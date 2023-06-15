https://crimea.ria.ru/20230615/krymskie-aytishniki-nauchili-razgovarivat-moskovskie-postamaty-1129418475.html

Крымские айтишники научили разговаривать московские постаматы

Крымские айтишники научили разговаривать московские постаматы - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Крымские айтишники научили разговаривать московские постаматы

Симферопольская команда "HYBROID - умный корпоративный ассистент" вошла в число призеров крупнейшего в России форума разработчиков "Лидеры цифровой... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T20:51

2023-06-15T20:51

2023-06-15T20:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Симферопольская команда "HYBROID - умный корпоративный ассистент" вошла в число призеров крупнейшего в России форума разработчиков "Лидеры цифровой трансформации", научив московские постаматы "разговаривать" с клиентами.Конкурс и задачаКонкурс на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации-2023 " прошел на базе кластера "Ломоносов" инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и объединил IТ-специалистов России и разных стран мира, включая Аргентину, Белоруссию, Индонезию, Иран, Казахстан, Китай, Мексику, ОАЭ, Сербию, Тунис, Турцию.В финал выли 210 команд, которым дали разные задачи. 42 из них решали задачу, поставленную столичным департаментом "Московский постамат"."Это отдельный департамент, предоставляющий универсальную услугу для любого сервиса доставки - Оzоn, Wildberries и так далее. Они ставят постаматы, в которых можно получить посылки там, где это удобно москвичам: в торговых центрах, подъездах домов. И вот, участникам предложили разработать сервис обработки обратной связи пользователей. В итоге мы заняли третье место", - рассказывает капитан крымской команды Дмитрий Савченко.Говорящие пастоматыВсе дело в том, что крымчане подошли к вопросу креативно. Пока другие команды предлагали системы "завязанные" на сканировании QR-кодов, разработчики симферопольского "HYBROID" научили постаматы "разговаривать".Более того, придуманный в Крыму нейро-ассистент умеет определять эмоции и тематику сообщения. Он распознает недовольство клиента и выяснит, что именно не понравилось: качество работы самого постамата, товара или доставки. Вся информация в итоге будет направлена сотрудникам департамента для реагирования на проблему.Технологии - в массы"По поводу внедрения пока поставщики на нас не выходили, но мы получили 400 тыс. рублей в качестве приза, - рассказывает Савченко. - Зато другие разработки уже внедрены. Мы создали ассистентов, которые выполняют функции секретарей в двух организациях".На достигнутом крымские IT-тишники останавливаться не собираются и планируют дальше презентовать свои разработки на разных площадках. Тем более опыт в "Лидерах цифровой трансформации" не первый. Ранее их проект вошел в топ-десять лучших проектов страны на крупнейшем российском проектно-образовательном интенсиве в сфере новых технологий "Архипелаг 2021", кроме того на их счету победы в хакатонах Googl, "Яндекс" и "Цифровой прорыв".Читайте также на РИА Новости Крым:Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в КрымуКогда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогнозСпрос на IT: кому работодатели заплатят больше

https://crimea.ria.ru/20220919/rossiyskie-shkolniki-mogut-zapisatsya-na-it-kursy-na-gosuslugakh-1124549380.html

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

наука и технологии, новости крыма, лидеры цифровой трансформации, крым, мария богомолова, дмитрий савченко