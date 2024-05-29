Наступает период "утилизации" Зеленского – Константинов
Константинов: Запад "утилизирует" нелегитимного Зеленского в удобный момент
© PETRAS MALUKAS / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
© PETRAS MALUKAS / AFP
СИМЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Законной власти на Украине нет, а нелегитимный президент страны Владимир Зеленский в удобный момент будет "утилизирован" своими западными хозяевами, которые признают его полномочия только до того момента, пока им это удобно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
"О какой легитимности власти на Украине вообще может идти речь? В 2014 году во время государственного переворота смели законно избранного президента и сформировали незаконный порядок проведения президентских выборов Петра Порошенко", - напоминает Константинов.
В этой связи ответ на вопрос о легитимности президентства Зеленского после истечения срока его полномочий 20 мая также очевиден – он находился у власти незаконно и до наступления этой даты, подчеркивает спикер крымского парламента.
"Запад эту нелегитимность все время пытается скрыть. Они закрыли глаза: "У нас цветущий сад, а вы индейцы. Ну, избрали вождя племени, какая разница как?" Но то, что сейчас сделал Зеленский – назначил себя вождем племени вообще без всякого основания – даже по западным меркам переходит черту. Поэтому наступает период утилизации Зеленского. Они будут думать, каким образом от него избавиться", - убежден парламентарий.
При этом он подчеркивает, что смена одного марионеточного украинского президента на другого аналогичного не соответствует интересам России, поскольку в этом случае угроза с подконтрольных Киеву территорий будет сохраняться.
"Вопрос стоит уже давно ребром о сути, состоянии и будущем этих территорий. Поэтому исход спецоперации должен завершиться разгромом этой нацисткой идеологии", - заключил Константинов.
20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
После окончания срока полномочий президента единственным легитимным органом власти на Украине по Конституции страны остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать на него ответственность за непопулярные решения, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
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