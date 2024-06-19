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Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы
Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы
Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы. Об... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T12:26
2024-06-19T12:41
суд
южный окружной военный суд
происшествия
приговор
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
покушение
убийство
теракт
новости
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СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы. Об этом сообщает РИА Новости.Решение принято в отношении Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко и Артема Ена. По данным суда, Погорелов признан виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаж, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов осужден по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко вменили шпионаж и приготовление к нему, Ену – содействие в террористической деятельности.Согласно обвинительному заключению, командир войсковой части 08806 ВС ДНР Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, погиб 16 октября 2016 года в результате подрыва взрывного устройства на крыше лифта в его доме. В августе 2017 года в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко, полиция нашла взрывчатку.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в ДНР в результате терактов погибли несколько представителей руководства республики. Так, в августе 2018 года в результате взрыва в кафе погиб глава ДНР Александр Захарченко. В феврале 2017 года жертвой выстрела из реактивного огнемета "Шмель" стал Михаил Толстых, командир батальона "Сомали", более известный как Гиви. В октябре 2016 года в результате взрыва в лифте дома, где он жил, погиб Арсен Павлов или Моторола, командир противотанкового подразделения "Спарта".
https://crimea.ria.ru/20240413/desyataya-godovschina-ato-kak-nachinalas-grazhdanskaya-voyna-na-ukraine-1136451544.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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суд, южный окружной военный суд, происшествия, приговор, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, покушение, убийство, теракт, новости
Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы

Обвиняемые в убийстве Моторолы и покушении на Захарченко осуждены вплоть до пожизненного

12:26 19.06.2024 (обновлено: 12:41 19.06.2024)
 
© РИА Новости . Андрей СтенинАрсен Павлов
Арсен Павлов - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение принято в отношении Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко и Артема Ена.
По данным суда, Погорелов признан виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаж, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ.
Чурилов осужден по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко вменили шпионаж и приготовление к нему, Ену – содействие в террористической деятельности.
"По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Тимошенко... - 12 лет, Ену... - 17 лет, Чурилову... - 13 лет колонии строгого режима", - сказал судья в ходе заседания.
Согласно обвинительному заключению, командир войсковой части 08806 ВС ДНР Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, погиб 16 октября 2016 года в результате подрыва взрывного устройства на крыше лифта в его доме. В августе 2017 года в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко, полиция нашла взрывчатку.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в ДНР в результате терактов погибли несколько представителей руководства республики. Так, в августе 2018 года в результате взрыва в кафе погиб глава ДНР Александр Захарченко. В феврале 2017 года жертвой выстрела из реактивного огнемета "Шмель" стал Михаил Толстых, командир батальона "Сомали", более известный как Гиви. В октябре 2016 года в результате взрыва в лифте дома, где он жил, погиб Арсен Павлов или Моторола, командир противотанкового подразделения "Спарта".
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