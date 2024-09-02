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Путин назвал главную причину трагедии на Украине - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Путин назвал главную причину трагедии на Украине
Путин назвал главную причину трагедии на Украине - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Путин назвал главную причину трагедии на Украине
Целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада стала одной из главных причин трагедии на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T05:56
2024-09-02T06:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада стала одной из главных причин трагедии на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Улан-Батор. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.Путин напомнил, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий добивались полного контроля над Украиной, финансируя националистические и антироссийские организации. Планомерно насаждалась идея, что Россия якобы является главной угрозой существования Украины.При этом Запад рассматривает Украину в качестве орудия борьбы с Россией, подчеркнул глава государства."Западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему (киевскому - ред.) режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан" - добавил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаемМечта Захарченко о воссоединении русских земель исполняется – Аксенов
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владимир путин (политик), украина, россия, политика, сша, новости, мнения
Путин назвал главную причину трагедии на Украине

Целенаправленная антироссийская политика Запада стала причиной трагедии на Украине - Путин

05:56 02.09.2024 (обновлено: 06:00 02.09.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада стала одной из главных причин трагедии на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Улан-Батор. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
Путин напомнил, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий добивались полного контроля над Украиной, финансируя националистические и антироссийские организации. Планомерно насаждалась идея, что Россия якобы является главной угрозой существования Украины.

"Главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США. <...> По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада", - сказал российский лидер.

При этом Запад рассматривает Украину в качестве орудия борьбы с Россией, подчеркнул глава государства.
"Западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему (киевскому - ред.) режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан" - добавил Путин.
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