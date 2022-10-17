https://crimea.ria.ru/20221017/sotsseti-i-pogoda-chto-meshaet-rossiyanam-iskat-rabotu-1124914640.html

Соцсети и погода: что мешает россиянам искать работу

Соцсети и погода: что мешает россиянам искать работу - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Соцсети и погода: что мешает россиянам искать работу

Домашние дела, усталость и плохое самочувствие, а также социальные сети, общение с друзьями и даже хорошая погода мешают россиянам искать работу. Таковы данные... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-17T07:04

2022-10-17T07:04

2022-10-16T15:30

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Домашние дела, усталость и плохое самочувствие, а также социальные сети, общение с друзьями и даже хорошая погода мешают россиянам искать работу. Таковы данные исследования сервиса SuperJob.По данным аналитиков, только четыре из десяти безработных в РФ заявляют о том, что в поиске работы им ничто не препятствует. Каждый третий признался, что работу мешают искать домашние дела, 16% безработных плохо себя чувствуют или устали, 12% жалуются на мессенджеры и соцсети, которые поглощают большую часть их свободного времени.Еще 11% признаются в том, что главная помеха на пути к трудоустройству - лень. 8% не понимают, как выбрать достойного работодателя, по 4% отвлекаются от поиска работы из-за телефонных разговоров и хорошей погоды, по 3% вместо поиска работы смотрят телевизор и общаются с друзьями. При этом женщинам чаще мешают бытовые хлопоты, а мужчинам хобби и друзья.Ранее россияне назвали главные признаки самореализации в жизни.

https://crimea.ria.ru/20221013/chto-v-rf-s-rynkom-truda-na-fone-chastichnoy-mobilizatsii---ekspert-1124839248.html

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общество