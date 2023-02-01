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Спрос на IT: кому работодатели заплатят больше

Спрос на IT: кому работодатели заплатят больше - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Спрос на IT: кому работодатели заплатят больше

Специалисты по информационной безопасности и системные аналитики стали самыми востребованными в IT-отрасли. Такой вывод сделали специалисты исследовательского... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-02-01T08:44

2023-02-01T08:44

2023-01-31T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Специалисты по информационной безопасности и системные аналитики стали самыми востребованными в IT-отрасли. Такой вывод сделали специалисты исследовательского центра "Зарплата.ру", пишет РИА Новости."Согласно опросу управленцев российских IТ-компаний, о недостатке специалистов в сфере информационной безопасности сообщили 54% респондентов. О потребности в системных аналитиках заявили 53% руководителей", – пишет издание.Запрос на специалистовУточняется, что в получении квалифицированных сотрудников IТ-сферы нуждаются почти все компании, однако запрос на узких специалистов особенно велик. К наиболее редким отнесли специалистов по кибербезопасности (15%), DevOps-инженеров или спецов широкого профиля (16%), старших разработчиков (14%) и специалистов по Data Science (решают проблемы анализа, обработки и представления данных в цифровой форме).При этом большинство работодателей – 78% – охотно предоставляют гибридный формат работы, который позволяет совмещать работу в офисе и удаленно. Еще 12% компаний предпочитают исключительно удаленных работников, а 10% предлагают чисто офисный вариант работы.Опрос также показал, что 73% руководителей собираются повысить зарплатное предложение для программистов и тестировщиков в текущем году. Особенно это касается программистов, которые работают на Java, JavaScript и C++.Стратегия государстваО необходимости наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров заявил ранее заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что без подготовки таких специалистов у России не будет технологического будущего.По мнению руководителя крупной компании в сфере информационной безопасности Валерия Сидоренко, цифровая гигиена является одним из ключевых навыков, который необходим для защиты информации на работе и в быту.Правительством России утверждены правила отсрочки от военной службы в армии для IT-специалистов. Она коснется мужчин моложе 27 лет с высшим образованием и стажем работы в отрасли не менее года, а также специалистов, работающих по профессии от года, при условии, что они окончили вуз за год до начала работы.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэкспертКак стереть свои данные из Сети — советы экспертаГде искать работу: эксперты назвали самые востребованные профессии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, рынок труда, трудоустройство, профессия, экономика, новости