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Число антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условие - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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https://crimea.ria.ru/20231127/chislo-antiukrainskikh-politikov-v-es-budet-rasti-ekspert-nazval-uslovie-1133042542.html
Число антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условие
Число антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условие - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Число антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условие
Число европейских политиков во власти, открыто выступающих против поддержки Украины, будет расти пропорционально успехам армии России в зоне СВО. Об этом в... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-27T06:08
2023-11-26T12:30
юрий светов
радио "спутник в крыму"
мнения
европейский союз
европа
украина
в мире
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Число европейских политиков во власти, открыто выступающих против поддержки Украины, будет расти пропорционально успехам армии России в зоне СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, журналист Юрий Светов.По его мнению, то, что на парламентских выборах в Нидерландах сейчас уверенно побеждает ультраправая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом, лишний раз доказывает, что все больше простых людей в Европе устали от того, что их власти мало думают о своей собственной стране. Правительство Нидерландов на днях зарезервировало на военную помощь Украине в 2024 году свыше 2 млрд евро, тогда как в избирательной программе Вилдерса прямо заявляется, что деньги и военная техника, такая как истребители F-16, "должны направляться не на Украину, а в собственные вооруженные силы"."Да, он (Вилдерс – ред.) благоприятное в какой-то мере развитие ситуации. И для нас, конечно, близко то, что он говорит по Украине, но победил он, потому что в обществе Нидерландов очень сильны антимигрантсткие настроения. Часть голландцев привлекли его идеи, что надо провести референдум и выйти из Европейского Союза. И об Украине он говорит, заботясь о Нидерландах: им самим им нужны деньги – 2 миллиарда евро, которые они вдруг "готовы" отдать Украине", – сказал Светов.Однако по своей значимости победа ультраправой партии Вилдерса выходит далеко за границы Нидерландов, отмечает эксперт. Сформировать коалицию в правительстве, где потенциальные партнеры ему, конечно, найдутся, будет крайне непросто."Будет развернут штурм и натиск. Как это было в Словакии, когда (бывший премьер-министр республики Роберт) Фицо долго не мог сформировать правительство. То же самое в Польше, когда (премьер Матеуш) Моравецкий хоть и проиграл, но право формировать правительство все равно дали ему, а не той партии, которая победила. Так и здесь: нажим на политиков будет ужасный, чтобы они не шли с Вилдерсом на партнерство", – считает Светов.По мнению Светова, число европейских политиков во власти с риторикой прямо или косвенно антиукраинской направленности будет только расти пропорционально успехам России в зоне специальной военной операции."Венгрия, Словакия, теперь Нидерланды… Эта тенденция продолжится, если мы будем побеждать", – резюмировал эксперт.Ранее политолог Игорь Шатров высказал мнение, что многие западные лидеры сегодня уже хорошо осознают, что в противостоянии с Россией они заигрались и "попали в западню", расставленную США. Поэтому союзников у Путина в G-20, например, теперь больше половины, а произнесенная им на недавнем саммите речь вскоре пошатнет Запад. Читайте также на РИА Новости Крым:Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО Снова "зрада": Европарламент опубликовал карту с российским Крымом План "Б" по-европейски: что нового придумают для Украины в ЕС
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юрий светов, мнения, европейский союз, европа, украина, в мире, политика, россия
Число антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условие

Антиукраинская риторика в Европе будет расти вместе с победам России в зоне СВО - эксперт

06:08 27.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Число европейских политиков во власти, открыто выступающих против поддержки Украины, будет расти пропорционально успехам армии России в зоне СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, журналист Юрий Светов.
По его мнению, то, что на парламентских выборах в Нидерландах сейчас уверенно побеждает ультраправая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом, лишний раз доказывает, что все больше простых людей в Европе устали от того, что их власти мало думают о своей собственной стране. Правительство Нидерландов на днях зарезервировало на военную помощь Украине в 2024 году свыше 2 млрд евро, тогда как в избирательной программе Вилдерса прямо заявляется, что деньги и военная техника, такая как истребители F-16, "должны направляться не на Украину, а в собственные вооруженные силы".
"Да, он (Вилдерс – ред.) благоприятное в какой-то мере развитие ситуации. И для нас, конечно, близко то, что он говорит по Украине, но победил он, потому что в обществе Нидерландов очень сильны антимигрантсткие настроения. Часть голландцев привлекли его идеи, что надо провести референдум и выйти из Европейского Союза. И об Украине он говорит, заботясь о Нидерландах: им самим им нужны деньги – 2 миллиарда евро, которые они вдруг "готовы" отдать Украине", – сказал Светов.
Однако по своей значимости победа ультраправой партии Вилдерса выходит далеко за границы Нидерландов, отмечает эксперт. Сформировать коалицию в правительстве, где потенциальные партнеры ему, конечно, найдутся, будет крайне непросто.
"Будет развернут штурм и натиск. Как это было в Словакии, когда (бывший премьер-министр республики Роберт) Фицо долго не мог сформировать правительство. То же самое в Польше, когда (премьер Матеуш) Моравецкий хоть и проиграл, но право формировать правительство все равно дали ему, а не той партии, которая победила. Так и здесь: нажим на политиков будет ужасный, чтобы они не шли с Вилдерсом на партнерство", – считает Светов.
"Но если ему это удастся, тогда, вполне вероятно, что второе место партии "Альтернатива для Германии" на выборах в ФРГ тоже может дать ей возможность войти в правительство, что является кошмаром для Брюсселя, американцев и всех яростных сторонников войны на Украине до последнего украинца", – добавил эксперт.
По мнению Светова, число европейских политиков во власти с риторикой прямо или косвенно антиукраинской направленности будет только расти пропорционально успехам России в зоне специальной военной операции.
"Венгрия, Словакия, теперь Нидерланды… Эта тенденция продолжится, если мы будем побеждать", – резюмировал эксперт.
Ранее политолог Игорь Шатров высказал мнение, что многие западные лидеры сегодня уже хорошо осознают, что в противостоянии с Россией они заигрались и "попали в западню", расставленную США. Поэтому союзников у Путина в G-20, например, теперь больше половины, а произнесенная им на недавнем саммите речь вскоре пошатнет Запад.
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