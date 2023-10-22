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Выполнит ли Google "хотелки" Зеленской - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Выполнит ли Google "хотелки" Зеленской
Выполнит ли Google "хотелки" Зеленской - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Выполнит ли Google "хотелки" Зеленской
Google вероятнее всего сможет выполнить просьбу Киева по "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube, об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T12:18
2023-10-22T12:18
украина
елена зеленская
в мире
интернет
мнения
google
дерусификация на украине
общество
новости
антон горелкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Google вероятнее всего сможет выполнить просьбу Киева по "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube, об этом в своем Telegram-канале написал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.Ранее первая леди Украины Елена Зеленская на встрече с представителями Google, которые приехали в Киев, заявила, что власти Украины хотят, чтобы на Google-картах Крым отображался исключительно как украинская территория, чтобы поисковая выдача в Google и рекомендации на YouTube были "дерусифицированы", а Украина - отсоединена от географической принадлежности к СНГ.В числе пожеланий киевского режима значится также изменение автоматической выдачи русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт (сейчас поисковик учитывает предпочтения пользователя и ориентируется на язык поиска контента).Депутат Госдумы Антон Горелкин назвал эти "хотелки" украинской стороны "информационным террором" граждан Украины. А также уточнил, что это лишь продолжение информационной политики, которую ведет киевский режим последние несколько десятилетий."Власти (Украины - ред.) делают все, чтобы уничтожить русский язык: сначала его убрали из документов, потом из культуры и СМИ, из образования и т.д. Но все тщетно: многие жители Украины продолжают говорить по-русски и переходить на суржик решительно отказываются", - отметил Горелкин.Депутат не исключил, что после того, как российский сериал "Папины дочки" попал в топ рекомендаций украинского YouTube, украинская "правящая верхушка" поняла, что далеко не все граждане поддерживают политику дерусификации, и поэтому "попросили помощи" у Google. Который, как заметил Горелкин, является на Украине монополистом, поскольку его российские аналоги в стране заблокированы с 2017 года.Ранее компания Google оштрафована на 4 млн рублей за распространение недостоверных данных о погибших в ходе специальной операции на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенатор призвал быть готовым к отключению России от глобального интернетаКрымские айтишники научили разговаривать московские постаматыЗеленская просит Google оторвать Украину от СНГ и воссоединить с Крымом
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РИА Новости Крым
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украина, елена зеленская, в мире, интернет, мнения, google, дерусификация на украине, общество, новости, антон горелкин
Выполнит ли Google "хотелки" Зеленской

Депутат Горелкин: Google может запретить на Украине русскоязычный поиск и контент

12:18 22.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкGoogle на планшете
Google на планшете - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Google вероятнее всего сможет выполнить просьбу Киева по "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube, об этом в своем Telegram-канале написал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Ранее первая леди Украины Елена Зеленская на встрече с представителями Google, которые приехали в Киев, заявила, что власти Украины хотят, чтобы на Google-картах Крым отображался исключительно как украинская территория, чтобы поисковая выдача в Google и рекомендации на YouTube были "дерусифицированы", а Украина - отсоединена от географической принадлежности к СНГ.
В числе пожеланий киевского режима значится также изменение автоматической выдачи русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт (сейчас поисковик учитывает предпочтения пользователя и ориентируется на язык поиска контента).
Депутат Госдумы Антон Горелкин назвал эти "хотелки" украинской стороны "информационным террором" граждан Украины. А также уточнил, что это лишь продолжение информационной политики, которую ведет киевский режим последние несколько десятилетий.
"Власти (Украины - ред.) делают все, чтобы уничтожить русский язык: сначала его убрали из документов, потом из культуры и СМИ, из образования и т.д. Но все тщетно: многие жители Украины продолжают говорить по-русски и переходить на суржик решительно отказываются", - отметил Горелкин.
Депутат не исключил, что после того, как российский сериал "Папины дочки" попал в топ рекомендаций украинского YouTube, украинская "правящая верхушка" поняла, что далеко не все граждане поддерживают политику дерусификации, и поэтому "попросили помощи" у Google. Который, как заметил Горелкин, является на Украине монополистом, поскольку его российские аналоги в стране заблокированы с 2017 года.
"Выполнит ли Google требования Киева? Исходя из векторов американской политики, да: и выдачу подкрутят, и рекомендации. Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь", - заключил депутат Госдумы.
Ранее компания Google оштрафована на 4 млн рублей за распространение недостоверных данных о погибших в ходе специальной операции на Украине.
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УкраинаЕлена ЗеленскаяВ миреИнтернетМненияGoogleДерусификация на УкраинеОбществоНовостиАнтон Горелкин
 
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