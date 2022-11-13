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Уйти красиво: уволиться с нелюбимой работы без потери для кошелька - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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Уйти красиво: уволиться с нелюбимой работы без потери для кошелька
Уйти красиво: уволиться с нелюбимой работы без потери для кошелька - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Уйти красиво: уволиться с нелюбимой работы без потери для кошелька
Зачастую работники засиживаются на одном месте и терпят нелюбимую работу до последнего из-за страха потерять привычный заработок. Как сменить деятельность без... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T19:01
2022-11-13T19:04
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Зачастую работники засиживаются на одном месте и терпят нелюбимую работу до последнего из-за страха потерять привычный заработок. Как сменить деятельность без потери для кошелька рассказала эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова.По словам специалиста, обычно недовольные своей работой люди досиживают до увольнения со стороны руководства."Если вас не ценят, то есть и другие компании, где к вам будет другое отношение. Я рекомендую посмотреть по сторонам и находиться "за пределами своего мира". Это значит находиться в тренде, понимать, что важно в вашей профессии, и обучаться", — рекомендует эксперт.Она отметила, что в "подвешенном" состоянии сегодня оказались многие сотрудники ушедших из страны иностранных компаний. Специалисты не смогли подстроиться под условия отечественного рынка, а их навыки не актуальны. Таким образом, активность и гибкость становятся основными навыками, которые помогут человеку в профессиональном развитии.По данным Лоиковой, уйти с работы добровольно готовы лишь 3% работников, а остальные сидят до последнего. Эксперт считает, что такое поведение свойственного наемному персоналу в России в целом и, так или иначе, приводит к увольнению."Если вы в невыгодном положении, условно, ваши навыки не востребованы, скорее всего, с вами церемониться не будут. В таком случае стоит заранее искать работу, также важно начать заниматься своим резюме и улучшением навыков, которые сейчас востребованы на рынке труда", – утверждает она.Если же выйти на рынок труда работника вынуждают обстоятельства, Лоикова рекомендует подготовить почву и обговорить увольнение с начальством, особенно, если работодатель адекватный и ценит своих сотрудников."Такое бывает, особенно позиции мидл-менеджера или топ-менеджера, поскольку таких людей ценят в компании, и они себе готовят замену", – пояснила она.В результате такого разговора сотрудник также может договориться о том, чтобы не отрабатывать установленные трудовым законодательством две недели и освободить должность раньше.Вместе с тем, независимо от причин и условий увольнения, работника не имеют права задерживать на должности более двух недель после подписания заявления об уходе, резюмировала Лоикова.Ранее опрос сервиса SuperJob показал, сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы.
https://crimea.ria.ru/20211021/za-chto-chasche-vsego-uvolnyayut-rossiyan---opros-1121197392.html
https://crimea.ria.ru/20220921/chto-vam-dolzhny-pri-sokraschenii-s-raboty--spisok-vyplat-1124572528.html
https://crimea.ria.ru/20220419/kak-uvolitsya-i-zarabotat-o-chem-perezhivayut-rossiyane-1122981238.html
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общество, совет эксперта
Уйти красиво: уволиться с нелюбимой работы без потери для кошелька

Эксперт по персоналу Лоикова дала советы по увольнению и поиску нового места работы

19:01 13.11.2022 (обновлено: 19:04 13.11.2022)
 
© Фото: pixabay.comДомашний офис
Домашний офис
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Зачастую работники засиживаются на одном месте и терпят нелюбимую работу до последнего из-за страха потерять привычный заработок. Как сменить деятельность без потери для кошелька рассказала эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова.
По словам специалиста, обычно недовольные своей работой люди досиживают до увольнения со стороны руководства.
"Если вас не ценят, то есть и другие компании, где к вам будет другое отношение. Я рекомендую посмотреть по сторонам и находиться "за пределами своего мира". Это значит находиться в тренде, понимать, что важно в вашей профессии, и обучаться", — рекомендует эксперт.
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Она отметила, что в "подвешенном" состоянии сегодня оказались многие сотрудники ушедших из страны иностранных компаний. Специалисты не смогли подстроиться под условия отечественного рынка, а их навыки не актуальны. Таким образом, активность и гибкость становятся основными навыками, которые помогут человеку в профессиональном развитии.
"Рынок поменялся, нам нужно двигаться в ином направлении, но люди привыкли к другим технологиям и условиям. Здесь надо пахать, все совершенно по-другому. Важно находиться на острие, понимать рынок", – цитирует специалиста "Вечерняя Москва".
По данным Лоиковой, уйти с работы добровольно готовы лишь 3% работников, а остальные сидят до последнего. Эксперт считает, что такое поведение свойственного наемному персоналу в России в целом и, так или иначе, приводит к увольнению.
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"Если вы в невыгодном положении, условно, ваши навыки не востребованы, скорее всего, с вами церемониться не будут. В таком случае стоит заранее искать работу, также важно начать заниматься своим резюме и улучшением навыков, которые сейчас востребованы на рынке труда", – утверждает она.
Если же выйти на рынок труда работника вынуждают обстоятельства, Лоикова рекомендует подготовить почву и обговорить увольнение с начальством, особенно, если работодатель адекватный и ценит своих сотрудников.
"Такое бывает, особенно позиции мидл-менеджера или топ-менеджера, поскольку таких людей ценят в компании, и они себе готовят замену", – пояснила она.
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Как уволиться и заработать: о чем переживают россияне
В результате такого разговора сотрудник также может договориться о том, чтобы не отрабатывать установленные трудовым законодательством две недели и освободить должность раньше.
Вместе с тем, независимо от причин и условий увольнения, работника не имеют права задерживать на должности более двух недель после подписания заявления об уходе, резюмировала Лоикова.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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