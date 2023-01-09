https://crimea.ria.ru/20230109/bolshinstvo-rossiyan-khotyat-smenit-rabotu---opros-1126290981.html

Большинство россиян хотят сменить работу - опрос

Большинство россиян хотят сменить работу - опрос - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Большинство россиян хотят сменить работу - опрос

Свыше 70% россиян в прошедшем году хотели бы сменить место работы, свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", пишет "Парламентская газета". РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T07:39

2023-01-09T07:39

2023-01-09T07:39

общество

работа

частичная мобилизация

экономика

трудоустройство

образование в крыму и севастополе

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Свыше 70% россиян в прошедшем году хотели бы сменить место работы, свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", пишет "Парламентская газета".Основными причинами для смены сферы деятельности россияне считают слишком большую загруженность, недовольство коллективом и начальством, а также желание более высокой оплаты труда. В этом году рынок вакансий изменился, поэтому и соискателям придется пересмотреть свои планы, пишет издание.Аксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавки>>Сменить полученную профессию в России можно с помощью повышения квалификации, профессиональной подготовки или переподготовки. В 2022 году перечень специальностей для переобучения расширился.Директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин отметил, что обучаться по таким программам могут люди любого возраста, даже школьники.По мнению зампреда Комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, сейчас стране нужны не толко популярные айтишники, но и например, авиа- и кораблестроители. Отмечается также, что после мобилизационных мероприятий компании столкнулись с дефицитом молодых мужчин на разных позициях."Важно помочь работодателям, включая ИП и МСП, быстро и качественно повысить квалификацию сотрудников, которым надо занять позиции временно неработающих мобилизованных военнослужащих", — считает Наумов.Туротрасли Крыма нужна господдержка в обучении персонала – эксперт>>Как сообщает издание, по планам Кабмина в этом году целевое обучение специалистов увеличат до 40 процентов, учитывая в том числе и потребности новых регионов России в профессионалах различных отраслей."Надеюсь, что молодежь из новых субъектов в полной мере воспользуется этими квотами и уже через несколько лет на восстановленные и новые промышленные предприятия юго-запада России придут современные специалисты", — предположил Наумов.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода есть, специалистов нет: кто в Крыму выучит инженеров-водников Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистов Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, работа, частичная мобилизация, экономика, трудоустройство, образование в крыму и севастополе, образование в россии