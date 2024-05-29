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Наступает период "утилизации" Зеленского – Константинов

Наступает период "утилизации" Зеленского – Константинов - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Наступает период "утилизации" Зеленского – Константинов

Законной власти на Украине нет, а нелегитимный президент страны Владимир Зеленский в удобный момент будет "утилизирован" своими западными хозяевами, которые... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T19:07

2024-05-29T19:07

2024-05-29T19:07

радио "спутник в крыму"

украина

владимир зеленский (президент украины)

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владимир константинов

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СИМЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Законной власти на Украине нет, а нелегитимный президент страны Владимир Зеленский в удобный момент будет "утилизирован" своими западными хозяевами, которые признают его полномочия только до того момента, пока им это удобно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов."О какой легитимности власти на Украине вообще может идти речь? В 2014 году во время государственного переворота смели законно избранного президента и сформировали незаконный порядок проведения президентских выборов Петра Порошенко", - напоминает Константинов.В этой связи ответ на вопрос о легитимности президентства Зеленского после истечения срока его полномочий 20 мая также очевиден – он находился у власти незаконно и до наступления этой даты, подчеркивает спикер крымского парламента.При этом он подчеркивает, что смена одного марионеточного украинского президента на другого аналогичного не соответствует интересам России, поскольку в этом случае угроза с подконтрольных Киеву территорий будет сохраняться."Вопрос стоит уже давно ребром о сути, состоянии и будущем этих территорий. Поэтому исход спецоперации должен завершиться разгромом этой нацисткой идеологии", - заключил Константинов.20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.После окончания срока полномочий президента единственным легитимным органом власти на Украине по Конституции страны остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать на него ответственность за непопулярные решения, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - МедведчукВ ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 маяЗеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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