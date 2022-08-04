https://crimea.ria.ru/20220804/kakuyu-chast-rossiyskikh-turistov-privlekaet-krym--opros-1124054012.html
Какую часть российских туристов привлекает Крым – опрос
Какую часть российских туристов привлекает Крым – опрос - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Какую часть российских туристов привлекает Крым – опрос
Крым привлекает около трети российских туристов. К таким выводам пришли специалисты фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проанализировав результаты опроса,... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T07:02
2022-08-04T07:02
2022-08-04T07:02
туризм
туризм в крыму
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/06/1123761558_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_91f162a94c9c1d8a78262541951b3659.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Крым привлекает около трети российских туристов. К таким выводам пришли специалисты фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проанализировав результаты опроса, проведенного в июле.Пересекая Крымский мост: что встречает туриста первым >>По данным опроса, хотя бы раз в жизни в Крыму, равно как и в Москве, и в Санкт-Петербурге, был каждый пятый житель России.Четверть опрошенных выбрали Краснодарский край и Алтай, 18% респондентов хотят побывать в Карелии, а 14% привлекает Камчатка и Северный Кавказ.Выяснилось, что почти половина (45%) россиян считают последние 3 –5 лет благоприятными с точки зрения условий для развития внутреннего туризма. Хуже обстоят дела с зарубежными поездками.Исследование показало, что лишь 2% респондентов ездили отдыхать за границу менее года назад. 9% выезжали на отдых туда более девяти лет назад. А 69% россиян вообще никогда не проводили отпуск вне России. Причем треть опрошенных никогда не покидали даже своего региона.Дикий Запад: видео-советы автотуристам от Евпатории до Черноморского >>В опросе участвовали 1,5 тысячи респондентов в возрасте 18+ со всех регионов страны.
https://crimea.ria.ru/20220522/v-krym-iz-moskvy-na-avtobuse-novyy-vzglyad-i-more-vpechatleniy-1123278411.html
https://crimea.ria.ru/20220802/dikiy-zapad-video-sovety-avtoturistam-ot-evpatorii-do-chernomorskogo-1124022376.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/06/1123761558_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_a87e3b6e83ac175ba95ce5a89ad96b26.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм в крыму, крым, общество
Какую часть российских туристов привлекает Крым – опрос
Опрос ФОМ показал, какую часть туристов привлекает Крымский полуостров
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Крым привлекает около трети российских туристов. К таким выводам пришли специалисты фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проанализировав результаты опроса, проведенного в июле.
По данным опроса, хотя бы раз в жизни в Крыму, равно как и в Москве, и в Санкт-Петербурге, был каждый пятый житель России.
"Отвечая на вопрос о том, какие регионы хотелось бы посетить, респонденты чаще всего (33%) называли Байкал. Крым привлекает 28% туристов, Санкт-Петербург 27%", – говорится в сообщении.
Четверть опрошенных выбрали Краснодарский край и Алтай, 18% респондентов хотят побывать в Карелии, а 14% привлекает Камчатка и Северный Кавказ.
Выяснилось, что почти половина (45%) россиян считают последние 3 –5 лет благоприятными с точки зрения условий для развития внутреннего туризма. Хуже обстоят дела с зарубежными поездками.
Исследование показало, что лишь 2% респондентов ездили отдыхать за границу менее года назад. 9% выезжали на отдых туда более девяти лет назад. А 69% россиян вообще никогда не проводили отпуск вне России. Причем треть опрошенных никогда не покидали даже своего региона.
В опросе участвовали 1,5 тысячи респондентов в возрасте 18+ со всех регионов страны.