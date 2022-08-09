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В Крыму предложили вводить в школах уроки курортного сервиса - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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https://crimea.ria.ru/20220809/v-krymu-predlozhili-vvodit-v-shkolakh-uroki-kurortnogo-servisa-1124103090.html
В Крыму предложили вводить в школах уроки курортного сервиса
В Крыму предложили вводить в школах уроки курортного сервиса - РИА Новости Крым, 09.08.2022
В Крыму предложили вводить в школах уроки курортного сервиса
Нехватка квалифицированного линейного персонала сказывается на качестве туристических услуг, поэтому профессии этой сферы нужно популяризировать, увеличивать... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T07:57
2022-08-09T07:57
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
мнения
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Нехватка квалифицированного линейного персонала сказывается на качестве туристических услуг, поэтому профессии этой сферы нужно популяризировать, увеличивать число обучающих площадок и даже вводить соответствующие специализированные занятия в общеобразовательных школах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий."В этой связи очень полезна инициатива Ростуризма, который запускает бесплатную обучающую онлайн-программу. Глобально ситуацию это не спасет, но это один из первых шагов, позволяющих персоналу подтянуть навыки, не затрачивая средств", - считает эксперт.По ее мнению, таких площадок должно становиться больше, также необходимо добавлять число бюджетных мест в профильных колледжах и институтах сферы гостеприимства. Более того, в курортном Крыму полезной практикой может стать внедрение специализированных программ обучения в средних школах."Мало мотивированных детей в школах, хотя мы живем в Крыму. У нас есть математические и юридические классы - это хорошо, но если бы мы давали школьникам четкое понимание, как выгодно и приятно работать в сфере туризма, то через 5-6 лет эти вакансии у нас полностью бы закрывались", - уверена Бабий.Еще одним механизмом, который бы позволил улучшить качество сервиса и решить кадровую проблему, специалист считает мотивацию отельеров, готовых за свой счет обучать и переобучать персонал."Нужны стимулирующие меры для работодателей. Условно, если вы обучили своих сотрудников, вам к концу года - какой-то налоговый или другой бонус. Нужна система стимуляции. При этом, конечно, сейчас основная стимуляция - довольный турист, который возвращается в тот или иной отель, оценив его сервис и удобство", - констатирует гостья эфира.Ранее специалисты фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проанализировав результаты опроса, проведенного в июле, пришли к выводу, что Крым привлекает около трети российских туристов. При этом специалисты отрасли отмечают нехватку квалифицированных кадров.
https://crimea.ria.ru/20220713/v-techenie-5-10-let-krym-dolzhen-stat-etalonnym-kurortom--doguzova-1123834204.html
https://crimea.ria.ru/20220613/peresekaya-krymskiy-most-chto-vstrechaet-turista-pervym-1123453807.html
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туризм в крыму, мнения, общество, крым
В Крыму предложили вводить в школах уроки курортного сервиса

Эксперт по туризму рассказала, как поднять уровень сервиса в Крыму

07:57 09.08.2022
 
© Фото: pixabay.comНомер в отеле
Номер в отеле
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Нехватка квалифицированного линейного персонала сказывается на качестве туристических услуг, поэтому профессии этой сферы нужно популяризировать, увеличивать число обучающих площадок и даже вводить соответствующие специализированные занятия в общеобразовательных школах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.
По ее словам, нехватка кадров рядового звена стала следствием непопулярности рабочих специальностей в 90-х и "нулевых" годах. В настоящее время из-за этого не хватает не только слесарей, строителей и сантехников, но и квалифицированных официантов, горничных и других рядовых специалистов туристической отрасли. При этом время диктует необходимость повышать уровень сервиса, поэтому случайных людей на этих позициях быть не должно: специалистов нужно учить.
"В этой связи очень полезна инициатива Ростуризма, который запускает бесплатную обучающую онлайн-программу. Глобально ситуацию это не спасет, но это один из первых шагов, позволяющих персоналу подтянуть навыки, не затрачивая средств", - считает эксперт.
По ее мнению, таких площадок должно становиться больше, также необходимо добавлять число бюджетных мест в профильных колледжах и институтах сферы гостеприимства. Более того, в курортном Крыму полезной практикой может стать внедрение специализированных программ обучения в средних школах.
"Мало мотивированных детей в школах, хотя мы живем в Крыму. У нас есть математические и юридические классы - это хорошо, но если бы мы давали школьникам четкое понимание, как выгодно и приятно работать в сфере туризма, то через 5-6 лет эти вакансии у нас полностью бы закрывались", - уверена Бабий.
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Еще одним механизмом, который бы позволил улучшить качество сервиса и решить кадровую проблему, специалист считает мотивацию отельеров, готовых за свой счет обучать и переобучать персонал.
"Нужны стимулирующие меры для работодателей. Условно, если вы обучили своих сотрудников, вам к концу года - какой-то налоговый или другой бонус. Нужна система стимуляции. При этом, конечно, сейчас основная стимуляция - довольный турист, который возвращается в тот или иной отель, оценив его сервис и удобство", - констатирует гостья эфира.
Ранее специалисты фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проанализировав результаты опроса, проведенного в июле, пришли к выводу, что Крым привлекает около трети российских туристов. При этом специалисты отрасли отмечают нехватку квалифицированных кадров.
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