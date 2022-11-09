https://crimea.ria.ru/20221109/skolko-rossiyan-khotyat-prodlit-novogodnie-kanikuly-1125301187.html
Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы
Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы
Большинство россиян устраивает установленная продолжительность новогодних каникул, однако каждый шестой хочет отдыхать еще больше. Таковы результаты опроса с... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T21:54
2022-11-09T21:54
2022-11-09T21:54
общество
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Большинство россиян устраивает установленная продолжительность новогодних каникул, однако каждый шестой хочет отдыхать еще больше. Таковы результаты опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны, который провели эксперты сервиса SuperJob.По данным опроса, существующей продолжительностью январских каникул в 9 дней довольны 39% россиян. 15% и 13% соотечественников хотят укоротить зимний отдых до 3 и до 6 дней соответственно. Еще 6% хотят отдыхать не более недели, 5% опрошенных вообще не хотят отдыхать.Ранее эксперты сервиса SuperJob определили, что мешает россиянам искать работу.
https://crimea.ria.ru/20220623/skolko-prodlyatsya-novogodnie-vykhodnye-v-2023-godu-1123628336.html
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общество, опрос
Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы
Опрос показал, как долго россияне хотят отдыхать в январе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Большинство россиян устраивает установленная продолжительность новогодних каникул, однако каждый шестой хочет отдыхать еще больше. Таковы результаты опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны, который провели эксперты сервиса SuperJob.
По данным опроса, существующей продолжительностью январских каникул в 9 дней довольны 39% россиян. 15% и 13% соотечественников хотят укоротить зимний отдых до 3 и до 6 дней соответственно. Еще 6% хотят отдыхать не более недели, 5% опрошенных вообще не хотят отдыхать.
Остальные хотели бы растянуть каникулы от 10 дней до двух недель. Большинство из тех, кто хочет сделать праздники длиннее - мужчины. Женщин чаще всего устраивают утвержденные 9-дневные каникулы.
Ранее эксперты сервиса SuperJob определили, что мешает россиянам искать работу
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