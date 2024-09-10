https://crimea.ria.ru/20240910/strana-samozvantsev-zachem-na-ukraine-prodolzhayut-perestanovki-vo-vlasti-1140223040.html

Страна самозванцев: зачем на Украине продолжают перестановки во власти

Страна самозванцев: зачем на Украине продолжают перестановки во власти - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Страна самозванцев: зачем на Украине продолжают перестановки во власти

Никакие перестановки во власти на Украине не сделают ее ни эффективнее, ни легитимнее, поскольку все назначенцы в этой стране с незаконным президентом во главе... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T08:33

2024-09-10T08:33

2024-09-10T08:33

радио "спутник в крыму"

украина

андрей никифоров

мнения

кадровые перестановки

владимир зеленский

верховная рада украины

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Самозванцы в Киеве создают видимость работы в рамках полномочий перестановками во власти Самозванцы в Киеве создают видимость работы в рамках полномочий перестановками во власти audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. Никакие перестановки во власти на Украине не сделают ее ни эффективнее, ни легитимнее, поскольку все назначенцы в этой стране с незаконным президентом во главе уже самозванцы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Эксперт считает, что публикации в западных СМИ о Зеленском, в которых утверждается, что его кадровые решения – стремление сконцентрировать в руках власть, выдуманы.Смена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить Зеленского>>В действительности любые кадровые решения главы киевского режима Владимира Зеленского ничего не меняют, но необходимы ему самому – просроченному "президенту", чтобы постоянно демонстрировать свою легитимность, считает политолог."Даже по этим ничтожным украинским законам, которые они сами сто раз перелицевали и нарушили, он является незаконным президентом. Он главный самозванец в стране самозванцев – самозванец №1. Но ему нужно показывать, будто он на что-то еще право имеет – вот он и производит различные манипуляции", – сказал Никифоров.Теперь аналогичным образом поступают его назначенцы, добавил эксперт, комментируя, в частности, решение новоназначенного главы МИДа Украины Андрея Сибиги. Ранее тот отозвал временного поверенного в делах страны в Грузии Михаила Харишина из-за якобы полного непонимания реалий дипломатии."Похоже, у них это передается по цепочке. Сначала "президент" сделал такие перестановки. Теперь тем же самым занимаются люди на ступеньку ниже", – заметил политолог.Тем не менее от того, что самозванцы на разных уровнях "перетрясут свое хозяйство, оно этого но ни эффективнее, ни легитимнее не станет", добавил Никифров.5 сентября Верховная рада Украины отправила в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который занимал эту должность с 2020 года.Этому предшествовал ряд решений Зеленского, который продолжил чистку эшелонов украинской власти и своего окружения, в частности, уволил замглавы "офиса президента". А несколькими днями ранее глава киевского режима снял с должности командующего Воздушными силами Украины.В Кремле проходящее прокомментировали вовлеченностью США в конфликт на Украине, которая постоянно повышается и вряд ли будет иметь предел, а значит, никакие отставки не повлияют на внешнеполитическую ситуацию. Ранее в Кремле сделали заявление относительно того, когда прервалась законность власти на Украине.О том, что на Украине с мая текущего года стала нелегитимной вся вертикаль власти, ранее заявил также председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области – ЛуценкоИностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведкеНа Украине выпустили учебник без Крыма и предложили детям его дорисовать

https://crimea.ria.ru/20240524/putin-legitimnost-zelenskogo-zakonchilas-1137558020.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, андрей никифоров, мнения, кадровые перестановки, владимир зеленский, верховная рада украины