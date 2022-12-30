https://crimea.ria.ru/20221230/turotrasli-kryma-nuzhna-gospodderzhka-v-obuchenii-personala--ekspert-1126204304.html

Туротрасли Крыма нужна господдержка в обучении персонала – эксперт

Туротрасли Крыма нужна господдержка в обучении персонала – эксперт - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Туротрасли Крыма нужна господдержка в обучении персонала – эксперт

Туристической отрасли потребуется финансовая помощь на обучение персонала и закупку текстильных изделий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T19:20

2022-12-30T19:20

2022-12-30T19:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Туристической отрасли потребуется финансовая помощь на обучение персонала и закупку текстильных изделий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила эксперт в области туризма Людмила Бабий.Гостья эфира отметила, что вопреки объективным сложностям, предприятия туристической сферы Крыма достойно показали себя в уходящем году. Более того, большинство игроков достигли определенных успехов в повышении качества предоставляемых продуктов и качестве сервиса.По ее словам значительную роль в этом сыграли меры государственной поддержки. Отельеры получили доступ к грантам, льготным кредитам на обновление фондов, капитальное строительство, оборотку, повышение качественных характеристик отелей.Кроме того, более 1700 предприятий туристической и смежных отраслей получилипо два минимальных размеров оплаты труда на каждого сотрудника, при условии сохранения рабочих мест.При этом эксперт отметила, что оказанной помощи может быть недостаточно для сохранения имеющихся достижений.По ее мнению, недостаточно просто сохранить коллективы – необходимо обучать сотрудников и повышать уровень квалификации. А для этого нужны деньги, которых у отельеров, рестораторов и других представителей турбизнеса физически не будет.Кроме того, турсектору потребуются средства на закупку качественных полотенец, постельного белья, подушек, одеял, других мелочей. Это не капитальные элементы, но они оказывают значительное влияние на оценку, которую сделает гость.Эксперт в области туризма выразила уверенность, что со временем отложенный спрос на Крым компенсируется. Так было летом прошлого года после ковидного 2020 года. И к этому моменту очень важно подготовиться, чтобы достойно встретить гостей и представить Крым на высшем уровне.Ранее эксперт указывала на дефицит квалифицированного линейного персонала в регионе. Для популяризации профессии этой сферы она предложила увеличить число обучающих площадок и даже вводить специализированные занятия в общеобразовательных школах.Читайте также:В Крыму запустят обучение для владельцев и топ-менеджеров предприятий индустрии гостеприимстваВ туристической сфере Крыма открыто более трех тысяч вакансийВ Крым на Новый год: на кого рассчитывают отельеры и эксперты туротрасли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, туризм в крыму, людмила бабий, мнения, экономика, общество