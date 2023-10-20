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Зеленская просит Google оторвать Украину от СНГ и воссоединить с Крымом - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Зеленская просит Google оторвать Украину от СНГ и воссоединить с Крымом
Зеленская просит Google оторвать Украину от СНГ и воссоединить с Крымом - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Зеленская просит Google оторвать Украину от СНГ и воссоединить с Крымом
В Киеве хотят, чтобы на Google-картах Крым отображался исключительно как украинская территория, чтобы поисковая выдача в Google и рекомендации на YouTube были... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T14:43
2023-10-20T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Киеве хотят, чтобы на Google-картах Крым отображался исключительно как украинская территория, чтобы поисковая выдача в Google и рекомендации на YouTube были "дерусифицированы", а Украина отсоединена от географической принадлежности к СНГ. Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с представителями Google, которые приехали в Киев, и озвучила им пожелания.Жена украинского лидера заявила представителям компании, что для всех пользователей Google Maps Крым должен отражаться как территория Украины. Сейчас Крым для пользователей из РФ показан как часть России, для европейцев – как спорная территория.Кроме того, украинские власти хотели бы "дерусифицировать" поисковую выдачу в Google и рекомендации на YouTube, а также оторвать Украину от географической принадлежности к СНГ.В числе пожеланий киевского режима значится также изменение автоматической выдачи русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт (сейчас поисковик учитывает предпочтения пользователя и ориентируется на язык поиска контента).Ранее компания Google оштрафована на 4 млн рублей за распространение недостоверных данных о погибших в ходе специальной операции на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенатор призвал быть готовым к отключению России от глобального интернетаВ Херсоне не работают YouTube, Google и Viber — властиСколько стоит квартира Зеленских в Ялте и почему так дорого
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, google, интернет, украина, елена зеленская, дерусификация на украине, крым, россия
Зеленская просит Google оторвать Украину от СНГ и воссоединить с Крымом

Зеленская: на Google-картах Крым должен отображался исключительно как территория Украины

14:43 20.10.2023
 
© AP Photo Markus SchreiberЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo Markus Schreiber
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Киеве хотят, чтобы на Google-картах Крым отображался исключительно как украинская территория, чтобы поисковая выдача в Google и рекомендации на YouTube были "дерусифицированы", а Украина отсоединена от географической принадлежности к СНГ. Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с представителями Google, которые приехали в Киев, и озвучила им пожелания.

"Имела содержательную и важную встречу с представителями Google. О том, чтобы, рассматривая Украину на карте, видели ее включительно с Крымом", – написала жена Зеленского в своем Telegram-канале.

Жена украинского лидера заявила представителям компании, что для всех пользователей Google Maps Крым должен отражаться как территория Украины. Сейчас Крым для пользователей из РФ показан как часть России, для европейцев – как спорная территория.
Кроме того, украинские власти хотели бы "дерусифицировать" поисковую выдачу в Google и рекомендации на YouTube, а также оторвать Украину от географической принадлежности к СНГ.
В числе пожеланий киевского режима значится также изменение автоматической выдачи русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт (сейчас поисковик учитывает предпочтения пользователя и ориентируется на язык поиска контента).
Ранее компания Google оштрафована на 4 млн рублей за распространение недостоверных данных о погибших в ходе специальной операции на Украине.
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НовостиGoogleИнтернетУкраинаЕлена ЗеленскаяДерусификация на УкраинеКрымРоссия
 
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