разведчик".
"Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым", - говорится в сообщении.
Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованы в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера, отмечается в шифрограмме. В этом случае США могут выбрать одну из этих кандидатур, списав все неудачи на Зеленского.
Пока, однако, американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался во главе Украины, поскольку на него завязаны схемы финансирования конфликта, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений, отметили в СВР. В этой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине "до поры до времени" проявлять сдержанность.
В то же время, по данным российской разведки, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан "нарастают недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам".
По данным проводимых американцами и европейцами закрытых соцопросов, рейтинг Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. При этом более 70% населения Украины не доверяет всем украинским СМИ, а около 90% хотели бы покинуть страну.
20 мая истек срок полномочий
Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым предположил, что на фоне слабеющих позиций Зеленского на Украине может произойти своего рода "дворцовый" переворот
, которые могут осуществить его противники из числа оппозиционно настроенных политиков и олигархов.
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