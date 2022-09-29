https://crimea.ria.ru/20220929/sotrudnik-sbu-progovorilsya-o-tsene-za-ubiystvo-aleksandra-zakharchenko-1124660710.html

Сотрудник СБУ проговорился о цене за убийство Александра Захарченко

Сотрудник СБУ проговорился о цене за убийство Александра Захарченко - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Сотрудник СБУ проговорился о цене за убийство Александра Захарченко

За убийство первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко заказчики заплатили 5 миллионов рублей. Этот факт выяснился из разговора сотрудника РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T11:42

2022-09-29T11:42

2022-09-29T11:42

сбу (служба безопасности украины)

происшествия

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. За убийство первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко заказчики заплатили 5 миллионов рублей. Этот факт выяснился из разговора сотрудника СБУ Александра Киященко со своим агентом, запись которого оказалась в распоряжении РИА Новости.Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Бывший тогда министром доходов и сборов Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Дениса Пушилина.Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК возбудил уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20190626/1116911147.html

донецкая народная республика (днр)

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2022

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сбу (служба безопасности украины), происшествия, донецкая народная республика (днр)