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Страна самозванцев: зачем на Украине продолжают перестановки во власти - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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https://crimea.ria.ru/20240910/strana-samozvantsev-zachem-na-ukraine-prodolzhayut-perestanovki-vo-vlasti-1140223040.html
Страна самозванцев: зачем на Украине продолжают перестановки во власти
Страна самозванцев: зачем на Украине продолжают перестановки во власти - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Страна самозванцев: зачем на Украине продолжают перестановки во власти
Никакие перестановки во власти на Украине не сделают ее ни эффективнее, ни легитимнее, поскольку все назначенцы в этой стране с незаконным президентом во главе... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T08:33
2024-09-10T08:33
радио "спутник в крыму"
украина
андрей никифоров
мнения
кадровые перестановки
владимир зеленский
верховная рада украины
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Самозванцы в Киеве создают видимость работы в рамках полномочий перестановками во власти
Самозванцы в Киеве создают видимость работы в рамках полномочий перестановками во власти
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СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. Никакие перестановки во власти на Украине не сделают ее ни эффективнее, ни легитимнее, поскольку все назначенцы в этой стране с незаконным президентом во главе уже самозванцы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Эксперт считает, что публикации в западных СМИ о Зеленском, в которых утверждается, что его кадровые решения – стремление сконцентрировать в руках власть, выдуманы.Смена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить Зеленского&gt;&gt;В действительности любые кадровые решения главы киевского режима Владимира Зеленского ничего не меняют, но необходимы ему самому – просроченному "президенту", чтобы постоянно демонстрировать свою легитимность, считает политолог."Даже по этим ничтожным украинским законам, которые они сами сто раз перелицевали и нарушили, он является незаконным президентом. Он главный самозванец в стране самозванцев – самозванец №1. Но ему нужно показывать, будто он на что-то еще право имеет – вот он и производит различные манипуляции", – сказал Никифоров.Теперь аналогичным образом поступают его назначенцы, добавил эксперт, комментируя, в частности, решение новоназначенного главы МИДа Украины Андрея Сибиги. Ранее тот отозвал временного поверенного в делах страны в Грузии Михаила Харишина из-за якобы полного непонимания реалий дипломатии."Похоже, у них это передается по цепочке. Сначала "президент" сделал такие перестановки. Теперь тем же самым занимаются люди на ступеньку ниже", – заметил политолог.Тем не менее от того, что самозванцы на разных уровнях "перетрясут свое хозяйство, оно этого но ни эффективнее, ни легитимнее не станет", добавил Никифров.5 сентября Верховная рада Украины отправила в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который занимал эту должность с 2020 года.Этому предшествовал ряд решений Зеленского, который продолжил чистку эшелонов украинской власти и своего окружения, в частности, уволил замглавы "офиса президента". А несколькими днями ранее глава киевского режима снял с должности командующего Воздушными силами Украины.В Кремле проходящее прокомментировали вовлеченностью США в конфликт на Украине, которая постоянно повышается и вряд ли будет иметь предел, а значит, никакие отставки не повлияют на внешнеполитическую ситуацию. Ранее в Кремле сделали заявление относительно того, когда прервалась законность власти на Украине.О том, что на Украине с мая текущего года стала нелегитимной вся вертикаль власти, ранее заявил также председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области – ЛуценкоИностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведкеНа Украине выпустили учебник без Крыма и предложили детям его дорисовать
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украина, андрей никифоров, мнения, кадровые перестановки, владимир зеленский, верховная рада украины
Страна самозванцев: зачем на Украине продолжают перестановки во власти

Самозванцы в Киеве создают видимость работы в рамках полномочий перестановками во власти

08:33 10.09.2024
 
© © Fotolia/ aviavladФлаг Украины. Архивное фото
Флаг Украины. Архивное фото
© © Fotolia/ aviavlad
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. Никакие перестановки во власти на Украине не сделают ее ни эффективнее, ни легитимнее, поскольку все назначенцы в этой стране с незаконным президентом во главе уже самозванцы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
Самозванцы в Киеве создают видимость работы в рамках полномочий перестановками во власти
08:33
Эксперт считает, что публикации в западных СМИ о Зеленском, в которых утверждается, что его кадровые решения – стремление сконцентрировать в руках власть, выдуманы.
"Западные журналисты просто не понимают, что происходит на Украине и придумывают различные версии. Потому что куда ему еще концентрировать власть? Если он хочет ее еще более сконцентрировать, ему надо не перестановки какие-то делать, а договариваться в Вашингтоне", – отметил Никифоров.
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В действительности любые кадровые решения главы киевского режима Владимира Зеленского ничего не меняют, но необходимы ему самому – просроченному "президенту", чтобы постоянно демонстрировать свою легитимность, считает политолог.
"Даже по этим ничтожным украинским законам, которые они сами сто раз перелицевали и нарушили, он является незаконным президентом. Он главный самозванец в стране самозванцев – самозванец №1. Но ему нужно показывать, будто он на что-то еще право имеет – вот он и производит различные манипуляции", – сказал Никифоров.
Теперь аналогичным образом поступают его назначенцы, добавил эксперт, комментируя, в частности, решение новоназначенного главы МИДа Украины Андрея Сибиги. Ранее тот отозвал временного поверенного в делах страны в Грузии Михаила Харишина из-за якобы полного непонимания реалий дипломатии.
"Похоже, у них это передается по цепочке. Сначала "президент" сделал такие перестановки. Теперь тем же самым занимаются люди на ступеньку ниже", – заметил политолог.
Тем не менее от того, что самозванцы на разных уровнях "перетрясут свое хозяйство, оно этого но ни эффективнее, ни легитимнее не станет", добавил Никифров.

"Так как вся эта система абсолютно беззаконна и все идет от президентской власти, которая передается воздушно-капельным путем еще от "и. о. царя" Турчинова. Весь этот режим уже сгнил. И что там внутри происходит, как там бурлят бактерии и куда их носит – ну есть любители понаблюдать за этим в микроскоп. Но по сути это ничего не меняет", – подытожил эксперт.

5 сентября Верховная рада Украины отправила в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который занимал эту должность с 2020 года.
Этому предшествовал ряд решений Зеленского, который продолжил чистку эшелонов украинской власти и своего окружения, в частности, уволил замглавы "офиса президента". А несколькими днями ранее глава киевского режима снял с должности командующего Воздушными силами Украины.
В Кремле проходящее прокомментировали вовлеченностью США в конфликт на Украине, которая постоянно повышается и вряд ли будет иметь предел, а значит, никакие отставки не повлияют на внешнеполитическую ситуацию. Ранее в Кремле сделали заявление относительно того, когда прервалась законность власти на Украине.
О том, что на Украине с мая текущего года стала нелегитимной вся вертикаль власти, ранее заявил также председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.
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