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Соцсети и погода: что мешает россиянам искать работу - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Соцсети и погода: что мешает россиянам искать работу
Соцсети и погода: что мешает россиянам искать работу - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Соцсети и погода: что мешает россиянам искать работу
Домашние дела, усталость и плохое самочувствие, а также социальные сети, общение с друзьями и даже хорошая погода мешают россиянам искать работу. Таковы данные... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-17T07:04
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Домашние дела, усталость и плохое самочувствие, а также социальные сети, общение с друзьями и даже хорошая погода мешают россиянам искать работу. Таковы данные исследования сервиса SuperJob.По данным аналитиков, только четыре из десяти безработных в РФ заявляют о том, что в поиске работы им ничто не препятствует. Каждый третий признался, что работу мешают искать домашние дела, 16% безработных плохо себя чувствуют или устали, 12% жалуются на мессенджеры и соцсети, которые поглощают большую часть их свободного времени.Еще 11% признаются в том, что главная помеха на пути к трудоустройству - лень. 8% не понимают, как выбрать достойного работодателя, по 4% отвлекаются от поиска работы из-за телефонных разговоров и хорошей погоды, по 3% вместо поиска работы смотрят телевизор и общаются с друзьями. При этом женщинам чаще мешают бытовые хлопоты, а мужчинам хобби и друзья.Ранее россияне назвали главные признаки самореализации в жизни.
https://crimea.ria.ru/20221013/chto-v-rf-s-rynkom-truda-na-fone-chastichnoy-mobilizatsii---ekspert-1124839248.html
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общество
Соцсети и погода: что мешает россиянам искать работу

Домашние дела, усталость, соцсети и погода мешают россиянам искать работу

07:04 17.10.2022
 
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Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Домашние дела, усталость и плохое самочувствие, а также социальные сети, общение с друзьями и даже хорошая погода мешают россиянам искать работу. Таковы данные исследования сервиса SuperJob.
По данным аналитиков, только четыре из десяти безработных в РФ заявляют о том, что в поиске работы им ничто не препятствует. Каждый третий признался, что работу мешают искать домашние дела, 16% безработных плохо себя чувствуют или устали, 12% жалуются на мессенджеры и соцсети, которые поглощают большую часть их свободного времени.
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Еще 11% признаются в том, что главная помеха на пути к трудоустройству - лень. 8% не понимают, как выбрать достойного работодателя, по 4% отвлекаются от поиска работы из-за телефонных разговоров и хорошей погоды, по 3% вместо поиска работы смотрят телевизор и общаются с друзьями. При этом женщинам чаще мешают бытовые хлопоты, а мужчинам хобби и друзья.
Ранее россияне назвали главные признаки самореализации в жизни.
 
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