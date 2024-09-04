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Для США нет предела вовлеченности в конфликт на Украине – Песков

Для США нет предела вовлеченности в конфликт на Украине – Песков - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Для США нет предела вовлеченности в конфликт на Украине – Песков

Степень вовлеченности США в конфликт на Украине постоянно повышается и вряд ли будет иметь предел. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T08:31

2024-09-04T08:31

2024-09-04T08:31

россия

дмитрий песков

сша

новости сво

безопасность

политика

коллективный запад

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Степень вовлеченности США в конфликт на Украине постоянно повышается и вряд ли будет иметь предел. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.При этом Песков отметил, что "фундаментально ничего не изменится" от того, что Запад официально разрешит Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России.Он также отметил, что возможная отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы никак не повлияет на перспективы переговоров Москвы и Киева, так как не имеет к этому процессу никакого отношения.Руководство киевского режима регулярно обращается к западным союзникам с просьбой разрешить применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, объясняя это "военной необходимостью". В частности, Украина настаивает на отмене ограничений по использованию американских баллистических ATACMS.Натовские союзники долгое время запрещали Киеву использовать поставляемое ими оружие для ударов по целям на территории России, за исключением Крыма и новых регионов. Однако в конце весны США, Великобритания и Франция смягчили запрет, разрешив ВСУ наносить удары по российским целям, расположенным около границы.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем России новая ядерная доктрина – ответ КремляШольц втянул Германию в войну на Украине – ВолодинПутин назвал главную причину трагедии на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, сша, новости сво, безопасность, политика, коллективный запад, поставки западного оружия украине