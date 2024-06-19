https://crimea.ria.ru/20240619/osuzhdeny-obvinyaemye-v-pokushenii-na-zakharchenko-i-ubiystve-motoroly-1138209699.html

Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы

Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы

Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы. Об... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T12:26

2024-06-19T12:26

2024-06-19T12:41

суд

южный окружной военный суд

происшествия

приговор

донецкая народная республика (днр)

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СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы. Об этом сообщает РИА Новости.Решение принято в отношении Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко и Артема Ена. По данным суда, Погорелов признан виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаж, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов осужден по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко вменили шпионаж и приготовление к нему, Ену – содействие в террористической деятельности.Согласно обвинительному заключению, командир войсковой части 08806 ВС ДНР Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, погиб 16 октября 2016 года в результате подрыва взрывного устройства на крыше лифта в его доме. В августе 2017 года в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко, полиция нашла взрывчатку.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в ДНР в результате терактов погибли несколько представителей руководства республики. Так, в августе 2018 года в результате взрыва в кафе погиб глава ДНР Александр Захарченко. В феврале 2017 года жертвой выстрела из реактивного огнемета "Шмель" стал Михаил Толстых, командир батальона "Сомали", более известный как Гиви. В октябре 2016 года в результате взрыва в лифте дома, где он жил, погиб Арсен Павлов или Моторола, командир противотанкового подразделения "Спарта".

https://crimea.ria.ru/20240413/desyataya-godovschina-ato-kak-nachinalas-grazhdanskaya-voyna-na-ukraine-1136451544.html

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суд, южный окружной военный суд, происшествия, приговор, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, покушение, убийство, теракт, новости