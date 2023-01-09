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Большинство россиян хотят сменить работу - опрос - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Большинство россиян хотят сменить работу - опрос
Большинство россиян хотят сменить работу - опрос - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Большинство россиян хотят сменить работу - опрос
Свыше 70% россиян в прошедшем году хотели бы сменить место работы, свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", пишет "Парламентская газета". РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T07:39
2023-01-09T07:39
общество
работа
частичная мобилизация
экономика
трудоустройство
образование в крыму и севастополе
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Свыше 70% россиян в прошедшем году хотели бы сменить место работы, свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", пишет "Парламентская газета".Основными причинами для смены сферы деятельности россияне считают слишком большую загруженность, недовольство коллективом и начальством, а также желание более высокой оплаты труда. В этом году рынок вакансий изменился, поэтому и соискателям придется пересмотреть свои планы, пишет издание.Аксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавки&gt;&gt;Сменить полученную профессию в России можно с помощью повышения квалификации, профессиональной подготовки или переподготовки. В 2022 году перечень специальностей для переобучения расширился.Директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин отметил, что обучаться по таким программам могут люди любого возраста, даже школьники.По мнению зампреда Комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, сейчас стране нужны не толко популярные айтишники, но и например, авиа- и кораблестроители. Отмечается также, что после мобилизационных мероприятий компании столкнулись с дефицитом молодых мужчин на разных позициях."Важно помочь работодателям, включая ИП и МСП, быстро и качественно повысить квалификацию сотрудников, которым надо занять позиции временно неработающих мобилизованных военнослужащих", — считает Наумов.Туротрасли Крыма нужна господдержка в обучении персонала – эксперт&gt;&gt;Как сообщает издание, по планам Кабмина в этом году целевое обучение специалистов увеличат до 40 процентов, учитывая в том числе и потребности новых регионов России в профессионалах различных отраслей."Надеюсь, что молодежь из новых субъектов в полной мере воспользуется этими квотами и уже через несколько лет на восстановленные и новые промышленные предприятия юго-запада России придут современные специалисты", — предположил Наумов.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода есть, специалистов нет: кто в Крыму выучит инженеров-водников Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистов Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, работа, частичная мобилизация, экономика, трудоустройство, образование в крыму и севастополе, образование в россии
Большинство россиян хотят сменить работу - опрос

Опрос показал, что большинство россиян хотят сменить место работы

07:39 09.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Свыше 70% россиян в прошедшем году хотели бы сменить место работы, свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", пишет "Парламентская газета".
Основными причинами для смены сферы деятельности россияне считают слишком большую загруженность, недовольство коллективом и начальством, а также желание более высокой оплаты труда. В этом году рынок вакансий изменился, поэтому и соискателям придется пересмотреть свои планы, пишет издание.
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Сменить полученную профессию в России можно с помощью повышения квалификации, профессиональной подготовки или переподготовки. В 2022 году перечень специальностей для переобучения расширился.
Директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин отметил, что обучаться по таким программам могут люди любого возраста, даже школьники.
"Очень много профессий в сфере транспорта, например, помощник машиниста электропоезда метрополитена или прессовщик колесных пар. Появились и такие современные профессии, как барбер, бровист, визажист, косметик-эстетист по уходу за лицом и другие", — поделился Неумывакин.
По мнению зампреда Комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, сейчас стране нужны не толко популярные айтишники, но и например, авиа- и кораблестроители. Отмечается также, что после мобилизационных мероприятий компании столкнулись с дефицитом молодых мужчин на разных позициях.
"Важно помочь работодателям, включая ИП и МСП, быстро и качественно повысить квалификацию сотрудников, которым надо занять позиции временно неработающих мобилизованных военнослужащих", — считает Наумов.
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Как сообщает издание, по планам Кабмина в этом году целевое обучение специалистов увеличат до 40 процентов, учитывая в том числе и потребности новых регионов России в профессионалах различных отраслей.
"Надеюсь, что молодежь из новых субъектов в полной мере воспользуется этими квотами и уже через несколько лет на восстановленные и новые промышленные предприятия юго-запада России придут современные специалисты", — предположил Наумов.
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