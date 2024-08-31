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Мечта Захарченко о воссоединении русских земель исполняется – Аксенов - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Мечта Захарченко о воссоединении русских земель исполняется – Аксенов
Мечта Захарченко о воссоединении русских земель исполняется – Аксенов - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Мечта Захарченко о воссоединении русских земель исполняется – Аксенов
Мечта главы ДНР Александра Захарченко, погибшего шесть лет назад в результате теракта, о воссоединении Донбасса с Россией и уничтожении нацистского режима в... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T10:05
2024-08-31T10:05
александр захарченко
донецкая народная республика (днр)
память
утраты
сергей аксенов
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Мечта главы ДНР Александра Захарченко, погибшего шесть лет назад в результате теракта, о воссоединении Донбасса с Россией и уничтожении нацистского режима в Киеве исполняется прямо сейчас. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину гибели Захарченко.По словам главы РК, Захарченко был настоящим лидером, воином, русским патриотом, человеком чести и долга, несгибаемой воли и мужества, а его имя вписано в историю России.Председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что Захарченко был мужественным и целеустремленным человеком и взял на себя ответственность за Донбасс в период, когда тот пребывал "в абсолютной политической неопределенности, когда против его жителей начался геноцид".Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Бывший тогда министром доходов и сборов Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом.Позже из записи разговора сотрудника СБУ Александра Киященко со своим агентом стало известно, что за убийство Захарченко заказчики заплатили исполнителю 5 миллионов рублей, а общий бюджет на подготовку и осуществления теракта составил порядка 2 млн долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве МоторолыДесятая годовщина АТО: как начиналась гражданская война на Украине
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РИА Новости Крым
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александр захарченко, донецкая народная республика (днр), память, утраты, сергей аксенов, владимир константинов
Мечта Захарченко о воссоединении русских земель исполняется – Аксенов

Мечта Захарченко о возвращении Донбасса в Россию исполняется на наших глазах – Аксенов

10:05 31.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВизит А.Захарченко в Новоазовск
Визит А.Захарченко в Новоазовск - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Мечта главы ДНР Александра Захарченко, погибшего шесть лет назад в результате теракта, о воссоединении Донбасса с Россией и уничтожении нацистского режима в Киеве исполняется прямо сейчас. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину гибели Захарченко.
"Александр Владимирович бывал в Крыму и мечтал, чтобы его родной Донбасс поскорее вернулся домой, чтобы русские земли воссоединились, а нацистский режим в Киеве был уничтожен. Сегодня его мечты исполняются на наших глазах", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы РК, Захарченко был настоящим лидером, воином, русским патриотом, человеком чести и долга, несгибаемой воли и мужества, а его имя вписано в историю России.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что Захарченко был мужественным и целеустремленным человеком и взял на себя ответственность за Донбасс в период, когда тот пребывал "в абсолютной политической неопределенности, когда против его жителей начался геноцид".

"Захарченко стал на защиту своих земляков, всего Русского мира. К сожалению, такие люди часто гибнут. Но их гибель открывает им путь в бессмертие. Они становятся легендами, примером для подражания", - отметил глава Госсовета республики.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Бывший тогда министром доходов и сборов Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом.
Позже из записи разговора сотрудника СБУ Александра Киященко со своим агентом стало известно, что за убийство Захарченко заказчики заплатили исполнителю 5 миллионов рублей, а общий бюджет на подготовку и осуществления теракта составил порядка 2 млн долларов.
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