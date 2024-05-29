Рейтинг@Mail.ru
Наступает период "утилизации" Зеленского – Константинов - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240529/nastupaet-period-utilizatsii-zelenskogo--konstantinov-1137698419.html
Наступает период "утилизации" Зеленского – Константинов
Наступает период "утилизации" Зеленского – Константинов - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Наступает период "утилизации" Зеленского – Константинов
Законной власти на Украине нет, а нелегитимный президент страны Владимир Зеленский в удобный момент будет "утилизирован" своими западными хозяевами, которые... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T19:07
2024-05-29T19:07
радио "спутник в крыму"
украина
владимир зеленский (президент украины)
коллективный запад
сша
европа
владимир константинов
мнения
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136703329_0:265:3071:1992_1920x0_80_0_0_fe395cb9ae3d603b35512dba9e47cf0d.jpg
СИМЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Законной власти на Украине нет, а нелегитимный президент страны Владимир Зеленский в удобный момент будет "утилизирован" своими западными хозяевами, которые признают его полномочия только до того момента, пока им это удобно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов."О какой легитимности власти на Украине вообще может идти речь? В 2014 году во время государственного переворота смели законно избранного президента и сформировали незаконный порядок проведения президентских выборов Петра Порошенко", - напоминает Константинов.В этой связи ответ на вопрос о легитимности президентства Зеленского после истечения срока его полномочий 20 мая также очевиден – он находился у власти незаконно и до наступления этой даты, подчеркивает спикер крымского парламента.При этом он подчеркивает, что смена одного марионеточного украинского президента на другого аналогичного не соответствует интересам России, поскольку в этом случае угроза с подконтрольных Киеву территорий будет сохраняться."Вопрос стоит уже давно ребром о сути, состоянии и будущем этих территорий. Поэтому исход спецоперации должен завершиться разгромом этой нацисткой идеологии", - заключил Константинов.20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.После окончания срока полномочий президента единственным легитимным органом власти на Украине по Конституции страны остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать на него ответственность за непопулярные решения, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - МедведчукВ ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 маяЗеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента
украина
сша
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136703329_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54c264a4607b74053118e74c518a54cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, владимир зеленский (президент украины), коллективный запад, сша, европа, владимир константинов, мнения, политика, в мире, новости крыма
Наступает период "утилизации" Зеленского – Константинов

Константинов: Запад "утилизирует" нелегитимного Зеленского в удобный момент

19:07 29.05.2024
 
© PETRAS MALUKAS / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© PETRAS MALUKAS / AFP
Читать в
СИМЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Законной власти на Украине нет, а нелегитимный президент страны Владимир Зеленский в удобный момент будет "утилизирован" своими западными хозяевами, которые признают его полномочия только до того момента, пока им это удобно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
"О какой легитимности власти на Украине вообще может идти речь? В 2014 году во время государственного переворота смели законно избранного президента и сформировали незаконный порядок проведения президентских выборов Петра Порошенко", - напоминает Константинов.
В этой связи ответ на вопрос о легитимности президентства Зеленского после истечения срока его полномочий 20 мая также очевиден – он находился у власти незаконно и до наступления этой даты, подчеркивает спикер крымского парламента.

"Запад эту нелегитимность все время пытается скрыть. Они закрыли глаза: "У нас цветущий сад, а вы индейцы. Ну, избрали вождя племени, какая разница как?" Но то, что сейчас сделал Зеленский – назначил себя вождем племени вообще без всякого основания – даже по западным меркам переходит черту. Поэтому наступает период утилизации Зеленского. Они будут думать, каким образом от него избавиться", - убежден парламентарий.

При этом он подчеркивает, что смена одного марионеточного украинского президента на другого аналогичного не соответствует интересам России, поскольку в этом случае угроза с подконтрольных Киеву территорий будет сохраняться.
"Вопрос стоит уже давно ребром о сути, состоянии и будущем этих территорий. Поэтому исход спецоперации должен завершиться разгромом этой нацисткой идеологии", - заключил Константинов.
20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
После окончания срока полномочий президента единственным легитимным органом власти на Украине по Конституции страны остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать на него ответственность за непопулярные решения, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - Медведчук
В ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 мая
Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента
 
Радио "Спутник в Крыму"УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)Коллективный ЗападСШАЕвропаВладимир КонстантиновМненияПолитикаВ миреНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:35Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структурой
20:21Как специалисты из Крыма помогают сохранить дендропарк в "Аскания-Нова"
20:09Крушение из-за диверсии: в Иране прокомментировали версию о гибели Раиси
19:52В России запустят новый нацпроект "Молодежь и дети"
19:25У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ
19:19В ВСУ бьют тревогу из-за нехватки украинцев для мобилизации
19:07Наступает период "утилизации" Зеленского – Константинов
18:47После смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное дело
18:38Власти Евпатории приняли меры на случай аварии на водоводе
18:18Женщина ранена в висок при минометном обстреле Белгородской области
18:07В Херсонской области построят железную дорогу в Скадовск
17:52Путин назвал главные критерии оценки исполнения нацпроектов
17:34Курортный сезон в Крыму состоится – Константинов
17:22Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу
17:17Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам
17:07Как Евпатория готовится к курортному сезону и сколько пляжей отроется
16:53Полицейские в Крыму нашли бросавших черепах за борт катамарана подростков
16:47Крым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов
16:33Частные инвестиции в экономику Крыма превысили 500 млрд рублей
16:24Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон
Лента новостейМолния