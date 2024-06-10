https://crimea.ria.ru/20240610/vybory-v-evroparlament-chto-pokazalo-golosovanie-v-germanii-i-frantsii-1137982999.html

Из последних сил цепляются за власть: что показали выборы в ФРГ и Франции

Из последних сил цепляются за власть: что показали выборы в ФРГ и Франции - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Из последних сил цепляются за власть: что показали выборы в ФРГ и Франции

Предварительные итоги выборов в Европарламент в ключевых государствах ЕС, Франции и Германии, показывают, что правящие в Европе партии с треском проиграли, а... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T07:47

2024-06-10T07:47

2024-06-10T07:59

европарламент

вячеслав володин

выборы

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европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Предварительные итоги выборов в Европарламент в ключевых государствах ЕС, Франции и Германии, показывают, что правящие в Европе партии с треском проиграли, а значит они утратили доверие народа и их лидерам пора уйти в отставку. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, хотя итоги выборов в Европарламент еще не окончательные, промежуточные выводы о них можно сделать уже сейчас, проанализировав ситуацию в ключевых государствах ЕС.Так, например, на избирательные участки во Франции пришли 52,5% избирателей, что стало самым высоким уровнем участия с 1994 года. При этом партия действующего президента Эммануэля Макрона набрала 15,2% голосов, тогда как "Национальное объединение" Марин Ле Пен вдвое больше – 32%.В Германии выборы в ЕП стали худшими за всю историю для партии канцлера Олафа Шольца. Его социал-демократы набирают около 14%, уступая не только христианским демократам (30%), но и евроскептикам из "Альтернативы для Германии" (16%), подчеркнул Володин."Правящая коалиция Шольца лишилась поддержки немцев, оппозиция уже требует вотума недоверия правительству или проведения внеочередных выборов", – добавил спикер ГД.Володин отмечает, что результаты выборов во Франции и Германии прогнозируемые, так для них есть масса причин. В их числе - стагнация экономик обеих стран, проблемы с миграцией и политика войны с РФ на Украине, которую избрали правящие партии вопреки национальным интересам своих государств.Но "Макрон и Шольц – с треском проиграли" – констатирует Володин, и это демонстрирует "позор Европы", учитывая к тому же, как они "продолжают цепляться за власть"."Правильно им самим уйти в отставку и перестать издеваться над гражданами своих государств", – заключил глава Госдумы РФ.Ранее были опубликованы предварительные итоги выборов в Европарламент, согласно которым Европейская народная партия (ЕНП), поддерживающая действующую главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, получает большинство. При этом во многих странах Евросоюза, включая Германию, Францию, Австрию, правящие партии на этих выборах потерпели полное поражение.Выборы в ЕП прошли с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин Число антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент , вячеслав володин, выборы, политика, общество, в мире, новости, европейский союз (ес)