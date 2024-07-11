https://crimea.ria.ru/20240711/ssha-aktivno-ischut-zamenu-zelenskomu--dannye-razvedki-1138762813.html

США активно ищут замену Зеленскому – данные разведки

США активно ищут замену Зеленскому – данные разведки - РИА Новости Крым, 11.07.2024

США активно ищут замену Зеленскому – данные разведки

Служба внешней разведки России выяснила, что американцы активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому во главе украинского государства. Об... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T10:19

2024-07-11T10:19

2024-07-11T10:17

владимир зеленский

служба внешней разведки (свр)

украина

политика

сша

валерий залужный

андрей ермак

петр порошенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Служба внешней разведки России выяснила, что американцы активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому во главе украинского государства. Об этом говорится в рассекреченной шифрограмме СВР, опубликованной в ведомственном журнале "Разведчик".Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованы в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера, отмечается в шифрограмме. В этом случае США могут выбрать одну из этих кандидатур, списав все неудачи на Зеленского.Пока, однако, американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался во главе Украины, поскольку на него завязаны схемы финансирования конфликта, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений, отметили в СВР. В этой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине "до поры до времени" проявлять сдержанность.В то же время, по данным российской разведки, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан "нарастают недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам".По данным проводимых американцами и европейцами закрытых соцопросов, рейтинг Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. При этом более 70% населения Украины не доверяет всем украинским СМИ, а около 90% хотели бы покинуть страну.20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым предположил, что на фоне слабеющих позиций Зеленского на Украине может произойти своего рода "дворцовый" переворот, которые могут осуществить его противники из числа оппозиционно настроенных политиков и олигархов.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступает период "утилизации" Зеленского – КонстантиновНа Украине за подготовку к смене власти арестованы несколько человек"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном Зеленском

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, служба внешней разведки (свр), украина, политика, сша, валерий залужный, андрей ермак, петр порошенко