https://crimea.ria.ru/20230118/gde-iskat-rabotu-eksperty-nazvali-samye-vostrebovannye-professii-1126442285.html

Где искать работу: эксперты назвали самые востребованные профессии

Где искать работу: эксперты назвали самые востребованные профессии - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Где искать работу: эксперты назвали самые востребованные профессии

РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T08:21

2023-01-18T08:21

2023-01-18T08:21

работа

общество

экономика

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124671915_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8f6a96e40dd12277e8d1ecffac7283c0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Проще всего найти работу в России могут люди, владеющие рабочими специальностями. Как и в прошлые годы, эта ниша остается самой незаполненной, пишут "Известия" со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob. Рабочие и не толькоПо данным SuperJob, кроме рабочих, стране нужны эксперты по информационной безопасности, и специалисты по торговой логистике с Китаем. Запрос на логистов-международников продолжит расти – так считают и в рекрутинговой компании HeadHunter. Кроме того, в компании прогнозируют спрос на специалистов по установке и обслуживанию оборудования и инженеров, которые смогут запускать новые производственные линии.Похожий прогноз дает и Всероссийский научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты России, где сообщают о востребованности инженеров-конструкторов, проектировщиков, инженеров-программистов и технологов.Новые тенденцииПо данным специалистов, сейчас в стране изменилось соотношения мужчин и женщин в профессиях, которые не связаны с тяжелым физическим трудом. В частности женщины стали чаще трудоустраиваться специалистами по тестированию программного обеспечения, менеджерами по продажам, курьерами и комплектовщиками. По мнению экспертов, это произошло из-за частичной мобилизации.А вот улучшение ситуации по коронавирусу привело к изменениям в медицинской сфере: фокус со специалистов, работающих с больными COVID-19, сместился на другие врачебные специализации.Ранее эксперты сервиса "Работа.ру" выяснили, что свыше 70% россиян в прошедшем году хотели бы сменить место работы. Основными причинами для смены сферы деятельности россияне считают слишком большую загруженность, недовольство коллективом и начальством, а также желание более высокой оплаты труда. Читайте также на РИА Новости Крым:В России продлили программу поддержки занятости населенияРынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцевУйти красиво: уволиться с нелюбимой работы без потери для кошелька

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа, общество, экономика, россия, новости