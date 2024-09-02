https://crimea.ria.ru/20240902/sholts-vtyanul-germaniyu-v-voynu-na-ukraine--volodin-1140051782.html
Шольц втянул Германию в войну на Украине – Володин
Шольц втянул Германию в войну на Украине – Володин - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Шольц втянул Германию в войну на Украине – Володин
Канцлер Германии Олаф Шольц втянул свою страну в войну на Украине, экономика ФРГ находится в кризисе, и граждане ему больше не доверяют. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T09:17
2024-09-02T09:17
2024-09-02T09:17
вячеслав володин
олаф шольц
германия
новости
в мире
политика
украина
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136765798_0:72:2216:1319_1920x0_80_0_0_195dac29a1788902800f457a9e4ee502.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Канцлер Германии Олаф Шольц втянул свою страну в войну на Украине, экономика ФРГ находится в кризисе, и граждане ему больше не доверяют. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин по итогам выборов в Германии в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония.Партия Шольца уступила оппозиции — "Альтернативе для Германии", которая заняла первое место, и Христианско-демократическому союзу. Также она отстала по голосам от новой партии "Союз Сары Вагенкнехт" и в Тюрингии — от Левой партии.Володин также уточнил, что партнеры Шольца по правящей коалиции из партии "Зеленые" в Тюрингии не прошли в парламент. В Саксонии они до последнего балансировали на грани."Свободные демократы нигде не будут иметь депутатских кресел. Аналогичные тенденции складываются и в других регионах Германии — правительство Шольца непопулярно", - отметил председатель Госдумы РФ.По мнению Вячеслава Володина, всем стало очевидно, что Шольц не ставит в приоритет развитие своей страны и решение проблем ее граждан.Председатель Госдумы РФ также обратил внимание, что ФРГ сегодня - главный поставщик вооружения Киеву, "их спонсор".В середине августа Володин заявлял, что сторонники нацизма в Германии благодаря политике канцлера Олафа Шольца могут втянуть страну в новую войну, тогда как ФРГ следовало бы сделать выводы из трагедии ХХ века.Читайте также на РИА Новости Крым:Из последних сил цепляются за власть: что показали выборы в ФРГ и Франции"Этому правительству пришел конец": в Германии требуют провести выборыЕвропа после выборов: что изменится в поддержке Украины
германия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136765798_127:0:2091:1473_1920x0_80_0_0_bd1b19e47fff8dcaba4b47e4bd850567.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, олаф шольц, германия, новости, в мире, политика, украина, мнения
Шольц втянул Германию в войну на Украине – Володин
Экономика Германии находится в кризисе – Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Канцлер Германии Олаф Шольц втянул свою страну в войну на Украине, экономика ФРГ находится в кризисе, и граждане ему больше не доверяют. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин по итогам выборов в Германии в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония.
"Немцы сказали Шольцу "уходи". На земельных выборах в Тюрингии и Саксонии его партия потерпела сокрушительное поражение, заняв 5-е и 4-е место соответственно, едва пройдя необходимый порог в 5%. Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Партия Шольца уступила оппозиции — "Альтернативе для Германии", которая заняла первое место, и Христианско-демократическому союзу. Также она отстала по голосам от новой партии "Союз Сары Вагенкнехт" и в Тюрингии — от Левой партии.
Володин также уточнил, что партнеры Шольца по правящей коалиции из партии "Зеленые" в Тюрингии не прошли в парламент. В Саксонии они до последнего балансировали на грани.
"Свободные демократы нигде не будут иметь депутатских кресел. Аналогичные тенденции складываются и в других регионах Германии — правительство Шольца непопулярно", - отметил председатель Госдумы РФ.
По мнению Вячеслава Володина, всем стало очевидно, что Шольц не ставит в приоритет развитие своей страны и решение проблем ее граждан.
"Экономика Германии находится в кризисе, предприятия уходят в США. Потеря дешевых российских энергоресурсов привела к неконкурентности их производств. Шольц втянул свою страну в войну на Украине", - заявил Володин.
Председатель Госдумы РФ также обратил внимание, что ФРГ сегодня - главный поставщик вооружения Киеву, "их спонсор".
В середине августа Володин заявлял, что сторонники нацизма в Германии благодаря политике канцлера Олафа Шольца могут втянуть страну в новую войну
, тогда как ФРГ следовало бы сделать выводы из трагедии ХХ века.
Читайте также на РИА Новости Крым: