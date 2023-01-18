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Где искать работу: эксперты назвали самые востребованные профессии - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Где искать работу: эксперты назвали самые востребованные профессии
Где искать работу: эксперты назвали самые востребованные профессии - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Где искать работу: эксперты назвали самые востребованные профессии
РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T08:21
2023-01-18T08:21
работа
общество
экономика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Проще всего найти работу в России могут люди, владеющие рабочими специальностями. Как и в прошлые годы, эта ниша остается самой незаполненной, пишут "Известия" со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob. Рабочие и не толькоПо данным SuperJob, кроме рабочих, стране нужны эксперты по информационной безопасности, и специалисты по торговой логистике с Китаем. Запрос на логистов-международников продолжит расти – так считают и в рекрутинговой компании HeadHunter. Кроме того, в компании прогнозируют спрос на специалистов по установке и обслуживанию оборудования и инженеров, которые смогут запускать новые производственные линии.Похожий прогноз дает и Всероссийский научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты России, где сообщают о востребованности инженеров-конструкторов, проектировщиков, инженеров-программистов и технологов.Новые тенденцииПо данным специалистов, сейчас в стране изменилось соотношения мужчин и женщин в профессиях, которые не связаны с тяжелым физическим трудом. В частности женщины стали чаще трудоустраиваться специалистами по тестированию программного обеспечения, менеджерами по продажам, курьерами и комплектовщиками. По мнению экспертов, это произошло из-за частичной мобилизации.А вот улучшение ситуации по коронавирусу привело к изменениям в медицинской сфере: фокус со специалистов, работающих с больными COVID-19, сместился на другие врачебные специализации.Ранее эксперты сервиса "Работа.ру" выяснили, что свыше 70% россиян в прошедшем году хотели бы сменить место работы. Основными причинами для смены сферы деятельности россияне считают слишком большую загруженность, недовольство коллективом и начальством, а также желание более высокой оплаты труда. Читайте также на РИА Новости Крым:В России продлили программу поддержки занятости населенияРынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцевУйти красиво: уволиться с нелюбимой работы без потери для кошелька
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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работа, общество, экономика, россия, новости
Где искать работу: эксперты назвали самые востребованные профессии

Эксперты назвали актуальные тенденции российского рынка труда

08:21 18.01.2023
 
© Предоставлено пресс-службой ПСБРабота с картой банка
Работа с картой банка
© Предоставлено пресс-службой ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Проще всего найти работу в России могут люди, владеющие рабочими специальностями. Как и в прошлые годы, эта ниша остается самой незаполненной, пишут "Известия" со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob.

Рабочие и не только

По данным SuperJob, кроме рабочих, стране нужны эксперты по информационной безопасности, и специалисты по торговой логистике с Китаем. Запрос на логистов-международников продолжит расти – так считают и в рекрутинговой компании HeadHunter. Кроме того, в компании прогнозируют спрос на специалистов по установке и обслуживанию оборудования и инженеров, которые смогут запускать новые производственные линии.
Похожий прогноз дает и Всероссийский научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты России, где сообщают о востребованности инженеров-конструкторов, проектировщиков, инженеров-программистов и технологов.

Новые тенденции

По данным специалистов, сейчас в стране изменилось соотношения мужчин и женщин в профессиях, которые не связаны с тяжелым физическим трудом. В частности женщины стали чаще трудоустраиваться специалистами по тестированию программного обеспечения, менеджерами по продажам, курьерами и комплектовщиками. По мнению экспертов, это произошло из-за частичной мобилизации.
А вот улучшение ситуации по коронавирусу привело к изменениям в медицинской сфере: фокус со специалистов, работающих с больными COVID-19, сместился на другие врачебные специализации.
Ранее эксперты сервиса "Работа.ру" выяснили, что свыше 70% россиян в прошедшем году хотели бы сменить место работы. Основными причинами для смены сферы деятельности россияне считают слишком большую загруженность, недовольство коллективом и начальством, а также желание более высокой оплаты труда.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Уйти красиво: уволиться с нелюбимой работы без потери для кошелька
 
работаОбществоЭкономикаРоссияНовости
 
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