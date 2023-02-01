https://crimea.ria.ru/20230201/spros-na-it-komu-rabotodateli-zaplatyat-bolshe-1126697343.html
Спрос на IT: кому работодатели заплатят больше
Спрос на IT: кому работодатели заплатят больше - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Спрос на IT: кому работодатели заплатят больше
Специалисты по информационной безопасности и системные аналитики стали самыми востребованными в IT-отрасли. Такой вывод сделали специалисты исследовательского... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-02-01T08:44
2023-02-01T08:44
2023-01-31T18:44
россия
общество
рынок труда
трудоустройство
профессия
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1b/1126618097_0:69:2997:1754_1920x0_80_0_0_ea9ce65adea9352493f3e2918f01840d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Специалисты по информационной безопасности и системные аналитики стали самыми востребованными в IT-отрасли. Такой вывод сделали специалисты исследовательского центра "Зарплата.ру", пишет РИА Новости."Согласно опросу управленцев российских IТ-компаний, о недостатке специалистов в сфере информационной безопасности сообщили 54% респондентов. О потребности в системных аналитиках заявили 53% руководителей", – пишет издание.Запрос на специалистовУточняется, что в получении квалифицированных сотрудников IТ-сферы нуждаются почти все компании, однако запрос на узких специалистов особенно велик. К наиболее редким отнесли специалистов по кибербезопасности (15%), DevOps-инженеров или спецов широкого профиля (16%), старших разработчиков (14%) и специалистов по Data Science (решают проблемы анализа, обработки и представления данных в цифровой форме).При этом большинство работодателей – 78% – охотно предоставляют гибридный формат работы, который позволяет совмещать работу в офисе и удаленно. Еще 12% компаний предпочитают исключительно удаленных работников, а 10% предлагают чисто офисный вариант работы.Опрос также показал, что 73% руководителей собираются повысить зарплатное предложение для программистов и тестировщиков в текущем году. Особенно это касается программистов, которые работают на Java, JavaScript и C++.Стратегия государстваО необходимости наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров заявил ранее заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что без подготовки таких специалистов у России не будет технологического будущего.По мнению руководителя крупной компании в сфере информационной безопасности Валерия Сидоренко, цифровая гигиена является одним из ключевых навыков, который необходим для защиты информации на работе и в быту.Правительством России утверждены правила отсрочки от военной службы в армии для IT-специалистов. Она коснется мужчин моложе 27 лет с высшим образованием и стажем работы в отрасли не менее года, а также специалистов, работающих по профессии от года, при условии, что они окончили вуз за год до начала работы.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэкспертКак стереть свои данные из Сети — советы экспертаГде искать работу: эксперты назвали самые востребованные профессии
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1b/1126618097_282:0:2713:1823_1920x0_80_0_0_6511850a93b0e24f2d01d98b007a1efd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, рынок труда, трудоустройство, профессия, экономика, новости
Спрос на IT: кому работодатели заплатят больше
Эксперты назвали самых востребованных специалистов в IТ-отрасли
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Специалисты по информационной безопасности и системные аналитики стали самыми востребованными в IT-отрасли. Такой вывод сделали специалисты исследовательского центра "Зарплата.ру", пишет РИА Новости.
"Согласно опросу управленцев российских IТ-компаний, о недостатке специалистов в сфере информационной безопасности сообщили 54% респондентов. О потребности в системных аналитиках заявили 53% руководителей", – пишет издание.
Запрос на специалистов
Уточняется, что в получении квалифицированных сотрудников IТ-сферы нуждаются почти все компании, однако запрос на узких специалистов особенно велик. К наиболее редким отнесли специалистов по кибербезопасности (15%), DevOps-инженеров или спецов широкого профиля (16%), старших разработчиков (14%) и специалистов по Data Science (решают проблемы анализа, обработки и представления данных в цифровой форме).
При этом большинство работодателей – 78% – охотно предоставляют гибридный формат работы, который позволяет совмещать работу в офисе и удаленно. Еще 12% компаний предпочитают исключительно удаленных работников, а 10% предлагают чисто офисный вариант работы.
Опрос также показал, что 73% руководителей собираются повысить зарплатное предложение для программистов и тестировщиков в текущем году. Особенно это касается программистов, которые работают на Java, JavaScript и C++.
Стратегия государства
О необходимости наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров заявил ранее заявил
президент России Владимир Путин. Он отметил, что без подготовки таких специалистов у России не будет технологического будущего.
"По оценкам Минцифры России, к 2024 году дефицит квалифицированных кадров в IT-сфере может достичь миллиона человек, в новых условиях растет спрос и на современно, качественно подготовленных инженеров. Отмечу, что сегодня они тоже находятся в большом дефиците", — сказал Путин.
По мнению руководителя крупной компании в сфере информационной безопасности Валерия Сидоренко, цифровая гигиена является одним из ключевых навыков
, который необходим для защиты информации на работе и в быту.
Правительством России утверждены правила отсрочки от военной службы в армии для IT-специалистов.
Она коснется мужчин моложе 27 лет с высшим образованием и стажем работы в отрасли не менее года, а также специалистов, работающих по профессии от года, при условии, что они окончили вуз за год до начала работы.
Читайте также на РИА Новости Крым: