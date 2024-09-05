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В Кремле ответили на вопрос о законности власти на Украине - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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В Кремле ответили на вопрос о законности власти на Украине
В Кремле ответили на вопрос о законности власти на Украине - РИА Новости Крым, 05.09.2024
В Кремле ответили на вопрос о законности власти на Украине
Законность власти на Украине прервалась в 2014 году, после того, как в стране произошел государственный переворот. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T08:55
2024-09-05T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Законность власти на Украине прервалась в 2014 году, после того, как в стране произошел государственный переворот. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Всероссийского Экономического Форума, пишет РИА Новости.По его совам, де-юре Зеленский не является легитимным президентом. Рано или поздно Украине придется разбираться со снежным комом нелегитимности власти."Им будет все сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре", – констатировал представитель Кремля.22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович.20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном ЗеленскомНа Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - МедведчукСмена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить Зеленского
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украина, владимир зеленский, дмитрий песков, россия, кремль, политика, в мире, новости, восточный экономический форум
В Кремле ответили на вопрос о законности власти на Украине

Законность власти на Украине прервалась в 2014 году - Песков

08:55 05.09.2024 (обновлено: 08:57 05.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Законность власти на Украине прервалась в 2014 году, после того, как в стране произошел государственный переворот. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Всероссийского Экономического Форума, пишет РИА Новости.

"Во-первых, давайте не забывать, что это страна, где законность власти прервалась в 2014 году, когда там был устроен переворот ", – сказал Песков в интервью "Известиям".

По его совам, де-юре Зеленский не является легитимным президентом. Рано или поздно Украине придется разбираться со снежным комом нелегитимности власти.
"Им будет все сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре", – констатировал представитель Кремля.
22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович.
20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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