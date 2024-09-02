https://crimea.ria.ru/20240902/putin-nazval-glavnuyu-prichinu-tragedii-na-ukraine--1140048730.html

Путин назвал главную причину трагедии на Украине

Путин назвал главную причину трагедии на Украине - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Путин назвал главную причину трагедии на Украине

Целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада стала одной из главных причин трагедии на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T05:56

2024-09-02T05:56

2024-09-02T06:00

владимир путин (политик)

украина

россия

политика

сша

новости

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139544212_0:30:1304:764_1920x0_80_0_0_40ea3e123928f6e4512b6405e5e7706c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада стала одной из главных причин трагедии на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Улан-Батор. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.Путин напомнил, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий добивались полного контроля над Украиной, финансируя националистические и антироссийские организации. Планомерно насаждалась идея, что Россия якобы является главной угрозой существования Украины.При этом Запад рассматривает Украину в качестве орудия борьбы с Россией, подчеркнул глава государства."Западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему (киевскому - ред.) режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан" - добавил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаемМечта Захарченко о воссоединении русских земель исполняется – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20240824/ten-nezavisimosti-s-chem-ukraina-vstrechaet-33-letie-svoego-suschestvovaniya-1139831249.html

украина

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), украина, россия, политика, сша, новости, мнения