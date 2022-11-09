Рейтинг@Mail.ru
Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221109/skolko-rossiyan-khotyat-prodlit-novogodnie-kanikuly-1125301187.html
Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы
Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы
Большинство россиян устраивает установленная продолжительность новогодних каникул, однако каждый шестой хочет отдыхать еще больше. Таковы результаты опроса с... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T21:54
2022-11-09T21:54
общество
опрос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121747119_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2323dc6e26774712c7028a1b5f044a19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Большинство россиян устраивает установленная продолжительность новогодних каникул, однако каждый шестой хочет отдыхать еще больше. Таковы результаты опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны, который провели эксперты сервиса SuperJob.По данным опроса, существующей продолжительностью январских каникул в 9 дней довольны 39% россиян. 15% и 13% соотечественников хотят укоротить зимний отдых до 3 и до 6 дней соответственно. Еще 6% хотят отдыхать не более недели, 5% опрошенных вообще не хотят отдыхать.Ранее эксперты сервиса SuperJob определили, что мешает россиянам искать работу.
https://crimea.ria.ru/20220623/skolko-prodlyatsya-novogodnie-vykhodnye-v-2023-godu-1123628336.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121747119_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_783cc8b36b915a35badf70a02c4ce66f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, опрос
Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы

Опрос показал, как долго россияне хотят отдыхать в январе

21:54 09.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ торговом центре
В торговом центре - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Большинство россиян устраивает установленная продолжительность новогодних каникул, однако каждый шестой хочет отдыхать еще больше. Таковы результаты опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны, который провели эксперты сервиса SuperJob.
По данным опроса, существующей продолжительностью январских каникул в 9 дней довольны 39% россиян. 15% и 13% соотечественников хотят укоротить зимний отдых до 3 и до 6 дней соответственно. Еще 6% хотят отдыхать не более недели, 5% опрошенных вообще не хотят отдыхать.
Остальные хотели бы растянуть каникулы от 10 дней до двух недель. Большинство из тех, кто хочет сделать праздники длиннее - мужчины. Женщин чаще всего устраивают утвержденные 9-дневные каникулы.
Ранее эксперты сервиса SuperJob определили, что мешает россиянам искать работу.
Календарь
23 июня, 11:33
Сколько продлятся новогодние выходные в 2023 году
 
ОбществоОпрос
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Главные события и заявления дня: 9 ноября
21:54Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы
21:33Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам
21:05Без воды на сутки останутся более 50 улиц Симферополя
20:51Движение по Крымскому мосту снова ограничат
20:49Миллион или тюрьма: в Крыму поймали нелегальных охотников за зайцами
20:28В Севастополе пьяная девушка из шкафа попала не в Нарнию, а в полицию
20:04Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов. ОБНОВЛЕНО
19:57Кадыров оценил решение о переброске войск РФ на левый берег Днепра
19:39Конец света: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества
19:17Сладкие напитки с 1 июля начнут облагать акцизом
18:53Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин
18:43Суровикин доложил Шойгу о ходе боев за Донбасс
18:33Суровикин назвал потери украинских войск за прошедший месяц
18:09Шойгу одобрил отвод российских войск на левый берег Днепра
18:06Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме
17:47США контролируют лишь десятую часть оружия, поставляемого Киеву – МИД
17:38Эксперт назвал два важных для России нюанса состоявшихся выборов в США
17:26Захарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятниками
17:15Музы не молчат: выставка художников ЛДНР прошла в Крыму впервые за 16 лет
Лента новостейМолния