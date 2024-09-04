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Для США нет предела вовлеченности в конфликт на Украине – Песков - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Для США нет предела вовлеченности в конфликт на Украине – Песков
Для США нет предела вовлеченности в конфликт на Украине – Песков - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Для США нет предела вовлеченности в конфликт на Украине – Песков
Степень вовлеченности США в конфликт на Украине постоянно повышается и вряд ли будет иметь предел. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T08:31
2024-09-04T08:31
россия
дмитрий песков
сша
новости сво
безопасность
политика
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Степень вовлеченности США в конфликт на Украине постоянно повышается и вряд ли будет иметь предел. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.При этом Песков отметил, что "фундаментально ничего не изменится" от того, что Запад официально разрешит Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России.Он также отметил, что возможная отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы никак не повлияет на перспективы переговоров Москвы и Киева, так как не имеет к этому процессу никакого отношения.Руководство киевского режима регулярно обращается к западным союзникам с просьбой разрешить применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, объясняя это "военной необходимостью". В частности, Украина настаивает на отмене ограничений по использованию американских баллистических ATACMS.Натовские союзники долгое время запрещали Киеву использовать поставляемое ими оружие для ударов по целям на территории России, за исключением Крыма и новых регионов. Однако в конце весны США, Великобритания и Франция смягчили запрет, разрешив ВСУ наносить удары по российским целям, расположенным около границы.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем России новая ядерная доктрина – ответ КремляШольц втянул Германию в войну на Украине – ВолодинПутин назвал главную причину трагедии на Украине
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россия, дмитрий песков, сша, новости сво, безопасность, политика, коллективный запад, поставки западного оружия украине
Для США нет предела вовлеченности в конфликт на Украине – Песков

В Кремле заявили о постоянном росте вовлеченности США в конфликт на Украине

08:31 04.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Степень вовлеченности США в конфликт на Украине постоянно повышается и вряд ли будет иметь предел. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.
"Мы с вами видим тенденцию к тому, что степень вовлеченности США в конфликт вокруг Украины постоянно повышается. И каких-то оснований предполагать, что оно упрется в какой-то предел и дальше не пойдет, сейчас нет", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
При этом Песков отметил, что "фундаментально ничего не изменится" от того, что Запад официально разрешит Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России.
"И сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной. А Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт, здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понимать", - сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что возможная отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы никак не повлияет на перспективы переговоров Москвы и Киева, так как не имеет к этому процессу никакого отношения.
Руководство киевского режима регулярно обращается к западным союзникам с просьбой разрешить применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, объясняя это "военной необходимостью". В частности, Украина настаивает на отмене ограничений по использованию американских баллистических ATACMS.
Натовские союзники долгое время запрещали Киеву использовать поставляемое ими оружие для ударов по целям на территории России, за исключением Крыма и новых регионов. Однако в конце весны США, Великобритания и Франция смягчили запрет, разрешив ВСУ наносить удары по российским целям, расположенным около границы.
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РоссияДмитрий ПесковСШАНовости СВОБезопасностьПолитикаКоллективный ЗападПоставки западного оружия Украине
 
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