https://crimea.ria.ru/20221109/skolko-rossiyan-khotyat-prodlit-novogodnie-kanikuly-1125301187.html

Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы

Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы

Большинство россиян устраивает установленная продолжительность новогодних каникул, однако каждый шестой хочет отдыхать еще больше. Таковы результаты опроса с... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T21:54

2022-11-09T21:54

2022-11-09T21:54

общество

опрос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Большинство россиян устраивает установленная продолжительность новогодних каникул, однако каждый шестой хочет отдыхать еще больше. Таковы результаты опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны, который провели эксперты сервиса SuperJob.По данным опроса, существующей продолжительностью январских каникул в 9 дней довольны 39% россиян. 15% и 13% соотечественников хотят укоротить зимний отдых до 3 и до 6 дней соответственно. Еще 6% хотят отдыхать не более недели, 5% опрошенных вообще не хотят отдыхать.Ранее эксперты сервиса SuperJob определили, что мешает россиянам искать работу.

https://crimea.ria.ru/20220623/skolko-prodlyatsya-novogodnie-vykhodnye-v-2023-godu-1123628336.html

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2022

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общество, опрос