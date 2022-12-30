Рейтинг@Mail.ru
Туротрасли Крыма нужна господдержка в обучении персонала – эксперт - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221230/turotrasli-kryma-nuzhna-gospodderzhka-v-obuchenii-personala--ekspert-1126204304.html
Туротрасли Крыма нужна господдержка в обучении персонала – эксперт
Туротрасли Крыма нужна господдержка в обучении персонала – эксперт - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Туротрасли Крыма нужна господдержка в обучении персонала – эксперт
Туристической отрасли потребуется финансовая помощь на обучение персонала и закупку текстильных изделий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T19:20
2022-12-30T19:20
радио "спутник в крыму"
новости крыма
крым
туризм в крыму
людмила бабий
мнения
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124358145_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_264081b20fa0c8e04648d6cdde933aee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Туристической отрасли потребуется финансовая помощь на обучение персонала и закупку текстильных изделий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила эксперт в области туризма Людмила Бабий.Гостья эфира отметила, что вопреки объективным сложностям, предприятия туристической сферы Крыма достойно показали себя в уходящем году. Более того, большинство игроков достигли определенных успехов в повышении качества предоставляемых продуктов и качестве сервиса.По ее словам значительную роль в этом сыграли меры государственной поддержки. Отельеры получили доступ к грантам, льготным кредитам на обновление фондов, капитальное строительство, оборотку, повышение качественных характеристик отелей.Кроме того, более 1700 предприятий туристической и смежных отраслей получилипо два минимальных размеров оплаты труда на каждого сотрудника, при условии сохранения рабочих мест.При этом эксперт отметила, что оказанной помощи может быть недостаточно для сохранения имеющихся достижений.По ее мнению, недостаточно просто сохранить коллективы – необходимо обучать сотрудников и повышать уровень квалификации. А для этого нужны деньги, которых у отельеров, рестораторов и других представителей турбизнеса физически не будет.Кроме того, турсектору потребуются средства на закупку качественных полотенец, постельного белья, подушек, одеял, других мелочей. Это не капитальные элементы, но они оказывают значительное влияние на оценку, которую сделает гость.Эксперт в области туризма выразила уверенность, что со временем отложенный спрос на Крым компенсируется. Так было летом прошлого года после ковидного 2020 года. И к этому моменту очень важно подготовиться, чтобы достойно встретить гостей и представить Крым на высшем уровне.Ранее эксперт указывала на дефицит квалифицированного линейного персонала в регионе. Для популяризации профессии этой сферы она предложила увеличить число обучающих площадок и даже вводить специализированные занятия в общеобразовательных школах.Читайте также:В Крыму запустят обучение для владельцев и топ-менеджеров предприятий индустрии гостеприимстваВ туристической сфере Крыма открыто более трех тысяч вакансийВ Крым на Новый год: на кого рассчитывают отельеры и эксперты туротрасли
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124358145_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b5a79a708923f78e61e52f4ea78d061a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, туризм в крыму, людмила бабий, мнения, экономика, общество
Туротрасли Крыма нужна господдержка в обучении персонала – эксперт

Эксперт по туризму Бабий: отрасли в Крыму потребуется господдержка в обучении коллективов

19:20 30.12.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Туристической отрасли потребуется финансовая помощь на обучение персонала и закупку текстильных изделий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила эксперт в области туризма Людмила Бабий.
Гостья эфира отметила, что вопреки объективным сложностям, предприятия туристической сферы Крыма достойно показали себя в уходящем году. Более того, большинство игроков достигли определенных успехов в повышении качества предоставляемых продуктов и качестве сервиса.
По ее словам значительную роль в этом сыграли меры государственной поддержки. Отельеры получили доступ к грантам, льготным кредитам на обновление фондов, капитальное строительство, оборотку, повышение качественных характеристик отелей.
Кроме того, более 1700 предприятий туристической и смежных отраслей получилипо два минимальных размеров оплаты труда на каждого сотрудника, при условии сохранения рабочих мест.
"Туризм находится под постоянной заботой государства. Так было в период ковидных ограничений, когда отрасль практически встала, поддержка была предоставлена и после событий этого года", – заверила Бабий.
При этом эксперт отметила, что оказанной помощи может быть недостаточно для сохранения имеющихся достижений.
По ее мнению, недостаточно просто сохранить коллективы – необходимо обучать сотрудников и повышать уровень квалификации. А для этого нужны деньги, которых у отельеров, рестораторов и других представителей турбизнеса физически не будет.
"Следовательно, опять будет нужна поддержка государства. Но она воздастся сторицей и в виде налогов, и в виде довольных возвратных гостей", – заверила Бабий.
Кроме того, турсектору потребуются средства на закупку качественных полотенец, постельного белья, подушек, одеял, других мелочей. Это не капитальные элементы, но они оказывают значительное влияние на оценку, которую сделает гость.
Эксперт в области туризма выразила уверенность, что со временем отложенный спрос на Крым компенсируется. Так было летом прошлого года после ковидного 2020 года. И к этому моменту очень важно подготовиться, чтобы достойно встретить гостей и представить Крым на высшем уровне.
Ранее эксперт указывала на дефицит квалифицированного линейного персонала в регионе. Для популяризации профессии этой сферы она предложила увеличить число обучающих площадок и даже вводить специализированные занятия в общеобразовательных школах.
Читайте также:
В Крыму запустят обучение для владельцев и топ-менеджеров предприятий индустрии гостеприимства
В туристической сфере Крыма открыто более трех тысяч вакансий
В Крым на Новый год: на кого рассчитывают отельеры и эксперты туротрасли
Радио "Спутник в Крыму"Новости КрымаКрымТуризм в КрымуЛюдмила БабийМненияЭкономикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:20Туротрасли Крыма нужна господдержка в обучении персонала – эксперт
18:46Шампанское на Новый год: крымские виноделы поделились секретами выбора
18:12Эксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля
17:41Наш ласковый и нежный зверь: какими были годы Кролика в прошлом?
17:14Семь человек погибли в результате взрыва в турецком Айдыне – СМИ
16:38Подведены итоги республиканского природоохранного конкурса "Чистый Крым"
16:18Бытовая техника под елку: когда распродажа не выйдет боком
15:36Эксперт назвал неожиданный бюджетный подарок на Новый год
14:38И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"
14:24Наступление, удары и потери ВСУ: ход спецоперации на 30 декабря
14:05В Энергодаре предотвращен теракт
13:58Что ждет Крым в 2023 году: эксперт оценил уровень безопасности региона
13:41Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭС
13:36На Крымском мосту добавлены пункты досмотра — что происходит сейчас
13:27Удар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты
13:24Белгородская область под обстрелом – поврежден промышленный объект
13:18Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы
12:40Прогноз погоды на Новый год в Крыму
12:33Путин: Россия вышла на рекордные объемы поставок нефти и газа в Китай
12:24Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку
Лента новостейМолния