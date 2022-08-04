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Какую часть российских туристов привлекает Крым – опрос - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Туризм
https://crimea.ria.ru/20220804/kakuyu-chast-rossiyskikh-turistov-privlekaet-krym--opros-1124054012.html
Какую часть российских туристов привлекает Крым – опрос
Какую часть российских туристов привлекает Крым – опрос - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Какую часть российских туристов привлекает Крым – опрос
Крым привлекает около трети российских туристов. К таким выводам пришли специалисты фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проанализировав результаты опроса,... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T07:02
2022-08-04T07:02
туризм
туризм в крыму
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Крым привлекает около трети российских туристов. К таким выводам пришли специалисты фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проанализировав результаты опроса, проведенного в июле.Пересекая Крымский мост: что встречает туриста первым &gt;&gt;По данным опроса, хотя бы раз в жизни в Крыму, равно как и в Москве, и в Санкт-Петербурге, был каждый пятый житель России.Четверть опрошенных выбрали Краснодарский край и Алтай, 18% респондентов хотят побывать в Карелии, а 14% привлекает Камчатка и Северный Кавказ.Выяснилось, что почти половина (45%) россиян считают последние 3 –5 лет благоприятными с точки зрения условий для развития внутреннего туризма. Хуже обстоят дела с зарубежными поездками.Исследование показало, что лишь 2% респондентов ездили отдыхать за границу менее года назад. 9% выезжали на отдых туда более девяти лет назад. А 69% россиян вообще никогда не проводили отпуск вне России. Причем треть опрошенных никогда не покидали даже своего региона.Дикий Запад: видео-советы автотуристам от Евпатории до Черноморского &gt;&gt;В опросе участвовали 1,5 тысячи респондентов в возрасте 18+ со всех регионов страны.
https://crimea.ria.ru/20220522/v-krym-iz-moskvy-na-avtobuse-novyy-vzglyad-i-more-vpechatleniy-1123278411.html
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, крым, общество
Какую часть российских туристов привлекает Крым – опрос

Опрос ФОМ показал, какую часть туристов привлекает Крымский полуостров

07:02 04.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пляже Учкуевка в Севастополе
На пляже Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Крым привлекает около трети российских туристов. К таким выводам пришли специалисты фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проанализировав результаты опроса, проведенного в июле.
Пересекая Крымский мост: что встречает туриста первым >>
По данным опроса, хотя бы раз в жизни в Крыму, равно как и в Москве, и в Санкт-Петербурге, был каждый пятый житель России.
"Отвечая на вопрос о том, какие регионы хотелось бы посетить, респонденты чаще всего (33%) называли Байкал. Крым привлекает 28% туристов, Санкт-Петербург 27%", – говорится в сообщении.
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Четверть опрошенных выбрали Краснодарский край и Алтай, 18% респондентов хотят побывать в Карелии, а 14% привлекает Камчатка и Северный Кавказ.
Выяснилось, что почти половина (45%) россиян считают последние 3 –5 лет благоприятными с точки зрения условий для развития внутреннего туризма. Хуже обстоят дела с зарубежными поездками.
Исследование показало, что лишь 2% респондентов ездили отдыхать за границу менее года назад. 9% выезжали на отдых туда более девяти лет назад. А 69% россиян вообще никогда не проводили отпуск вне России. Причем треть опрошенных никогда не покидали даже своего региона.
Дикий Запад: видео-советы автотуристам от Евпатории до Черноморского >>
В опросе участвовали 1,5 тысячи респондентов в возрасте 18+ со всех регионов страны.
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