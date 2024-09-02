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Шольц втянул Германию в войну на Украине – Володин

Шольц втянул Германию в войну на Украине – Володин - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Шольц втянул Германию в войну на Украине – Володин

Канцлер Германии Олаф Шольц втянул свою страну в войну на Украине, экономика ФРГ находится в кризисе, и граждане ему больше не доверяют. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T09:17

2024-09-02T09:17

2024-09-02T09:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Канцлер Германии Олаф Шольц втянул свою страну в войну на Украине, экономика ФРГ находится в кризисе, и граждане ему больше не доверяют. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин по итогам выборов в Германии в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония.Партия Шольца уступила оппозиции — "Альтернативе для Германии", которая заняла первое место, и Христианско-демократическому союзу. Также она отстала по голосам от новой партии "Союз Сары Вагенкнехт" и в Тюрингии — от Левой партии.Володин также уточнил, что партнеры Шольца по правящей коалиции из партии "Зеленые" в Тюрингии не прошли в парламент. В Саксонии они до последнего балансировали на грани."Свободные демократы нигде не будут иметь депутатских кресел. Аналогичные тенденции складываются и в других регионах Германии — правительство Шольца непопулярно", - отметил председатель Госдумы РФ.По мнению Вячеслава Володина, всем стало очевидно, что Шольц не ставит в приоритет развитие своей страны и решение проблем ее граждан.Председатель Госдумы РФ также обратил внимание, что ФРГ сегодня - главный поставщик вооружения Киеву, "их спонсор".В середине августа Володин заявлял, что сторонники нацизма в Германии благодаря политике канцлера Олафа Шольца могут втянуть страну в новую войну, тогда как ФРГ следовало бы сделать выводы из трагедии ХХ века.Читайте также на РИА Новости Крым:Из последних сил цепляются за власть: что показали выборы в ФРГ и Франции"Этому правительству пришел конец": в Германии требуют провести выборыЕвропа после выборов: что изменится в поддержке Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, олаф шольц, германия, новости, в мире, политика, украина, мнения