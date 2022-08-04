https://crimea.ria.ru/20220804/kakuyu-chast-rossiyskikh-turistov-privlekaet-krym--opros-1124054012.html

Какую часть российских туристов привлекает Крым – опрос

Какую часть российских туристов привлекает Крым – опрос - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Какую часть российских туристов привлекает Крым – опрос

Крым привлекает около трети российских туристов. К таким выводам пришли специалисты фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проанализировав результаты опроса,... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T07:02

2022-08-04T07:02

2022-08-04T07:02

туризм

туризм в крыму

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Крым привлекает около трети российских туристов. К таким выводам пришли специалисты фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проанализировав результаты опроса, проведенного в июле.Пересекая Крымский мост: что встречает туриста первым >>По данным опроса, хотя бы раз в жизни в Крыму, равно как и в Москве, и в Санкт-Петербурге, был каждый пятый житель России.Четверть опрошенных выбрали Краснодарский край и Алтай, 18% респондентов хотят побывать в Карелии, а 14% привлекает Камчатка и Северный Кавказ.Выяснилось, что почти половина (45%) россиян считают последние 3 –5 лет благоприятными с точки зрения условий для развития внутреннего туризма. Хуже обстоят дела с зарубежными поездками.Исследование показало, что лишь 2% респондентов ездили отдыхать за границу менее года назад. 9% выезжали на отдых туда более девяти лет назад. А 69% россиян вообще никогда не проводили отпуск вне России. Причем треть опрошенных никогда не покидали даже своего региона.Дикий Запад: видео-советы автотуристам от Евпатории до Черноморского >>В опросе участвовали 1,5 тысячи респондентов в возрасте 18+ со всех регионов страны.

https://crimea.ria.ru/20220522/v-krym-iz-moskvy-na-avtobuse-novyy-vzglyad-i-more-vpechatleniy-1123278411.html

https://crimea.ria.ru/20220802/dikiy-zapad-video-sovety-avtoturistam-ot-evpatorii-do-chernomorskogo-1124022376.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, общество