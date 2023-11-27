https://crimea.ria.ru/20231127/chislo-antiukrainskikh-politikov-v-es-budet-rasti-ekspert-nazval-uslovie-1133042542.html

Число антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условие

Число антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условие - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Число антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условие

Число европейских политиков во власти, открыто выступающих против поддержки Украины, будет расти пропорционально успехам армии России в зоне СВО. Об этом в... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-27T06:08

2023-11-27T06:08

2023-11-26T12:30

юрий светов

радио "спутник в крыму"

мнения

европейский союз

европа

украина

в мире

политика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Число европейских политиков во власти, открыто выступающих против поддержки Украины, будет расти пропорционально успехам армии России в зоне СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, журналист Юрий Светов.По его мнению, то, что на парламентских выборах в Нидерландах сейчас уверенно побеждает ультраправая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом, лишний раз доказывает, что все больше простых людей в Европе устали от того, что их власти мало думают о своей собственной стране. Правительство Нидерландов на днях зарезервировало на военную помощь Украине в 2024 году свыше 2 млрд евро, тогда как в избирательной программе Вилдерса прямо заявляется, что деньги и военная техника, такая как истребители F-16, "должны направляться не на Украину, а в собственные вооруженные силы"."Да, он (Вилдерс – ред.) благоприятное в какой-то мере развитие ситуации. И для нас, конечно, близко то, что он говорит по Украине, но победил он, потому что в обществе Нидерландов очень сильны антимигрантсткие настроения. Часть голландцев привлекли его идеи, что надо провести референдум и выйти из Европейского Союза. И об Украине он говорит, заботясь о Нидерландах: им самим им нужны деньги – 2 миллиарда евро, которые они вдруг "готовы" отдать Украине", – сказал Светов.Однако по своей значимости победа ультраправой партии Вилдерса выходит далеко за границы Нидерландов, отмечает эксперт. Сформировать коалицию в правительстве, где потенциальные партнеры ему, конечно, найдутся, будет крайне непросто."Будет развернут штурм и натиск. Как это было в Словакии, когда (бывший премьер-министр республики Роберт) Фицо долго не мог сформировать правительство. То же самое в Польше, когда (премьер Матеуш) Моравецкий хоть и проиграл, но право формировать правительство все равно дали ему, а не той партии, которая победила. Так и здесь: нажим на политиков будет ужасный, чтобы они не шли с Вилдерсом на партнерство", – считает Светов.По мнению Светова, число европейских политиков во власти с риторикой прямо или косвенно антиукраинской направленности будет только расти пропорционально успехам России в зоне специальной военной операции."Венгрия, Словакия, теперь Нидерланды… Эта тенденция продолжится, если мы будем побеждать", – резюмировал эксперт.Ранее политолог Игорь Шатров высказал мнение, что многие западные лидеры сегодня уже хорошо осознают, что в противостоянии с Россией они заигрались и "попали в западню", расставленную США. Поэтому союзников у Путина в G-20, например, теперь больше половины, а произнесенная им на недавнем саммите речь вскоре пошатнет Запад. Читайте также на РИА Новости Крым:Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО Снова "зрада": Европарламент опубликовал карту с российским Крымом План "Б" по-европейски: что нового придумают для Украины в ЕС

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юрий светов, мнения, европейский союз, европа, украина, в мире, политика, россия