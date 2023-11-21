https://crimea.ria.ru/20231121/snova-zrada-evroparlament-opublikoval-kartu-s-rossiyskim-krymom-1132952823.html

Снова "зрада": Европарламент опубликовал карту с российским Крымом

Снова "зрада": Европарламент опубликовал карту с российским Крымом - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Снова "зрада": Европарламент опубликовал карту с российским Крымом

Европейский парламент во вторник опубликовал карту с Крымом в составе России. Публикация разошлась в украинских СМИ. РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T21:59

2023-11-21T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Европейский парламент во вторник опубликовал карту с Крымом в составе России. Публикация разошлась в украинских СМИ.Отмечается, что на российскую принадлежность полуострова в европейской инфографике обратили внимание пользователи. После этого пост был удален, вместо него появились извинения и обещания опубликовать "исправленную" версию. В октябре первая леди Украины Елена Зеленская на встрече с представителями Google, которые приехали в Киев, заявила, что власти Украины хотят, чтобы на Google-картах Крым отображался исключительно как украинская территория, чтобы поисковая выдача в Google и рекомендации на YouTube были "дерусифицированы", а Украина - отсоединена от географической принадлежности к СНГ.По мнению зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, Google вероятнее всего сможет выполнить просьбу Киева по "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, почему Крым является российским регионов по Уставу ООН.При этом целый ряд европейских политиков, несмотря на официальную позицию их властей, признают российский статус Крымского полуострова. Это неоднократно признавала глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, мэр одного из крупнейших латвийских городов Даугавпилса Андрейс Элксниньш, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и многие другие.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеОрбан: нельзя "отнять" у России КрымЛе Пен ответила на вопрос "чей Крым"

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