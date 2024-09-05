https://crimea.ria.ru/20240905/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-zakonnosti-vlasti-na-ukraine-1140130474.html
В Кремле ответили на вопрос о законности власти на Украине
В Кремле ответили на вопрос о законности власти на Украине - РИА Новости Крым, 05.09.2024
В Кремле ответили на вопрос о законности власти на Украине
Законность власти на Украине прервалась в 2014 году, после того, как в стране произошел государственный переворот. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T08:55
2024-09-05T08:55
2024-09-05T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Законность власти на Украине прервалась в 2014 году, после того, как в стране произошел государственный переворот. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Всероссийского Экономического Форума, пишет РИА Новости.По его совам, де-юре Зеленский не является легитимным президентом. Рано или поздно Украине придется разбираться со снежным комом нелегитимности власти."Им будет все сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре", – констатировал представитель Кремля.22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович.20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном ЗеленскомНа Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - МедведчукСмена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить Зеленского
https://crimea.ria.ru/20240904/dzhonson-sdelal-otkrovennoe-priznanie-o-pozitsii-zelenskogo-po-krymu-1140105182.html
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украина, владимир зеленский, дмитрий песков, россия, кремль, политика, в мире, новости, восточный экономический форум
В Кремле ответили на вопрос о законности власти на Украине
Законность власти на Украине прервалась в 2014 году - Песков
08:55 05.09.2024 (обновлено: 08:57 05.09.2024)